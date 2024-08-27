https://ria.ru/20240827/kitay-1968651833.html

Китай призывает больше стран поспособствовать переговорам России и Украины

Китай призывает больше стран поспособствовать переговорам России и Украины - РИА Новости, 27.08.2024

Китай призывает больше стран поспособствовать переговорам России и Украины

Пекин призывает еще больше стран создавать условия для начала переговоров между Россией и Украиной, заявил на пресс-конференции во вторник специальный... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T07:27

2024-08-27T07:27

2024-08-27T07:27

россия

украина

китай

ли хуэй

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ПЕКИН, 27 авг - РИА Новости. Пекин призывает еще больше стран создавать условия для начала переговоров между Россией и Украиной, заявил на пресс-конференции во вторник специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. "Мы призываем еще больше стран помогать создавать условия для возобновления прямого диалога и переговоров между обеими сторонами (Россией и Украиной - ред.)", - заявил Ли Хуэй на пресс-конференции, посвященной итогам четвертого раунда "челночной дипломатии" спецпредставителя по украинскому кризису. Ли Хуэй отметил, что Пекин готов продолжать играть конструктивную роль в деле восстановления мира и вместе со все большим количеством миролюбивых стран искать пути политического урегулирования кризиса. С 28 июля по 7 августа Ли Хуэй посетил Бразилию, Южную Африку и Индонезию, где провел переговоры с официальными лицами по вопросу урегулирования украинского кризиса. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20240802/kitaj-1963584111.html

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россия, украина, китай, ли хуэй, в мире