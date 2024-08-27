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Посольство Китая в Канаде выразило протест из-за тарифов на электромобили - РИА Новости, 27.08.2024
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05:41 27.08.2024 (обновлено: 10:31 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/kitay-1968647645.html
Посольство Китая в Канаде выразило протест из-за тарифов на электромобили
Посольство Китая в Канаде выразило протест из-за тарифов на электромобили - РИА Новости, 27.08.2024
Посольство Китая в Канаде выразило протест из-за тарифов на электромобили
Действия Канады являются примером торгового протекционизма, Китай выражает острое недовольство и протест, заявили в посольстве КНР в Канаде, комментируя... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T05:41
2024-08-27T10:31
джастин трюдо
всемирная торговая организация (вто)
канада
китай
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ПЕКИН, 27 авг - РИА Новости. Действия Канады являются примером торгового протекционизма, Китай выражает острое недовольство и протест, заявили в посольстве КНР в Канаде, комментируя введение Канадой экспортных пошлин на электрические автомобили из Китая. Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что Канада вводит стопроцентные экспортные пошлины на электрические автомобили из Китая. Как заявил премьер, правительство Канады намерено превратить автомобильную промышленность страны в мирового лидера по "производству автомобилей будущего", но Китай обеспечивает себе "несправедливое преимущество". "Китай выражает острое недовольство и решительный протест. Этот шаг представляет собой типичный торговый протекционизм и является политически мотивированным решением, которое нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО) и противоречит традиционному образу Канады как мирового лидера свободной торговли и смягчения последствий изменения климата", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте китайского посольства в Канаде. В дипмиссии отметили, что действия Канады нанесут ущерб китайско-канадскому торговому-экономическому сотрудничеству, интересам канадских потребителей и компаний, замедлят процесс перехода к зеленой экономике в Канаде, а также не поспособствуют глобальным усилиям по борьбе с изменением климата.
https://ria.ru/20240809/kitaj-1965169927.html
https://ria.ru/20240517/kitay-1946673310.html
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джастин трюдо, всемирная торговая организация (вто), канада, китай
Джастин Трюдо, Всемирная торговая организация (ВТО), Канада, Китай
Посольство Китая в Канаде выразило протест из-за тарифов на электромобили

Посольство КНР в Канаде выразило протест из-за введения тарифов на электромобили

© AP Photo / Ng Han GuanДевушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя Geely Auto под брендом Geometry
Девушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя Geely Auto под брендом Geometry - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Девушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя Geely Auto под брендом Geometry. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 авг - РИА Новости. Действия Канады являются примером торгового протекционизма, Китай выражает острое недовольство и протест, заявили в посольстве КНР в Канаде, комментируя введение Канадой экспортных пошлин на электрические автомобили из Китая.
Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что Канада вводит стопроцентные экспортные пошлины на электрические автомобили из Китая. Как заявил премьер, правительство Канады намерено превратить автомобильную промышленность страны в мирового лидера по "производству автомобилей будущего", но Китай обеспечивает себе "несправедливое преимущество".
Электромобиль - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили
9 августа, 13:30
"Китай выражает острое недовольство и решительный протест. Этот шаг представляет собой типичный торговый протекционизм и является политически мотивированным решением, которое нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО) и противоречит традиционному образу Канады как мирового лидера свободной торговли и смягчения последствий изменения климата", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте китайского посольства в Канаде.
В дипмиссии отметили, что действия Канады нанесут ущерб китайско-канадскому торговому-экономическому сотрудничеству, интересам канадских потребителей и компаний, замедлят процесс перехода к зеленой экономике в Канаде, а также не поспособствуют глобальным усилиям по борьбе с изменением климата.
Путин о санкциях США на электромобили из КНР - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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17 мая, 14:00
 
Джастин ТрюдоВсемирная торговая организация (ВТО)КанадаКитай
 
 
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