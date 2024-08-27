https://ria.ru/20240827/kitay-1968647645.html

Посольство Китая в Канаде выразило протест из-за тарифов на электромобили

Посольство Китая в Канаде выразило протест из-за тарифов на электромобили - РИА Новости, 27.08.2024

Посольство Китая в Канаде выразило протест из-за тарифов на электромобили

Действия Канады являются примером торгового протекционизма, Китай выражает острое недовольство и протест, заявили в посольстве КНР в Канаде, комментируя... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T05:41

2024-08-27T05:41

2024-08-27T10:31

джастин трюдо

всемирная торговая организация (вто)

канада

китай

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ПЕКИН, 27 авг - РИА Новости. Действия Канады являются примером торгового протекционизма, Китай выражает острое недовольство и протест, заявили в посольстве КНР в Канаде, комментируя введение Канадой экспортных пошлин на электрические автомобили из Китая. Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что Канада вводит стопроцентные экспортные пошлины на электрические автомобили из Китая. Как заявил премьер, правительство Канады намерено превратить автомобильную промышленность страны в мирового лидера по "производству автомобилей будущего", но Китай обеспечивает себе "несправедливое преимущество". "Китай выражает острое недовольство и решительный протест. Этот шаг представляет собой типичный торговый протекционизм и является политически мотивированным решением, которое нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО) и противоречит традиционному образу Канады как мирового лидера свободной торговли и смягчения последствий изменения климата", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте китайского посольства в Канаде. В дипмиссии отметили, что действия Канады нанесут ущерб китайско-канадскому торговому-экономическому сотрудничеству, интересам канадских потребителей и компаний, замедлят процесс перехода к зеленой экономике в Канаде, а также не поспособствуют глобальным усилиям по борьбе с изменением климата.

https://ria.ru/20240809/kitaj-1965169927.html

https://ria.ru/20240517/kitay-1946673310.html

канада

китай

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джастин трюдо, всемирная торговая организация (вто), канада, китай