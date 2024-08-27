Посольство Китая в Канаде выразило протест из-за тарифов на электромобили
Посольство КНР в Канаде выразило протест из-за введения тарифов на электромобили
© AP Photo / Ng Han GuanДевушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя Geely Auto под брендом Geometry
© AP Photo / Ng Han Guan
Девушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя Geely Auto под брендом Geometry. Архивное фото
ПЕКИН, 27 авг - РИА Новости. Действия Канады являются примером торгового протекционизма, Китай выражает острое недовольство и протест, заявили в посольстве КНР в Канаде, комментируя введение Канадой экспортных пошлин на электрические автомобили из Китая.
Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что Канада вводит стопроцентные экспортные пошлины на электрические автомобили из Китая. Как заявил премьер, правительство Канады намерено превратить автомобильную промышленность страны в мирового лидера по "производству автомобилей будущего", но Китай обеспечивает себе "несправедливое преимущество".
Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили
9 августа, 13:30
"Китай выражает острое недовольство и решительный протест. Этот шаг представляет собой типичный торговый протекционизм и является политически мотивированным решением, которое нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО) и противоречит традиционному образу Канады как мирового лидера свободной торговли и смягчения последствий изменения климата", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте китайского посольства в Канаде.
В дипмиссии отметили, что действия Канады нанесут ущерб китайско-канадскому торговому-экономическому сотрудничеству, интересам канадских потребителей и компаний, замедлят процесс перехода к зеленой экономике в Канаде, а также не поспособствуют глобальным усилиям по борьбе с изменением климата.