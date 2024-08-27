https://ria.ru/20240827/kiev-1968804574.html

"Вот и все": в Киеве сделали заявление об окончании конфликта

"Вот и все": в Киеве сделали заявление об окончании конфликта - РИА Новости, 27.08.2024

"Вот и все": в Киеве сделали заявление об окончании конфликта

Итог военных действий на Украине зависит от результата боев в Донбассе, а атака ВСУ на курское приграничье ничего не меняет, заявил полковник СБУ в отставке... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:16

2024-08-27T17:16

2024-08-27T17:16

специальная военная операция на украине

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красноармейск

курская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Итог военных действий на Украине зависит от результата боев в Донбассе, а атака ВСУ на курское приграничье ничего не меняет, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву."Покровское (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) направление намного важнее — это стратегическое направление, а Курское — это тактическое направление. Вот и все", — отметил он.По словам эксперта, атака ВСУ на Курскую область "не играет никакой роли" и не меняет траекторию военных действий."Итог войны будет определяться на восточном фронте", — заключил Стариков, имея в виду Донбасс.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь вооруженные силы России с других направлений — в первую очередь с Красноармейского в ДНР.Как отметил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ситуация для ВСУ под Красноармейском в Донецкой народной республике складывается катастрофическая.В августе украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района на подконтрольной ВСУ части ДНР.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240827/makgovern-1968796709.html

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