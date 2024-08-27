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"Вот и все": в Киеве сделали заявление об окончании конфликта - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:16 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/kiev-1968804574.html
"Вот и все": в Киеве сделали заявление об окончании конфликта
"Вот и все": в Киеве сделали заявление об окончании конфликта - РИА Новости, 27.08.2024
"Вот и все": в Киеве сделали заявление об окончании конфликта
Итог военных действий на Украине зависит от результата боев в Донбассе, а атака ВСУ на курское приграничье ничего не меняет, заявил полковник СБУ в отставке... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:16
2024-08-27T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
днр
красноармейск
курская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Итог военных действий на Украине зависит от результата боев в Донбассе, а атака ВСУ на курское приграничье ничего не меняет, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву."Покровское (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) направление намного важнее — это стратегическое направление, а Курское — это тактическое направление. Вот и все", — отметил он.По словам эксперта, атака ВСУ на Курскую область "не играет никакой роли" и не меняет траекторию военных действий."Итог войны будет определяться на восточном фронте", — заключил Стариков, имея в виду Донбасс.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь вооруженные силы России с других направлений — в первую очередь с Красноармейского в ДНР.Как отметил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ситуация для ВСУ под Красноармейском в Донецкой народной республике складывается катастрофическая.В августе украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района на подконтрольной ВСУ части ДНР.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240827/makgovern-1968796709.html
https://ria.ru/20240827/ssha-1968773894.html
украина
россия
красноармейск
курская область
донецкая народная республика
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в мире, украина, россия, днр, красноармейск, курская область, донецкая народная республика, киев, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, ДНР, Красноармейск, Курская область, Донецкая Народная Республика, Киев, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Вот и все": в Киеве сделали заявление об окончании конфликта

Полковник СБУ Стариков: итог конфликта определится в ДНР, а не в Курской области

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Итог военных действий на Украине зависит от результата боев в Донбассе, а атака ВСУ на курское приграничье ничего не меняет, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву.
"Покровское (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) направление намного важнее — это стратегическое направление, а Курское — это тактическое направление. Вот и все", — отметил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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По словам эксперта, атака ВСУ на Курскую область "не играет никакой роли" и не меняет траекторию военных действий.
«
"Итог войны будет определяться на восточном фронте", — заключил Стариков, имея в виду Донбасс.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь вооруженные силы России с других направлений — в первую очередь с Красноармейского в ДНР.
Как отметил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ситуация для ВСУ под Красноармейском в Донецкой народной республике складывается катастрофическая.
В августе украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района на подконтрольной ВСУ части ДНР.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДНРКрасноармейскКурская областьДонецкая Народная РеспубликаКиевСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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