https://ria.ru/20240827/kiev-1968698034.html

Генсек СНГ призвал Киев к снятию напряженности на границе с Белоруссией

Генсек СНГ призвал Киев к снятию напряженности на границе с Белоруссией - РИА Новости, 27.08.2024

Генсек СНГ призвал Киев к снятию напряженности на границе с Белоруссией

Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что Киев сначала должен принять меры по укреплению доверия в отношениях с Минском, прежде чем требовать отвода белорусских... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:53

2024-08-27T11:53

2024-08-27T11:53

белоруссия

киев

минск

в мире

сергей лебедев

снг

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966874515_150:262:2348:1498_1920x0_80_0_0_cb93ff250a4c856d2902e48f6f0f4f97.jpg

МИНСК, 27 авг - РИА Новости. Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что Киев сначала должен принять меры по укреплению доверия в отношениях с Минском, прежде чем требовать отвода белорусских войск от границы. Ранее МИД Украины заявил, что Белоруссия якобы сосредотачивает значительное количество личного состава, в частности, сил специальных операций, вооружения и военной техники у границы. В ведомстве заверили, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий, и призвали Минск отвести войска от украинской границы на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня. "Подобные заявления мы слышим регулярно... Прежде чем требовать от кого-то тех или иных действий, нужно самим предпринять шаги, которые поспособствовали бы укреплению доверия, снятию напряженности", - сказал Лебедев журналистам в Минске. Генсек СНГ обратил внимание на то, что, по данным белорусских и российских спецслужб, на границах Украины и с Белоруссией, и с РФ сосредоточено огромное количество украинских военных и боевой техники. "Поэтому хочется сказать: "Дорогие соседи, сначала вы предпримите шаги для снятия этой напряженности, а потом уже требуйте от других", - добавил Лебедев. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз ранее отметил, что Минск не получал официальных обращений со стороны Киева с просьбой отвести войска от границы. Он напомнил, что у белорусской границы размещена группировка ВСУ численностью более 100 тысяч человек, украинская сторона постоянно устраивает провокации, запускает боевые дроны и забрасывает террористов на территорию Белоруссии.

https://ria.ru/20240827/ukraina-1968696757.html

https://ria.ru/20240819/lukashenko-1967195138.html

белоруссия

киев

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, киев, минск, в мире, сергей лебедев, снг, вооруженные силы украины