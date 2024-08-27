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Генсек СНГ призвал Киев к снятию напряженности на границе с Белоруссией - РИА Новости, 27.08.2024
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11:53 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/kiev-1968698034.html
Генсек СНГ призвал Киев к снятию напряженности на границе с Белоруссией
Генсек СНГ призвал Киев к снятию напряженности на границе с Белоруссией - РИА Новости, 27.08.2024
Генсек СНГ призвал Киев к снятию напряженности на границе с Белоруссией
Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что Киев сначала должен принять меры по укреплению доверия в отношениях с Минском, прежде чем требовать отвода белорусских... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:53
2024-08-27T11:53
белоруссия
киев
минск
в мире
сергей лебедев
снг
вооруженные силы украины
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МИНСК, 27 авг - РИА Новости. Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что Киев сначала должен принять меры по укреплению доверия в отношениях с Минском, прежде чем требовать отвода белорусских войск от границы. Ранее МИД Украины заявил, что Белоруссия якобы сосредотачивает значительное количество личного состава, в частности, сил специальных операций, вооружения и военной техники у границы. В ведомстве заверили, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий, и призвали Минск отвести войска от украинской границы на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня. "Подобные заявления мы слышим регулярно... Прежде чем требовать от кого-то тех или иных действий, нужно самим предпринять шаги, которые поспособствовали бы укреплению доверия, снятию напряженности", - сказал Лебедев журналистам в Минске. Генсек СНГ обратил внимание на то, что, по данным белорусских и российских спецслужб, на границах Украины и с Белоруссией, и с РФ сосредоточено огромное количество украинских военных и боевой техники. "Поэтому хочется сказать: "Дорогие соседи, сначала вы предпримите шаги для снятия этой напряженности, а потом уже требуйте от других", - добавил Лебедев. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз ранее отметил, что Минск не получал официальных обращений со стороны Киева с просьбой отвести войска от границы. Он напомнил, что у белорусской границы размещена группировка ВСУ численностью более 100 тысяч человек, украинская сторона постоянно устраивает провокации, запускает боевые дроны и забрасывает террористов на территорию Белоруссии.
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968696757.html
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белоруссия, киев, минск, в мире, сергей лебедев, снг, вооруженные силы украины
Белоруссия, Киев, Минск, В мире, Сергей Лебедев, СНГ, Вооруженные силы Украины
Генсек СНГ призвал Киев к снятию напряженности на границе с Белоруссией

Генсек СНГ Лебедев призвал Киев к снятию напряженности на границе с Белоруссией

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу
Военнослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Военнослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу. Архивное фото
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МИНСК, 27 авг - РИА Новости. Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что Киев сначала должен принять меры по укреплению доверия в отношениях с Минском, прежде чем требовать отвода белорусских войск от границы.
Ранее МИД Украины заявил, что Белоруссия якобы сосредотачивает значительное количество личного состава, в частности, сил специальных операций, вооружения и военной техники у границы. В ведомстве заверили, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий, и призвали Минск отвести войска от украинской границы на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня.
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"Подобные заявления мы слышим регулярно... Прежде чем требовать от кого-то тех или иных действий, нужно самим предпринять шаги, которые поспособствовали бы укреплению доверия, снятию напряженности", - сказал Лебедев журналистам в Минске.
Генсек СНГ обратил внимание на то, что, по данным белорусских и российских спецслужб, на границах Украины и с Белоруссией, и с РФ сосредоточено огромное количество украинских военных и боевой техники.
"Поэтому хочется сказать: "Дорогие соседи, сначала вы предпримите шаги для снятия этой напряженности, а потом уже требуйте от других", - добавил Лебедев.
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз ранее отметил, что Минск не получал официальных обращений со стороны Киева с просьбой отвести войска от границы. Он напомнил, что у белорусской границы размещена группировка ВСУ численностью более 100 тысяч человек, украинская сторона постоянно устраивает провокации, запускает боевые дроны и забрасывает террористов на территорию Белоруссии.
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БелоруссияКиевМинскВ миреСергей ЛебедевСНГВооруженные силы Украины
 
 
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