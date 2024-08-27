https://ria.ru/20240827/kiev-1968647512.html

В Киеве прогремел повторный взрыв, сообщили СМИ

В Киеве прогремел повторный взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.08.2024

В Киеве прогремел повторный взрыв, сообщили СМИ

Новый взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T05:33

2024-08-27T05:33

2024-08-27T05:33

специальная военная операция на украине

киев

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Киеве прогремел взрыв", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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киев

россия

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киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире