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В Киеве прогремел повторный взрыв, сообщили СМИ
В Киеве прогремел повторный взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.08.2024
В Киеве прогремел повторный взрыв, сообщили СМИ
Новый взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T05:33
2024-08-27T05:33
2024-08-27T05:33
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Киеве прогремел взрыв", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киеве прогремел повторный взрыв, сообщили СМИ
"Общественное": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел новый взрыв