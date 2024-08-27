https://ria.ru/20240827/khimikaty-1968661426.html

Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов

Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов - РИА Новости, 27.08.2024

Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов

Минобороны РФ еще раз призвало на брифинге Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) беспристрастно расследовать применение ВСУ токсичных химикатов с... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:17

2024-08-27T09:17

2024-08-27T10:11

специальная военная операция на украине

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украина

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игорь кириллов

андрей ермак

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минобороны РФ еще раз призвало на брифинге Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) беспристрастно расследовать применение ВСУ токсичных химикатов с учетом представленных Россией доказательств и информировать о результатах как можно быстрее. "В очередной раз призываем Организацию по запрещению химического оружия провести реальное и беспристрастное расследование фактов применения ВСУ токсичных химикатов с учетом представленной Россией доказательной базы и проинформировать государства-участники Конвенции о результатах в возможно короткий срок", - сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Он напомнил, что ввоз на территорию Украины отходов опасных химических производств и отработанного ядерного топлива является фактором риска. Эти отходы могут быть использованы для изготовления "грязной бомбы" и химических провокаций "под чужим флагом". Ранее Кириллов рассказал, что поставки организованы через Польшу и Румынию под личным контролем главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

https://ria.ru/20240528/ozkho-1948918152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, польша, игорь кириллов, андрей ермак, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины