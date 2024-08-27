https://ria.ru/20240827/khimikaty-1968661426.html
Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов
Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов - РИА Новости, 27.08.2024
Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов
Минобороны РФ еще раз призвало на брифинге Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) беспристрастно расследовать применение ВСУ токсичных химикатов с... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:17
2024-08-27T09:17
2024-08-27T10:11
специальная военная операция на украине
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игорь кириллов
андрей ермак
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минобороны РФ еще раз призвало на брифинге Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) беспристрастно расследовать применение ВСУ токсичных химикатов с учетом представленных Россией доказательств и информировать о результатах как можно быстрее. "В очередной раз призываем Организацию по запрещению химического оружия провести реальное и беспристрастное расследование фактов применения ВСУ токсичных химикатов с учетом представленной Россией доказательной базы и проинформировать государства-участники Конвенции о результатах в возможно короткий срок", - сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Он напомнил, что ввоз на территорию Украины отходов опасных химических производств и отработанного ядерного топлива является фактором риска. Эти отходы могут быть использованы для изготовления "грязной бомбы" и химических провокаций "под чужим флагом". Ранее Кириллов рассказал, что поставки организованы через Польшу и Румынию под личным контролем главы офиса президента Украины Андрея Ермака.
https://ria.ru/20240528/ozkho-1948918152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, польша, игорь кириллов, андрей ермак, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Польша, Игорь Кириллов, Андрей Ермак, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы Украины
Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов
МО призвало ОЗХО беспристрастно расследовать применение ВСУ токсичных химикатов