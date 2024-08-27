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Мэрайя Кэри в один день потеряла мать и сестру

Мэрайя Кэри в один день потеряла мать и сестру - РИА Новости, 27.08.2024

Мэрайя Кэри в один день потеряла мать и сестру

Американская певица Мэрайя Кэри сообщила журналу People, что потеряла мать Патрицию и сестру Элисон в один и тот же выходной день. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:47

2024-08-27T09:47

2024-08-27T09:53

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мэрайя кэри

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Американская певица Мэрайя Кэри сообщила журналу People, что потеряла мать Патрицию и сестру Элисон в один и тот же выходной день. "Мое сердце разбито, я потеряла мать на этих выходных. К сожалению, в результате трагического совпадения, моя сестра ушла из жизни в тот же день", - заявила певица. Кэри также добавила, что счастлива была провести с матерью последнюю неделю перед ее смертью, несмотря на сложные и нестабильные взаимоотношения с ней на протяжении жизни. Причины смерти матери и сестры певица не озвучила, попросив уважать ее право на частную жизнь и поблагодарив за выраженную ей поддержку. Исполнительница, автор песен, музыкальный продюсер, актриса и филантроп Мэрайя Кэри выпустила 15 студийных альбомов и является одной из самых коммерчески успешных певиц в истории музыки — ее диски были проданы общим тиражом более 200 миллионов копий. Она также является обладательницей пяти премий "Грэмми". В августе 2015 года певица была удостоена именной звезды на "Аллее Славы" в Голливуде.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

голливуд, мэрайя кэри, сша