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Мэрайя Кэри в один день потеряла мать и сестру - РИА Новости, 27.08.2024
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Шоубиз
 
09:47 27.08.2024 (обновлено: 09:53 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/keri-1968668120.html
Мэрайя Кэри в один день потеряла мать и сестру
Мэрайя Кэри в один день потеряла мать и сестру - РИА Новости, 27.08.2024
Мэрайя Кэри в один день потеряла мать и сестру
Американская певица Мэрайя Кэри сообщила журналу People, что потеряла мать Патрицию и сестру Элисон в один и тот же выходной день. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:47
2024-08-27T09:53
шоубиз
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Американская певица Мэрайя Кэри сообщила журналу People, что потеряла мать Патрицию и сестру Элисон в один и тот же выходной день. "Мое сердце разбито, я потеряла мать на этих выходных. К сожалению, в результате трагического совпадения, моя сестра ушла из жизни в тот же день", - заявила певица. Кэри также добавила, что счастлива была провести с матерью последнюю неделю перед ее смертью, несмотря на сложные и нестабильные взаимоотношения с ней на протяжении жизни. Причины смерти матери и сестры певица не озвучила, попросив уважать ее право на частную жизнь и поблагодарив за выраженную ей поддержку. Исполнительница, автор песен, музыкальный продюсер, актриса и филантроп Мэрайя Кэри выпустила 15 студийных альбомов и является одной из самых коммерчески успешных певиц в истории музыки — ее диски были проданы общим тиражом более 200 миллионов копий. Она также является обладательницей пяти премий "Грэмми". В августе 2015 года певица была удостоена именной звезды на "Аллее Славы" в Голливуде.
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голливуд, мэрайя кэри, сша
Шоубиз, Голливуд, Мэрайя Кэри, США
Мэрайя Кэри в один день потеряла мать и сестру

Певица из США Мэрайя Кэри потеряла мать Патрицию и сестру Элисон в один день

© AP Photo / Chris PizzelloМэрайя Кэри со своей матерью Патрисией и дочерью Монро
Мэрайя Кэри со своей матерью Патрисией и дочерью Монро - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Chris Pizzello
Мэрайя Кэри со своей матерью Патрисией и дочерью Монро. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Американская певица Мэрайя Кэри сообщила журналу People, что потеряла мать Патрицию и сестру Элисон в один и тот же выходной день.
«
"Мое сердце разбито, я потеряла мать на этих выходных. К сожалению, в результате трагического совпадения, моя сестра ушла из жизни в тот же день", - заявила певица.
Кэри также добавила, что счастлива была провести с матерью последнюю неделю перед ее смертью, несмотря на сложные и нестабильные взаимоотношения с ней на протяжении жизни. Причины смерти матери и сестры певица не озвучила, попросив уважать ее право на частную жизнь и поблагодарив за выраженную ей поддержку.
Исполнительница, автор песен, музыкальный продюсер, актриса и филантроп Мэрайя Кэри выпустила 15 студийных альбомов и является одной из самых коммерчески успешных певиц в истории музыки — ее диски были проданы общим тиражом более 200 миллионов копий. Она также является обладательницей пяти премий "Грэмми". В августе 2015 года певица была удостоена именной звезды на "Аллее Славы" в Голливуде.
 
ШоубизГолливудМэрайя КэриСША
 
 
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