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Панде Катюше подарили продуктовую тележку с угощениями
Панде Катюше подарили продуктовую тележку с угощениями - РИА Новости, 27.08.2024
Панде Катюше подарили продуктовую тележку с угощениями
Сотрудники отдела "Фауна Китая" в честь дня рождения подарили панде Катюше из Московского зоопарка продуктовую тележку с угощениями, сообщила генеральный... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:51
2024-08-27T19:51
2024-08-27T20:03
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сотрудники отдела "Фауна Китая" в честь дня рождения подарили панде Катюше из Московского зоопарка продуктовую тележку с угощениями, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова, ее слова приводятся в Telegram-канале. "Для маленькой панды киперы вырезали из бамбука продуктовую тележку и положили внутрь угощения: морковку, а также ростки и листья бамбука. Саму тележку декорировали цветами из бамбуковой бумаги", — рассказала она.Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023-го. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.В субботу, 24 августа, панде исполнился год. Праздничные мероприятия продлятся в зоопарке до 30 августа.
https://ria.ru/20240329/panda-1936520164.html
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общество, россия, светлана акулова, московский зоопарк, панда катюша
Хорошие новости, Общество, Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Панда Катюша
Панде Катюше подарили продуктовую тележку с угощениями
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили продуктовую тележку с угощениями