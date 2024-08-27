Рейтинг@Mail.ru
Панде Катюше подарили продуктовую тележку с угощениями - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
19:51 27.08.2024 (обновлено: 20:03 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/katyusha-1968839477.html
Панде Катюше подарили продуктовую тележку с угощениями
Панде Катюше подарили продуктовую тележку с угощениями - РИА Новости, 27.08.2024
Панде Катюше подарили продуктовую тележку с угощениями
Сотрудники отдела "Фауна Китая" в честь дня рождения подарили панде Катюше из Московского зоопарка продуктовую тележку с угощениями, сообщила генеральный... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:51
2024-08-27T20:03
хорошие новости
общество
россия
светлана акулова
московский зоопарк
панда катюша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968840889_0:8:710:407_1920x0_80_0_0_ec2454e2fb657f45d037a1d4c7ae25a2.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сотрудники отдела "Фауна Китая" в честь дня рождения подарили панде Катюше из Московского зоопарка продуктовую тележку с угощениями, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова, ее слова приводятся в Telegram-канале. &quot;Для маленькой панды киперы вырезали из бамбука продуктовую тележку и положили внутрь угощения: морковку, а также ростки и листья бамбука. Саму тележку декорировали цветами из бамбуковой бумаги&quot;, — рассказала она.Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023-го. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.В субботу, 24 августа, панде исполнился год. Праздничные мероприятия продлятся в зоопарке до 30 августа.
https://ria.ru/20240329/panda-1936520164.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968840889_0:0:710:534_1920x0_80_0_0_c8ea2698ed7e32ab1e67a4dc44eb6f27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, светлана акулова, московский зоопарк, панда катюша
Хорошие новости, Общество, Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Панда Катюша
Панде Катюше подарили продуктовую тележку с угощениями

Панде Катюше из Московского зоопарка подарили продуктовую тележку с угощениями

© Фото : Московский зоопарк/TelegramПанда Катюша с подаренной продуктовой тележкой с угощениями
Панда Катюша с подаренной продуктовой тележкой с угощениями - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Московский зоопарк/Telegram
Панда Катюша с подаренной продуктовой тележкой с угощениями
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сотрудники отдела "Фауна Китая" в честь дня рождения подарили панде Катюше из Московского зоопарка продуктовую тележку с угощениями, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова, ее слова приводятся в Telegram-канале.
«

"Для маленькой панды киперы вырезали из бамбука продуктовую тележку и положили внутрь угощения: морковку, а также ростки и листья бамбука. Саму тележку декорировали цветами из бамбуковой бумаги", — рассказала она.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023-го. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.
В субботу, 24 августа, панде исполнился год. Праздничные мероприятия продлятся в зоопарке до 30 августа.
Панда Катюша из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
В Московском зоопарке рассказали, когда панда Катюша уедет в Китай
29 марта, 06:19
 
Хорошие новостиОбществоРоссияСветлана АкуловаМосковский зоопаркПанда Катюша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала