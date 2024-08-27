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Панде Катюше подарили продуктовую тележку с угощениями

Панде Катюше подарили продуктовую тележку с угощениями - РИА Новости, 27.08.2024

Панде Катюше подарили продуктовую тележку с угощениями

Сотрудники отдела "Фауна Китая" в честь дня рождения подарили панде Катюше из Московского зоопарка продуктовую тележку с угощениями, сообщила генеральный... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T19:51

2024-08-27T19:51

2024-08-27T20:03

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общество

россия

светлана акулова

московский зоопарк

панда катюша

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сотрудники отдела "Фауна Китая" в честь дня рождения подарили панде Катюше из Московского зоопарка продуктовую тележку с угощениями, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова, ее слова приводятся в Telegram-канале. "Для маленькой панды киперы вырезали из бамбука продуктовую тележку и положили внутрь угощения: морковку, а также ростки и листья бамбука. Саму тележку декорировали цветами из бамбуковой бумаги", — рассказала она.Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023-го. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.В субботу, 24 августа, панде исполнился год. Праздничные мероприятия продлятся в зоопарке до 30 августа.

https://ria.ru/20240329/panda-1936520164.html

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общество, россия, светлана акулова, московский зоопарк, панда катюша