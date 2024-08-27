https://ria.ru/20240827/kater-1968644172.html

Десантники с помощью ПТРК подбили украинский штурмовой катер

Десантники с помощью ПТРК подбили украинский штурмовой катер - РИА Новости, 27.08.2024

Десантники с помощью ПТРК подбили украинский штурмовой катер

Расчет противотанковго ракетного комплекса российских десантников группировки войск "Днепр" подбил украинский штурмовой катер, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T04:21

2024-08-27T04:21

2024-08-27T10:26

специальная военная операция на украине

россия

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владимир сальдо

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 27 авг - РИА Новости. Расчет противотанковго ракетного комплекса российских десантников группировки войск "Днепр" подбил украинский штурмовой катер, сообщил РИА Новости командир расчета ПТРК с позывным "Настроение". "Ну один быстроходный катер - то есть лодка была, как обычная надувная лодка, и плюс еще большой штурмовой катер заходил. Вот по основному катеру попали… По противнику было очень трудно попасть, потому что противник двигался с большой скоростью на катерах. В целом мы к этому были готовы", - подчеркнул десантник. Перед попыткой высадки десанта украинская армия 4 часа обстреливала Кинбурнскую косу. В высадке принимали участие польские наемники. Девятого августа Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы. Как сообщал глава Херсонской области Владимир Сальдо, в провокации участвовали 12 быстроходных катеров.

https://ria.ru/20240731/raschety-1963065305.html

https://ria.ru/20240827/naemniki-1968643331.html

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Российский военный об уничтожении украинского штурмового катера Расчет противотанковго ракетного комплекса российских десантников группировки войск "Днепр" подбил украинский штурмовой катер, сообщил РИА Новости командир расчета ПТРК с позывным "Настроение". 2024-08-27T04:21 true PT4M14S

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россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность