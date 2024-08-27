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Десантники с помощью ПТРК подбили украинский штурмовой катер - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:21 27.08.2024 (обновлено: 10:26 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/kater-1968644172.html
Десантники с помощью ПТРК подбили украинский штурмовой катер
Десантники с помощью ПТРК подбили украинский штурмовой катер - РИА Новости, 27.08.2024
Десантники с помощью ПТРК подбили украинский штурмовой катер
Расчет противотанковго ракетного комплекса российских десантников группировки войск "Днепр" подбил украинский штурмовой катер, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T04:21
2024-08-27T10:26
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 27 авг - РИА Новости. Расчет противотанковго ракетного комплекса российских десантников группировки войск "Днепр" подбил украинский штурмовой катер, сообщил РИА Новости командир расчета ПТРК с позывным "Настроение". "Ну один быстроходный катер - то есть лодка была, как обычная надувная лодка, и плюс еще большой штурмовой катер заходил. Вот по основному катеру попали… По противнику было очень трудно попасть, потому что противник двигался с большой скоростью на катерах. В целом мы к этому были готовы", - подчеркнул десантник. Перед попыткой высадки десанта украинская армия 4 часа обстреливала Кинбурнскую косу. В высадке принимали участие польские наемники. Девятого августа Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы. Как сообщал глава Херсонской области Владимир Сальдо, в провокации участвовали 12 быстроходных катеров.
https://ria.ru/20240731/raschety-1963065305.html
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Российский военный об уничтожении украинского штурмового катера
Расчет противотанковго ракетного комплекса российских десантников группировки войск "Днепр" подбил украинский штурмовой катер, сообщил РИА Новости командир расчета ПТРК с позывным "Настроение".
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россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Десантники с помощью ПТРК подбили украинский штурмовой катер

Бойцы ВДВ группировки "Днепр" с помощью ПТРК подбили украинский штурмовой катер

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ГЕНИЧЕСК, 27 авг - РИА Новости. Расчет противотанковго ракетного комплекса российских десантников группировки войск "Днепр" подбил украинский штурмовой катер, сообщил РИА Новости командир расчета ПТРК с позывным "Настроение".
"Ну один быстроходный катер - то есть лодка была, как обычная надувная лодка, и плюс еще большой штурмовой катер заходил. Вот по основному катеру попали… По противнику было очень трудно попасть, потому что противник двигался с большой скоростью на катерах. В целом мы к этому были готовы", - подчеркнул десантник.
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Перед попыткой высадки десанта украинская армия 4 часа обстреливала Кинбурнскую косу. В высадке принимали участие польские наемники.
Девятого августа Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы. Как сообщал глава Херсонской области Владимир Сальдо, в провокации участвовали 12 быстроходных катеров.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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