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Названа вероятная причина массовой гибели рыбы в калининградском озере - РИА Новости, 27.08.2024
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16:01 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/kaliningrad-1968779844.html
Названа вероятная причина массовой гибели рыбы в калининградском озере
Названа вероятная причина массовой гибели рыбы в калининградском озере - РИА Новости, 27.08.2024
Названа вероятная причина массовой гибели рыбы в калининградском озере
Гибель птиц и рыбы в Верхнем озере в Калининграде могла произойти из-за сбросов отходов расположенных рядом предприятий, будут взяты пробы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:01
2024-08-27T16:01
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 27 авг — РИА Новости. Гибель птиц и рыбы в Верхнем озере в Калининграде могла произойти из-за сбросов отходов расположенных рядом предприятий, будут взяты пробы, сообщил РИА Новости заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Максим Никитин. Во вторник местные СМИ сообщили о жалобах местных жителей на ужасный запах от мертвых уток, рыбы и водорослей в озере Верхнее в центре Калининграда. "Мы подозреваем, что идет сброс в ручей Северный, который впадает в Верхнее озеро. Потому, что это "залпово". Утки умирают не каждый раз, видимо, что-то накапливается. Сейчас мы загоним туда лабораторию, посмотрим водичку... Сегодня отберем пробы - до конца недели посмотрим по наличию превышения, по наличию предприятий... Потом будем производить мониторинг закрытой части", - сказал Никитин. Собеседник агентства отметил, что рядом с озером находится несколько предприятий, в том числе предприятия общепита. Кроме того, в озеро впадают ручьи, на которых тоже расположены предприятия. То, что это сброс - самая вероятная версия. "Наши коллеги из ветеринарной службы отбирали анализы от уточек, которые погибли. Там птичьего гриппа не нашли и заболевания Ньюкасла тоже не нашли. Есть все подозрения, что происходит залповый сброс. Но констатировать факт мы пока не можем, пока не получим результаты. Есть периодичность, с которой кто-то что-то сбрасывает. И выходит ситуация, что утки гибнут с определенной периодичностью", - уточнил Никитин. Верхний пруд (озеро) в Калининграде имеет искусственное происхождение. Пруд был создан в 1270 году в столице Восточной Пруссии — городе Кенигсберге. Рыцари Тевтонского ордена из расположенного рядом замка запрудили земляной дамбой приток реки Преголи. Пруд использовался для разведения рыбы. Является вторым по старости рукотворным сооружением Калининграда. Длина пруда около 900 метров. Берега являются зеленой рекреационной зоной.
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РИА Новости
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калининград, происшествия
Калининград, Происшествия
Названа вероятная причина массовой гибели рыбы в калининградском озере

Гибель рыбы в Верхнем озере в Калининграде могла произойти из-за сбросов отходов

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВерхнее озеро в Калининграде
Верхнее озеро в Калининграде - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Верхнее озеро в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 27 авг — РИА Новости. Гибель птиц и рыбы в Верхнем озере в Калининграде могла произойти из-за сбросов отходов расположенных рядом предприятий, будут взяты пробы, сообщил РИА Новости заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Максим Никитин.
Во вторник местные СМИ сообщили о жалобах местных жителей на ужасный запах от мертвых уток, рыбы и водорослей в озере Верхнее в центре Калининграда.
"Мы подозреваем, что идет сброс в ручей Северный, который впадает в Верхнее озеро. Потому, что это "залпово". Утки умирают не каждый раз, видимо, что-то накапливается. Сейчас мы загоним туда лабораторию, посмотрим водичку... Сегодня отберем пробы - до конца недели посмотрим по наличию превышения, по наличию предприятий... Потом будем производить мониторинг закрытой части", - сказал Никитин.
Собеседник агентства отметил, что рядом с озером находится несколько предприятий, в том числе предприятия общепита. Кроме того, в озеро впадают ручьи, на которых тоже расположены предприятия. То, что это сброс - самая вероятная версия.
"Наши коллеги из ветеринарной службы отбирали анализы от уточек, которые погибли. Там птичьего гриппа не нашли и заболевания Ньюкасла тоже не нашли. Есть все подозрения, что происходит залповый сброс. Но констатировать факт мы пока не можем, пока не получим результаты. Есть периодичность, с которой кто-то что-то сбрасывает. И выходит ситуация, что утки гибнут с определенной периодичностью", - уточнил Никитин.
Верхний пруд (озеро) в Калининграде имеет искусственное происхождение. Пруд был создан в 1270 году в столице Восточной Пруссии — городе Кенигсберге. Рыцари Тевтонского ордена из расположенного рядом замка запрудили земляной дамбой приток реки Преголи. Пруд использовался для разведения рыбы. Является вторым по старости рукотворным сооружением Калининграда. Длина пруда около 900 метров. Берега являются зеленой рекреационной зоной.
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