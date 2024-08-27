https://ria.ru/20240827/izrail-1968856626.html

США защитят Израиль при атаке Ирана, заявил Белый дом

США защитят Израиль при атаке Ирана, заявил Белый дом - РИА Новости, 27.08.2024

США защитят Израиль при атаке Ирана, заявил Белый дом

Иран все еще может нанести удар по Израилю, и в этом случае США будут готовы защитить еврейское государство, сообщил во вторник 12-й канал израильского... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T22:17

2024-08-27T22:17

2024-08-27T22:17

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

хезболла

джон кирби

исмаил хания

сша

израиль

иран

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 авг - РИА Новости. Иран все еще может нанести удар по Израилю, и в этом случае США будут готовы защитить еврейское государство, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на официального представителя Белого дома Джона Кирби. "Мы считаем, что Иран все еще готов нанести удар по Израилю ... поэтому мы продолжаем находиться в состоянии повышенной готовности в регионе. Мы отправили Ирану два послания. Во-первых - не делайте этого ... Во-вторых, если до этого дойдет, мы будем готовы защитить Израиль", - заявил Кирби, слова которого приводит телеканал. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля высокопоставленного командира ливанского шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро движения палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Иран и руководство "Хезболлах" пообещали нанести по Израилю мощный ответный удар. Военное командование Израиля в свою очередь заявило, что готово к любому развитию событий, как к обороне, так и к наступлению.

https://ria.ru/20240827/konflikt-1915630213.html

сша

израиль

иран

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, хезболла, джон кирби, исмаил хания, сша, израиль, иран, в мире