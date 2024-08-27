https://ria.ru/20240827/izrail-1968856626.html
США защитят Израиль при атаке Ирана, заявил Белый дом
США защитят Израиль при атаке Ирана, заявил Белый дом - РИА Новости, 27.08.2024
США защитят Израиль при атаке Ирана, заявил Белый дом
Иран все еще может нанести удар по Израилю, и в этом случае США будут готовы защитить еврейское государство, сообщил во вторник 12-й канал израильского... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T22:17
2024-08-27T22:17
2024-08-27T22:17
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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исмаил хания
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 авг - РИА Новости. Иран все еще может нанести удар по Израилю, и в этом случае США будут готовы защитить еврейское государство, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на официального представителя Белого дома Джона Кирби. "Мы считаем, что Иран все еще готов нанести удар по Израилю ... поэтому мы продолжаем находиться в состоянии повышенной готовности в регионе. Мы отправили Ирану два послания. Во-первых - не делайте этого ... Во-вторых, если до этого дойдет, мы будем готовы защитить Израиль", - заявил Кирби, слова которого приводит телеканал. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля высокопоставленного командира ливанского шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро движения палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Иран и руководство "Хезболлах" пообещали нанести по Израилю мощный ответный удар. Военное командование Израиля в свою очередь заявило, что готово к любому развитию событий, как к обороне, так и к наступлению.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, хезболла, джон кирби, исмаил хания, сша, израиль, иран, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Хезболла, Джон Кирби, Исмаил Хания, США, Израиль, Иран, В мире
США защитят Израиль при атаке Ирана, заявил Белый дом
Представитель Белого дома Кирби: США защитят Израиль в случае атаки Ирана