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США готовятся передать Польше первые истребители F-35 в ближайшие дни
США готовятся передать Польше первые истребители F-35 в ближайшие дни - РИА Новости, 27.08.2024
США готовятся передать Польше первые истребители F-35 в ближайшие дни
США на днях готовятся передать Польше первые закупленные истребители F-35, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T21:17
2024-08-27T21:17
2024-08-27T21:17
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ВАРШАВА, 27 авг - РИА Новости. США на днях готовятся передать Польше первые закупленные истребители F-35, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Я рад, что завтра направляюсь в Вашингтон. Чуть раньше заместители министра (Цезари – ред.) Томчик и (Павел – ред.) Бейда будут участвовать в передаче первых F-35", - сказал Косиняк-Камыш. Он добавил, что направляется в Вашингтон по приглашению главы Пентагона. "Очень важный визит. Встреча с Ллойдом Остином в Пентагоне будет касаться гарантий безопасности, сотрудничества, закупок, которые мы ведем, скорости трансфера технологий в Польшу, координации действий", - отметил министр. В марте 2019 года глава минобороны Польши подписал план технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. Он предусматривает приобретение 32 самолетов пятого поколения F-35 до 2026 года.
https://ria.ru/20240813/frantsiya-1966041207.html
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польша, вашингтон (штат), сша, ллойд остин, министерство обороны сша, в мире, f-35
Польша, Вашингтон (штат), США, Ллойд Остин, Министерство обороны США, В мире, F-35
США готовятся передать Польше первые истребители F-35 в ближайшие дни
Косиняк-Камыш: США на днях готовятся передать Польше первые истребители F-35