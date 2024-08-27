ВСУ применили F-16 при атаках ВС России, утверждает Зеленский
Зеленский утверждает, что ВСУ сбивали ракеты истребителями F-16
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции во вторник заявил, что ВСУ применили истребители F-16 в понедельник, во время ударов ВС России, якобы сбивали ими ракеты и дроны, а также вновь пожаловался, что помощи Запада мало.
ВС РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины.
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"В рамках этой огромной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты и дроны. И благодарим партнеров за то, что предоставили нам F-16. Конечно, этого недостаточно, у нас их немного, и нужно ещё тренировать пилотов", - сказал Зеленский, не уточнив количество задействованных самолетов и аэродромов, с которых они взлетали и на которых приземлялись.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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