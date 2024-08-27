https://ria.ru/20240827/istrebiteli-1968824475.html

ВСУ применили F-16 при атаках ВС России, утверждает Зеленский

ВСУ применили F-16 при атаках ВС России, утверждает Зеленский - РИА Новости, 27.08.2024

ВСУ применили F-16 при атаках ВС России, утверждает Зеленский

Владимир Зеленский на пресс-конференции во вторник заявил, что ВСУ применили истребители F-16 в понедельник, во время ударов ВС России, якобы сбивали ими ракеты РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T18:18

2024-08-27T18:18

2024-08-27T18:19

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции во вторник заявил, что ВСУ применили истребители F-16 в понедельник, во время ударов ВС России, якобы сбивали ими ракеты и дроны, а также вновь пожаловался, что помощи Запада мало. ВС РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. "В рамках этой огромной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты и дроны. И благодарим партнеров за то, что предоставили нам F-16. Конечно, этого недостаточно, у нас их немного, и нужно ещё тренировать пилотов", - сказал Зеленский, не уточнив количество задействованных самолетов и аэродромов, с которых они взлетали и на которых приземлялись. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

https://ria.ru/20240827/plan-1968806107.html

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