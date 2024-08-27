https://ria.ru/20240827/istochnik-1968686519.html

Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник

Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник - РИА Новости, 27.08.2024

Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник

Судебные приставы передали в доход государства более 90 тысяч акций и 100% долей в уставном капитале владельца одного из крупнейших в стране производств... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T10:59

2024-08-27T10:59

2024-08-27T10:59

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

происшествия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Судебные приставы передали в доход государства более 90 тысяч акций и 100% долей в уставном капитале владельца одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции, который поддерживал ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМУ ФССП РФ."Судебные приставы ГМУ ФССП России обратили в доход государства имущество члена экстремистского объединения. Свыше 90 тысяч акций, 100% долей в уставном капитале акционерных обществ зарегистрированы и зачислены на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - сказали в ведомстве.По данным пресс-службы, изъятые активы принадлежали владельцу одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции. Бизнесмен и подконтрольные ему предприятия активно поддерживали ВСУ, дискредитируя российские власти."Деятельность предпринимателя признали экстремистской. Судебные приставы в рамках исполнительных производств обратили имущество олигарха в доход государства", - заключили в ведомстве.Как уточнил РИА Новости информированный источник, речь идет о миллиардере Юрии Шефлере, владельце водочных марок "Московская" и "Столичная".

https://ria.ru/20240701/zavod-1956662269.html

https://ria.ru/20240617/vodka-1953433858.html

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россия, вооруженные силы украины, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия