Рейтинг@Mail.ru
Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/istochnik-1968686519.html
Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник
Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник - РИА Новости, 27.08.2024
Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник
Судебные приставы передали в доход государства более 90 тысяч акций и 100% долей в уставном капитале владельца одного из крупнейших в стране производств... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T10:59
2024-08-27T10:59
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968685370_0:0:1157:651_1920x0_80_0_0_96d1898ec14a015015152e604b1e8471.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Судебные приставы передали в доход государства более 90 тысяч акций и 100% долей в уставном капитале владельца одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции, который поддерживал ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМУ ФССП РФ."Судебные приставы ГМУ ФССП России обратили в доход государства имущество члена экстремистского объединения. Свыше 90 тысяч акций, 100% долей в уставном капитале акционерных обществ зарегистрированы и зачислены на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - сказали в ведомстве.По данным пресс-службы, изъятые активы принадлежали владельцу одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции. Бизнесмен и подконтрольные ему предприятия активно поддерживали ВСУ, дискредитируя российские власти."Деятельность предпринимателя признали экстремистской. Судебные приставы в рамках исполнительных производств обратили имущество олигарха в доход государства", - заключили в ведомстве.Как уточнил РИА Новости информированный источник, речь идет о миллиардере Юрии Шефлере, владельце водочных марок "Московская" и "Столичная".
https://ria.ru/20240701/zavod-1956662269.html
https://ria.ru/20240617/vodka-1953433858.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968685370_0:0:1157:869_1920x0_80_0_0_e857057e8d90519842a1dc0c6f61832e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия
Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Происшествия
Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник

Акции алкогольного миллиардера Шефлера, поддерживающего ВСУ, передали в доход РФ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЮрий Шефлер
Юрий Шефлер - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Юрий Шефлер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Судебные приставы передали в доход государства более 90 тысяч акций и 100% долей в уставном капитале владельца одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции, который поддерживал ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМУ ФССП РФ.
"Судебные приставы ГМУ ФССП России обратили в доход государства имущество члена экстремистского объединения. Свыше 90 тысяч акций, 100% долей в уставном капитале акционерных обществ зарегистрированы и зачислены на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - сказали в ведомстве.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Суд арестовал спиртовой завод водочного магната
1 июля, 16:09
По данным пресс-службы, изъятые активы принадлежали владельцу одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции. Бизнесмен и подконтрольные ему предприятия активно поддерживали ВСУ, дискредитируя российские власти.
"Деятельность предпринимателя признали экстремистской. Судебные приставы в рамках исполнительных производств обратили имущество олигарха в доход государства", - заключили в ведомстве.
Как уточнил РИА Новости информированный источник, речь идет о миллиардере Юрии Шефлере, владельце водочных марок "Московская" и "Столичная".
Цех розлива водки - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Бенилюксе продали права на два бренда водки
17 июня, 15:22
 
РоссияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала