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Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник
Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник - РИА Новости, 27.08.2024
Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник
Судебные приставы передали в доход государства более 90 тысяч акций и 100% долей в уставном капитале владельца одного из крупнейших в стране производств... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T10:59
2024-08-27T10:59
2024-08-27T10:59
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
происшествия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Судебные приставы передали в доход государства более 90 тысяч акций и 100% долей в уставном капитале владельца одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции, который поддерживал ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМУ ФССП РФ."Судебные приставы ГМУ ФССП России обратили в доход государства имущество члена экстремистского объединения. Свыше 90 тысяч акций, 100% долей в уставном капитале акционерных обществ зарегистрированы и зачислены на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - сказали в ведомстве.По данным пресс-службы, изъятые активы принадлежали владельцу одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции. Бизнесмен и подконтрольные ему предприятия активно поддерживали ВСУ, дискредитируя российские власти."Деятельность предпринимателя признали экстремистской. Судебные приставы в рамках исполнительных производств обратили имущество олигарха в доход государства", - заключили в ведомстве.Как уточнил РИА Новости информированный источник, речь идет о миллиардере Юрии Шефлере, владельце водочных марок "Московская" и "Столичная".
https://ria.ru/20240701/zavod-1956662269.html
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россия, вооруженные силы украины, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия
Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Происшествия
Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник
Акции алкогольного миллиардера Шефлера, поддерживающего ВСУ, передали в доход РФ
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Судебные приставы передали в доход государства более 90 тысяч акций и 100% долей в уставном капитале владельца одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции, который поддерживал ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМУ ФССП РФ.
"Судебные приставы ГМУ ФССП России обратили в доход государства имущество члена экстремистского объединения. Свыше 90 тысяч акций, 100% долей в уставном капитале акционерных обществ зарегистрированы и зачислены на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - сказали в ведомстве.
По данным пресс-службы, изъятые активы принадлежали владельцу одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции. Бизнесмен и подконтрольные ему предприятия активно поддерживали ВСУ, дискредитируя российские власти.
"Деятельность предпринимателя признали экстремистской. Судебные приставы в рамках исполнительных производств обратили имущество олигарха в доход государства", - заключили в ведомстве.
Как уточнил РИА Новости информированный источник, речь идет о миллиардере Юрии Шефлере, владельце водочных марок "Московская" и "Столичная".