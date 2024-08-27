https://ria.ru/20240827/iskander-1968747961.html

"Искандер" уничтожил украинскую РСЗО HIMARS в Сумской области

"Искандер" уничтожил украинскую РСЗО HIMARS в Сумской области - РИА Новости, 27.08.2024

"Искандер" уничтожил украинскую РСЗО HIMARS в Сумской области

Российские войска ударом "Искандера-М" уничтожили украинскую РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Степановка Сумской области, сообщило Минобороны РФ и... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:33

2024-08-27T14:33

2024-08-27T14:34

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курская область

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска ударом "Искандера-М" уничтожили украинскую РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Степановка Сумской области, сообщило Минобороны РФ и предоставило видео. "По вскрытой позиции реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США нанесен ракетный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", - говорится в сообщении министерства. На кадрах объективного контроля показано передвижение установки, видны взрывы, детонация боекомплекта и пожар на уничтоженной позиции РСЗО. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240825/su-25-1968350250.html

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Удар "Искандера-М" по украинской РСЗО HIMARS в Сумской области Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения РСЗО HIMARS ВСУ в районе н.п. Степановка Сумской области. По вскрытой позиции реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США нанесен ракетный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». На кадрах объективного контроля наблюдаются взрывы, детонация боекомплекта и пожар на уничтоженной позиции РСЗО HIMARS ВСУ. 2024-08-27T14:33 true PT0M53S

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курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), рсзо himars, украина, сумская область