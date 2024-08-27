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"Искандер" уничтожил украинскую РСЗО HIMARS в Сумской области - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 27.08.2024 (обновлено: 14:34 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/iskander-1968747961.html
"Искандер" уничтожил украинскую РСЗО HIMARS в Сумской области
"Искандер" уничтожил украинскую РСЗО HIMARS в Сумской области - РИА Новости, 27.08.2024
"Искандер" уничтожил украинскую РСЗО HIMARS в Сумской области
Российские войска ударом "Искандера-М" уничтожили украинскую РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Степановка Сумской области, сообщило Минобороны РФ и... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:33
2024-08-27T14:34
специальная военная операция на украине
курская область
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вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска ударом "Искандера-М" уничтожили украинскую РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Степановка Сумской области, сообщило Минобороны РФ и предоставило видео. "По вскрытой позиции реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США нанесен ракетный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", - говорится в сообщении министерства. На кадрах объективного контроля показано передвижение установки, видны взрывы, детонация боекомплекта и пожар на уничтоженной позиции РСЗО. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240825/su-25-1968350250.html
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
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Удар "Искандера-М" по украинской РСЗО HIMARS в Сумской области
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения РСЗО HIMARS ВСУ в районе н.п. Степановка Сумской области. По вскрытой позиции реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США нанесен ракетный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». На кадрах объективного контроля наблюдаются взрывы, детонация боекомплекта и пожар на уничтоженной позиции РСЗО HIMARS ВСУ.
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курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), рсзо himars, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), РСЗО HIMARS, Украина, Сумская область
"Искандер" уничтожил украинскую РСЗО HIMARS в Сумской области

Минобороны показало видео уничтожения украинской РСЗО HIMARS в Сумской области

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска ударом "Искандера-М" уничтожили украинскую РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Степановка Сумской области, сообщило Минобороны РФ и предоставило видео.
"По вскрытой позиции реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США нанесен ракетный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", - говорится в сообщении министерства.
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На кадрах объективного контроля показано передвижение установки, видны взрывы, детонация боекомплекта и пожар на уничтоженной позиции РСЗО.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РСЗО HIMARSУкраинаСумская область
 
 
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