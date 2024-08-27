https://ria.ru/20240827/iskander-1968747961.html
"Искандер" уничтожил украинскую РСЗО HIMARS в Сумской области
"Искандер" уничтожил украинскую РСЗО HIMARS в Сумской области - РИА Новости, 27.08.2024
"Искандер" уничтожил украинскую РСЗО HIMARS в Сумской области
Российские войска ударом "Искандера-М" уничтожили украинскую РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Степановка Сумской области, сообщило Минобороны РФ и... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:33
2024-08-27T14:33
2024-08-27T14:34
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
рсзо himars
украина
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968745615_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4458bc03d919ba8834559557ac1af710.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска ударом "Искандера-М" уничтожили украинскую РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Степановка Сумской области, сообщило Минобороны РФ и предоставило видео. "По вскрытой позиции реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США нанесен ракетный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", - говорится в сообщении министерства. На кадрах объективного контроля показано передвижение установки, видны взрывы, детонация боекомплекта и пожар на уничтоженной позиции РСЗО. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240825/su-25-1968350250.html
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
украина
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968745615_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_015fe7c441f827de72cfa7960edd5b71.jpg
Удар "Искандера-М" по украинской РСЗО HIMARS в Сумской области
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения РСЗО HIMARS ВСУ в районе н.п. Степановка Сумской области. По вскрытой позиции реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США нанесен ракетный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». На кадрах объективного контроля наблюдаются взрывы, детонация боекомплекта и пожар на уничтоженной позиции РСЗО HIMARS ВСУ.
2024-08-27T14:33
true
PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), рсзо himars, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), РСЗО HIMARS, Украина, Сумская область
"Искандер" уничтожил украинскую РСЗО HIMARS в Сумской области
Минобороны показало видео уничтожения украинской РСЗО HIMARS в Сумской области