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Сержант из Костромы, устроивший пожар с 13 погибшими, отправится на СВО - РИА Новости, 27.08.2024
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17:28 27.08.2024 (обновлено: 19:49 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/ionkin-1968808713.html
Сержант из Костромы, устроивший пожар с 13 погибшими, отправится на СВО
Сержант из Костромы, устроивший пожар с 13 погибшими, отправится на СВО - РИА Новости, 27.08.2024
Сержант из Костромы, устроивший пожар с 13 погибшими, отправится на СВО
Сержант Станислав Ионкин, осужденный на 20 лет за пожар в костромском клубе "Полигон", в результате которого погибли 13 человек, заключил контракт с Минобороны... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:28
2024-08-27T19:49
происшествия
кострома
россия
свердловская область
костромская областная дума
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сержант Станислав Ионкин, осужденный на 20 лет за пожар в костромском клубе "Полигон", в результате которого погибли 13 человек, заключил контракт с Минобороны для участия в спецоперации, рассказал РИА Новости его адвокат Юрий Хромцов. "Ионкин заключил контакт с Минобороны весной для того, чтобы его отправили на СВО, приговор должен был вступить в законную силу, апелляционный военный суд утвердил его сегодня", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что ему не известно, в какие сроки Ионкин будет отправлен в зону боевых действий. Весной второй Западный окружной военный суд отправил Ионкина на срок 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Прокурор требовал для него 16 лет колонии. Также Ионкина лишили звания гвардии сержант и медали "За отвагу", по гражданским искам ему предстоит выплатить потерпевшим, среди которых родственники погибших, в общей сложности 14,5 миллиона рублей. Во вторник, 27 августа, апелляционный военный суд вернул ему звание "сержант", а также отменил ограничение на год после отбытия срока. Ионкин в первой инстанции заявлял журналистам, что раскаивается, однако не согласен с квалификацией деяния. По словам военного, он согласен лишь с обвинением по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на 5 ноября 2022 года, погибли 13 человек. По данным обвинения, сержант Ионкин в ходе ссоры с одним из посетителей выстрелил из ракетницы, после чего вспыхнул потолок клуба, затем огонь охватил все здание. Защита доказывала, что Ионкин после контузии не мог точно оценить ситуацию. Он утверждал, что его ударили первым, он вынужден был обороняться и не знал, что потолок выполнен из легковоспламеняющегося материала и может загореться. Подсудимый признал вину за исключением умысла на убийство. Сначала ему вменили легкую статью "Причинение смерти по неосторожности", но к моменту поступления дела в суд сержанту инкриминировали целый ряд тяжких обвинений: убийство общеопасным способом, хулиганство, причинение вреда здоровью средней тяжести, уничтожение имущества. По данным газеты "Коммерсантъ", Ионкин проживал в Свердловской области, а после получения на СВО ранения и контузии оказался в Костроме, где должен был пройти военно-врачебную комиссию. Помимо непосредственного виновника были арестованы депутат Костромской областной думы, владелец здания сгоревшего клуба "Полигон" Ихтияр Мирзоев и директор фирмы "Империя" Наталья Беленогова, которая организовывала работу клуба. Позднее их отпустили под домашний арест. Это дело до приговора пока не дошло.
https://ria.ru/20240821/zakharchenko--1967660527.html
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происшествия, кострома, россия, свердловская область, костромская областная дума
Происшествия, Кострома, Россия, Свердловская область, Костромская областная Дума
Сержант из Костромы, устроивший пожар с 13 погибшими, отправится на СВО

Осужденный на 20 лет за пожар в клубе "Полигон" сержант Ионкин отправится на СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСержант Станислав Ионкин в суде
Сержант Станислав Ионкин в суде - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сержант Станислав Ионкин в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сержант Станислав Ионкин, осужденный на 20 лет за пожар в костромском клубе "Полигон", в результате которого погибли 13 человек, заключил контракт с Минобороны для участия в спецоперации, рассказал РИА Новости его адвокат Юрий Хромцов.
"Ионкин заключил контакт с Минобороны весной для того, чтобы его отправили на СВО, приговор должен был вступить в законную силу, апелляционный военный суд утвердил его сегодня", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что ему не известно, в какие сроки Ионкин будет отправлен в зону боевых действий.
Весной второй Западный окружной военный суд отправил Ионкина на срок 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Прокурор требовал для него 16 лет колонии.
Также Ионкина лишили звания гвардии сержант и медали "За отвагу", по гражданским искам ему предстоит выплатить потерпевшим, среди которых родственники погибших, в общей сложности 14,5 миллиона рублей. Во вторник, 27 августа, апелляционный военный суд вернул ему звание "сержант", а также отменил ограничение на год после отбытия срока.
Ионкин в первой инстанции заявлял журналистам, что раскаивается, однако не согласен с квалификацией деяния. По словам военного, он согласен лишь с обвинением по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
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Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на 5 ноября 2022 года, погибли 13 человек. По данным обвинения, сержант Ионкин в ходе ссоры с одним из посетителей выстрелил из ракетницы, после чего вспыхнул потолок клуба, затем огонь охватил все здание.
Защита доказывала, что Ионкин после контузии не мог точно оценить ситуацию. Он утверждал, что его ударили первым, он вынужден был обороняться и не знал, что потолок выполнен из легковоспламеняющегося материала и может загореться. Подсудимый признал вину за исключением умысла на убийство.
Сначала ему вменили легкую статью "Причинение смерти по неосторожности", но к моменту поступления дела в суд сержанту инкриминировали целый ряд тяжких обвинений: убийство общеопасным способом, хулиганство, причинение вреда здоровью средней тяжести, уничтожение имущества.
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По данным газеты "Коммерсантъ", Ионкин проживал в Свердловской области, а после получения на СВО ранения и контузии оказался в Костроме, где должен был пройти военно-врачебную комиссию.
Помимо непосредственного виновника были арестованы депутат Костромской областной думы, владелец здания сгоревшего клуба "Полигон" Ихтияр Мирзоев и директор фирмы "Империя" Наталья Беленогова, которая организовывала работу клуба. Позднее их отпустили под домашний арест. Это дело до приговора пока не дошло.
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