Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
ТСН: в подконтрольном киевским властям Херсоне прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В подконтрольном киевским властям Херсоне прогремели взрывы, сообщил ТСН в Telegram-канале.
"В Херсоне были слышны взрывы", — говорится в публикации.
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При этом воздушную тревогу в этой области не объявляли.
Ранее во вторник телеканал "Общественное" уже сообщал о взрывах в Херсоне.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов территории области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, пока удерживают украинские военные.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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