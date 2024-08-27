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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 27.08.2024 (обновлено: 18:23 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/herson-1968813099.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 27.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
В подконтрольном киевским властям Херсоне прогремели взрывы, сообщил ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:47
2024-08-27T18:23
специальная военная операция на украине
херсон
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В подконтрольном киевским властям Херсоне прогремели взрывы, сообщил ТСН в Telegram-канале."В Херсоне были слышны взрывы", — говорится в публикации.При этом воздушную тревогу в этой области не объявляли.Ранее во вторник телеканал "Общественное" уже сообщал о взрывах в Херсоне.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240825/evakuatsiya-1968341381.html
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херсон
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херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Дмитрий Песков
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

ТСН: в подконтрольном киевским властям Херсоне прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В подконтрольном киевским властям Херсоне прогремели взрывы, сообщил ТСН в Telegram-канале.
"В Херсоне были слышны взрывы", — говорится в публикации.
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Подполье: Киев ведет эвакуацию из Николаевской и Херсонской областей
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При этом воздушную тревогу в этой области не объявляли.
Ранее во вторник телеканал "Общественное" уже сообщал о взрывах в Херсоне.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов территории области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, пока удерживают украинские военные.

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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреДмитрий Песков
 
 
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