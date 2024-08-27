https://ria.ru/20240827/herson-1968813099.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 27.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

В подконтрольном киевским властям Херсоне прогремели взрывы, сообщил ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:47

2024-08-27T17:47

2024-08-27T18:23

специальная военная операция на украине

херсон

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

в мире

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В подконтрольном киевским властям Херсоне прогремели взрывы, сообщил ТСН в Telegram-канале."В Херсоне были слышны взрывы", — говорится в публикации.При этом воздушную тревогу в этой области не объявляли.Ранее во вторник телеканал "Общественное" уже сообщал о взрывах в Херсоне.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240825/evakuatsiya-1968341381.html

https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968224675.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, дмитрий песков