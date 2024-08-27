Рейтинг@Mail.ru
Хакер получил шесть лет колонии за кражу 168 миллионов рублей - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/haker-1968787675.html
Хакер получил шесть лет колонии за кражу 168 миллионов рублей
Хакер получил шесть лет колонии за кражу 168 миллионов рублей - РИА Новости, 27.08.2024
Хакер получил шесть лет колонии за кражу 168 миллионов рублей
Басманный районный суд приговорил к шести годам колонии общего режима члена хакерской банды, похитившей в трех кредитно-финансовых организациях более 168... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:21
2024-08-27T16:21
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Басманный районный суд приговорил к шести годам колонии общего режима члена хакерской банды, похитившей в трех кредитно-финансовых организациях более 168 миллионов рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. "Басманный районный суд вынес приговор в отношении 33-летнего Антона Екименко… С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Екименко к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Уточняется, что Екименко был признан виновным в участии в преступном сообществе, а также в мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Ранее ряд участников преступного сообщества уже был приговорен к различным срокам лишения свободы. В это время Екименко скрылся от органов правосудия и был объявлен в розыск. После его задержания в 2022 году производство по уголовному делу было возобновлено. Как было установлено в суде, Екименко с соучастниками (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство) создали программу, позволяющую формировать и отправлять дистанционно в банки сведения о подложных технических авторизационных реверсивных операциях, то есть транзакциях отмены прямых операций, и управляли ею. Злоумышленники модифицировали компьютерную информацию в интернете и выполняли операции по переводу и снятию денег по банковским картам с их отменой и восстановлением баланса на счетах, таким образом они похищали средства банков. В результате с июля по ноябрь 2014 года в трех кредитно-финансовых учреждениях они похитили свыше 168 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240502/khaker-1943384585.html
https://ria.ru/20240119/ataki-1922243686.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Хакер получил шесть лет колонии за кражу 168 миллионов рублей

Хакер банды, похитившей в 3 банках 168 млн рублей, получил шесть лет колонии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Басманный районный суд приговорил к шести годам колонии общего режима члена хакерской банды, похитившей в трех кредитно-финансовых организациях более 168 миллионов рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
"Басманный районный суд вынес приговор в отношении 33-летнего Антона Екименко… С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Екименко к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды в США - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В США украинского хакера приговорили к тюремному сроку
2 мая, 01:21
Уточняется, что Екименко был признан виновным в участии в преступном сообществе, а также в мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном организованной группой в особо крупном размере.
Ранее ряд участников преступного сообщества уже был приговорен к различным срокам лишения свободы. В это время Екименко скрылся от органов правосудия и был объявлен в розыск. После его задержания в 2022 году производство по уголовному делу было возобновлено.
Как было установлено в суде, Екименко с соучастниками (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство) создали программу, позволяющую формировать и отправлять дистанционно в банки сведения о подложных технических авторизационных реверсивных операциях, то есть транзакциях отмены прямых операций, и управляли ею.
Злоумышленники модифицировали компьютерную информацию в интернете и выполняли операции по переводу и снятию денег по банковским картам с их отменой и восстановлением баланса на счетах, таким образом они похищали средства банков.
В результате с июля по ноябрь 2014 года в трех кредитно-финансовых учреждениях они похитили свыше 168 миллионов рублей.
Хакер - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Хакеры стали проводить "ковровые" атаки на российские банки, заявил эксперт
19 января, 05:34
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала