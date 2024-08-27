https://ria.ru/20240827/haker-1968787675.html

Хакер получил шесть лет колонии за кражу 168 миллионов рублей

Хакер получил шесть лет колонии за кражу 168 миллионов рублей - РИА Новости, 27.08.2024

Хакер получил шесть лет колонии за кражу 168 миллионов рублей

Басманный районный суд приговорил к шести годам колонии общего режима члена хакерской банды, похитившей в трех кредитно-финансовых организациях более 168... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:21

2024-08-27T16:21

2024-08-27T16:21

происшествия

москва

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Басманный районный суд приговорил к шести годам колонии общего режима члена хакерской банды, похитившей в трех кредитно-финансовых организациях более 168 миллионов рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. "Басманный районный суд вынес приговор в отношении 33-летнего Антона Екименко… С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Екименко к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Уточняется, что Екименко был признан виновным в участии в преступном сообществе, а также в мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Ранее ряд участников преступного сообщества уже был приговорен к различным срокам лишения свободы. В это время Екименко скрылся от органов правосудия и был объявлен в розыск. После его задержания в 2022 году производство по уголовному делу было возобновлено. Как было установлено в суде, Екименко с соучастниками (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство) создали программу, позволяющую формировать и отправлять дистанционно в банки сведения о подложных технических авторизационных реверсивных операциях, то есть транзакциях отмены прямых операций, и управляли ею. Злоумышленники модифицировали компьютерную информацию в интернете и выполняли операции по переводу и снятию денег по банковским картам с их отменой и восстановлением баланса на счетах, таким образом они похищали средства банков. В результате с июля по ноябрь 2014 года в трех кредитно-финансовых учреждениях они похитили свыше 168 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240502/khaker-1943384585.html

https://ria.ru/20240119/ataki-1922243686.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва