https://ria.ru/20240827/haker-1968787675.html
Хакер получил шесть лет колонии за кражу 168 миллионов рублей
Хакер получил шесть лет колонии за кражу 168 миллионов рублей - РИА Новости, 27.08.2024
Хакер получил шесть лет колонии за кражу 168 миллионов рублей
Басманный районный суд приговорил к шести годам колонии общего режима члена хакерской банды, похитившей в трех кредитно-финансовых организациях более 168... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:21
2024-08-27T16:21
2024-08-27T16:21
происшествия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Басманный районный суд приговорил к шести годам колонии общего режима члена хакерской банды, похитившей в трех кредитно-финансовых организациях более 168 миллионов рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. "Басманный районный суд вынес приговор в отношении 33-летнего Антона Екименко… С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Екименко к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Уточняется, что Екименко был признан виновным в участии в преступном сообществе, а также в мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Ранее ряд участников преступного сообщества уже был приговорен к различным срокам лишения свободы. В это время Екименко скрылся от органов правосудия и был объявлен в розыск. После его задержания в 2022 году производство по уголовному делу было возобновлено. Как было установлено в суде, Екименко с соучастниками (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство) создали программу, позволяющую формировать и отправлять дистанционно в банки сведения о подложных технических авторизационных реверсивных операциях, то есть транзакциях отмены прямых операций, и управляли ею. Злоумышленники модифицировали компьютерную информацию в интернете и выполняли операции по переводу и снятию денег по банковским картам с их отменой и восстановлением баланса на счетах, таким образом они похищали средства банков. В результате с июля по ноябрь 2014 года в трех кредитно-финансовых учреждениях они похитили свыше 168 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240502/khaker-1943384585.html
https://ria.ru/20240119/ataki-1922243686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Хакер получил шесть лет колонии за кражу 168 миллионов рублей
Хакер банды, похитившей в 3 банках 168 млн рублей, получил шесть лет колонии
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Басманный районный суд приговорил к шести годам колонии общего режима члена хакерской банды, похитившей в трех кредитно-финансовых организациях более 168 миллионов рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
"Басманный районный суд вынес приговор в отношении 33-летнего Антона Екименко… С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Екименко к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Екименко был признан виновным в участии в преступном сообществе, а также в мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном организованной группой в особо крупном размере.
Ранее ряд участников преступного сообщества уже был приговорен к различным срокам лишения свободы. В это время Екименко скрылся от органов правосудия и был объявлен в розыск. После его задержания в 2022 году производство по уголовному делу было возобновлено.
Как было установлено в суде, Екименко с соучастниками (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство) создали программу, позволяющую формировать и отправлять дистанционно в банки сведения о подложных технических авторизационных реверсивных операциях, то есть транзакциях отмены прямых операций, и управляли ею.
Злоумышленники модифицировали компьютерную информацию в интернете и выполняли операции по переводу и снятию денег по банковским картам с их отменой и восстановлением баланса на счетах, таким образом они похищали средства банков.
В результате с июля по ноябрь 2014 года в трех кредитно-финансовых учреждениях они похитили свыше 168 миллионов рублей.