https://ria.ru/20240827/gruziya-1968801567.html

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября - РИА Новости, 27.08.2024

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник официально объявила дату парламентских выборов, они пройдут 26 октября. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:05

2024-08-27T17:05

2024-08-27T17:11

в мире

грузия

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 27 авг - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник официально объявила дату парламентских выборов, они пройдут 26 октября."В первую очередь хочу подписать указ о назначении парламентских выборов на 26 октября", - заявила президент на брифинге.Начало предвыборной кампании и дата выборов официально объявляются за 60 дней. Согласно конституции Грузии, выборы в стране проводятся в последнюю субботу октября.В 2024 году парламентские выборы впервые пройдут по системе электронного голосования. Выборы пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган попадут те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей.

https://ria.ru/20240826/svr-1968435403.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, саломе зурабишвили