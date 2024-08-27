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Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября - РИА Новости, 27.08.2024
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17:05 27.08.2024 (обновлено: 17:11 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/gruziya-1968801567.html
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября - РИА Новости, 27.08.2024
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября
Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник официально объявила дату парламентских выборов, они пройдут 26 октября. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:05
2024-08-27T17:11
в мире
грузия
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 27 авг - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник официально объявила дату парламентских выборов, они пройдут 26 октября."В первую очередь хочу подписать указ о назначении парламентских выборов на 26 октября", - заявила президент на брифинге.Начало предвыборной кампании и дата выборов официально объявляются за 60 дней. Согласно конституции Грузии, выборы в стране проводятся в последнюю субботу октября.В 2024 году парламентские выборы впервые пройдут по системе электронного голосования. Выборы пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган попадут те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей.
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в мире, грузия, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября

Президент Грузии официально назначила парламентские выборы на 26 октября

© AP Photo / Shakh AivazovЧеловек с грузинским флагом в Тбилиси
Человек с грузинским флагом в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Человек с грузинским флагом в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 27 авг - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник официально объявила дату парламентских выборов, они пройдут 26 октября.
«
"В первую очередь хочу подписать указ о назначении парламентских выборов на 26 октября", - заявила президент на брифинге.
Начало предвыборной кампании и дата выборов официально объявляются за 60 дней. Согласно конституции Грузии, выборы в стране проводятся в последнюю субботу октября.
В 2024 году парламентские выборы впервые пройдут по системе электронного голосования. Выборы пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган попадут те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей.
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