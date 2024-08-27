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В Грузии назвали причину приостановки работы системы "Золотая корона" - РИА Новости, 27.08.2024
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01:49 27.08.2024 (обновлено: 05:46 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/gruziya-1968638252.html
В Грузии назвали причину приостановки работы системы "Золотая корона"
В Грузии назвали причину приостановки работы системы "Золотая корона" - РИА Новости, 27.08.2024
В Грузии назвали причину приостановки работы системы "Золотая корона"
Система денежного перевода "Золотая корона" проходила проверку на связь с подсанкционными лицами, из-за чего она не работала на протяжении нескольких дней в... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T01:49
2024-08-27T05:46
грузия
сша
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ТБИЛИСИ, 27 авг - РИА Новости. Система денежного перевода "Золотая корона" проходила проверку на связь с подсанкционными лицами, из-за чего она не работала на протяжении нескольких дней в грузинских банках, заявил глава Ассоциации банков Грузии Александр Дзнеладзе."Банковский и финансовый сектор выясняли связь "Золотой короны" с другими лицами, на которых наложены санкции международного сообщества. В результате изучения мы можем однозначно сказать, что на сегодняшний день связь "Золотой короны" с каким-либо лицом, находящимся под санкциями, не подтверждена. Работа системы полностью восстановлена", — заявил Дзнеладзе журналистам.Неполадки с получением денежного перевода начались в субботу. В частности, система "Золотая корона" пропала в приложении "ТБС" из списка всех доступных систем переводов. Так же система не работала в других крупных банках Грузии. Грузинские СМИ сообщают, что это связано с тем, что 23 августа США ввели санкции против компании "Центр финансовых технологий", которая разрабатывает платежное программное обеспечение для "Золотой короны". Сама система при этом под санкции не попала.
https://ria.ru/20240826/gruziya-1968491880.html
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грузия, сша
Грузия, США
В Грузии назвали причину приостановки работы системы "Золотая корона"

Ассоциация банков Грузии: "Золотую корону" проверяли на соблюдение санкций

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ТБИЛИСИ, 27 авг - РИА Новости. Система денежного перевода "Золотая корона" проходила проверку на связь с подсанкционными лицами, из-за чего она не работала на протяжении нескольких дней в грузинских банках, заявил глава Ассоциации банков Грузии Александр Дзнеладзе.
«
"Банковский и финансовый сектор выясняли связь "Золотой короны" с другими лицами, на которых наложены санкции международного сообщества. В результате изучения мы можем однозначно сказать, что на сегодняшний день связь "Золотой короны" с каким-либо лицом, находящимся под санкциями, не подтверждена. Работа системы полностью восстановлена", — заявил Дзнеладзе журналистам.
Неполадки с получением денежного перевода начались в субботу. В частности, система "Золотая корона" пропала в приложении "ТБС" из списка всех доступных систем переводов. Так же система не работала в других крупных банках Грузии.
Грузинские СМИ сообщают, что это связано с тем, что 23 августа США ввели санкции против компании "Центр финансовых технологий", которая разрабатывает платежное программное обеспечение для "Золотой короны". Сама система при этом под санкции не попала.
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