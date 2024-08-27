https://ria.ru/20240827/gosduma-1968810914.html

В ГД рассказали, кто координировал ВСУ при нападении на Курскую область

В ГД рассказали, кто координировал ВСУ при нападении на Курскую область - РИА Новости, 27.08.2024

В ГД рассказали, кто координировал ВСУ при нападении на Курскую область

В нападении ВСУ на Курскую область принимала участие морская разведка Великобритании, а пропагандистской кампанией на Западе занимался "директорат" британской... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:37

2024-08-27T17:37

2024-08-27T17:37

курская область

россия

великобритания

адальби шхагошев

владимир путин

николай патрушев

ми-6

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В нападении ВСУ на Курскую область принимала участие морская разведка Великобритании, а пропагандистской кампанией на Западе занимался "директорат" британской спецслужбы МИ-7, заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. "Западные спецслужбы занимались координацией нападения на Курскую область… Мы изучали историю этого нападения… Могу точно вам сказать, что координация шла еще и информационная. Кроме МИ-6, британской специальной службы, которая занималась организацией подготовки и сопровождением этого дела, есть еще такая организация, которая называется МИ-7. Подобные организации сейчас называются "директоратами" (формально МИ-7 прекратила свое существование). МИ-7 - это управление британской прессой и пропагандой. Как раз они лишили лидеров западных стран возможности получить быстрое мнение по происходящему в Курской области. В этом управлении вырабатывалась реакция по событиям", - сообщил Шхагошев на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Также он отметил, что западные эксперты считают МИ-6 более эффективной организацией, чем ЦРУ, "которая в 12 раз чаще МИ-6 проваливается в организации своих операций". При этом со стороны США с МИ-6 координирует действия Оперативный директорат ЦРУ, сообщил депутат. "Также к атаке на РФ подключалась морская разведка Британии. В этом свете очень важна и своевременна организация Морской коллегии, которую курирует советник президента Николай Патрушев", - сообщил Шхагошев. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

https://ria.ru/20240814/gosduma-1966182831.html

курская область

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великобритания

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курская область, россия, великобритания, адальби шхагошев, владимир путин, николай патрушев, ми-6, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)