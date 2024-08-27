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В Госдуме предложили ввести предельную стоимость госзакупок концертов - РИА Новости, 27.08.2024
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17:33 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/gosduma-1968810133.html
В Госдуме предложили ввести предельную стоимость госзакупок концертов
В Госдуме предложили ввести предельную стоимость госзакупок концертов - РИА Новости, 27.08.2024
В Госдуме предложили ввести предельную стоимость госзакупок концертов
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков после истории с госзакупкой концерта певца SHAMAN в Оренбурге предложил ввести предельную стоимость... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:33
2024-08-27T17:33
оренбург
россия
новгородская область
владислав даванков
михаил мишустин
олег газманов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков после истории с госзакупкой концерта певца SHAMAN в Оренбурге предложил ввести предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов на сумму не более одного миллиона рублей, такой запрос он направил в правительство. Депутат напомнил, что на дне города в Оренбурге муниципальные власти заключили контракт на сумму 16 миллионов рублей для проведения концерта с участием певца SHAMAN. "Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович (председатель правительства РФ Михаил Мишустин), оценить необходимость введения предельной стоимости государственных и муниципальных закупок концертов и в случае поддержки указанной инициативы внести изменения в постановление правительства РФ от 13.10.2014 N 1047", - сказано в обращении. Он отметил, что подобные контракты заключаются и в других регионах. "Например, выступление артиста Олега Газманова обошлось бюджету Новгородской области в 8,25 миллиона рублей... В период проведения специальной военной операции организация дорогостоящих развлекательных мероприятий вызывает возмущение у граждан", - добавил парламентарий. В этой связи Даванков считает, что необходимо ограничить стоимость государственных и муниципальных закупок концертов на сумму не более 1 миллиона рублей в целях экономии средств бюджетов, которые могут быть использованы для поддержки граждан, вынужденных эвакуироваться из Белгородской и Курской областей.
https://ria.ru/20240110/shaman-1920586558.html
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оренбург, россия, новгородская область, владислав даванков, михаил мишустин, олег газманов, госдума рф, общество
Оренбург, Россия, Новгородская область, Владислав Даванков, Михаил Мишустин, Олег Газманов, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили ввести предельную стоимость госзакупок концертов

Даванков предложил ограничить стоимость госзакупок концертов до миллиона рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков после истории с госзакупкой концерта певца SHAMAN в Оренбурге предложил ввести предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов на сумму не более одного миллиона рублей, такой запрос он направил в правительство.
Депутат напомнил, что на дне города в Оренбурге муниципальные власти заключили контракт на сумму 16 миллионов рублей для проведения концерта с участием певца SHAMAN.
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"Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович (председатель правительства РФ Михаил Мишустин), оценить необходимость введения предельной стоимости государственных и муниципальных закупок концертов и в случае поддержки указанной инициативы внести изменения в постановление правительства РФ от 13.10.2014 N 1047", - сказано в обращении.
Он отметил, что подобные контракты заключаются и в других регионах.
"Например, выступление артиста Олега Газманова обошлось бюджету Новгородской области в 8,25 миллиона рублей... В период проведения специальной военной операции организация дорогостоящих развлекательных мероприятий вызывает возмущение у граждан", - добавил парламентарий.
В этой связи Даванков считает, что необходимо ограничить стоимость государственных и муниципальных закупок концертов на сумму не более 1 миллиона рублей в целях экономии средств бюджетов, которые могут быть использованы для поддержки граждан, вынужденных эвакуироваться из Белгородской и Курской областей.
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ОренбургРоссияНовгородская областьВладислав ДаванковМихаил МишустинОлег ГазмановГосдума РФОбщество
 
 
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