https://ria.ru/20240827/gosduma-1968810133.html

В Госдуме предложили ввести предельную стоимость госзакупок концертов

В Госдуме предложили ввести предельную стоимость госзакупок концертов - РИА Новости, 27.08.2024

В Госдуме предложили ввести предельную стоимость госзакупок концертов

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков после истории с госзакупкой концерта певца SHAMAN в Оренбурге предложил ввести предельную стоимость... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:33

2024-08-27T17:33

2024-08-27T17:33

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новгородская область

владислав даванков

михаил мишустин

олег газманов

госдума рф

общество

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков после истории с госзакупкой концерта певца SHAMAN в Оренбурге предложил ввести предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов на сумму не более одного миллиона рублей, такой запрос он направил в правительство. Депутат напомнил, что на дне города в Оренбурге муниципальные власти заключили контракт на сумму 16 миллионов рублей для проведения концерта с участием певца SHAMAN. "Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович (председатель правительства РФ Михаил Мишустин), оценить необходимость введения предельной стоимости государственных и муниципальных закупок концертов и в случае поддержки указанной инициативы внести изменения в постановление правительства РФ от 13.10.2014 N 1047", - сказано в обращении. Он отметил, что подобные контракты заключаются и в других регионах. "Например, выступление артиста Олега Газманова обошлось бюджету Новгородской области в 8,25 миллиона рублей... В период проведения специальной военной операции организация дорогостоящих развлекательных мероприятий вызывает возмущение у граждан", - добавил парламентарий. В этой связи Даванков считает, что необходимо ограничить стоимость государственных и муниципальных закупок концертов на сумму не более 1 миллиона рублей в целях экономии средств бюджетов, которые могут быть использованы для поддержки граждан, вынужденных эвакуироваться из Белгородской и Курской областей.

https://ria.ru/20240110/shaman-1920586558.html

https://ria.ru/20231123/shaman-1911213680.html

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оренбург, россия, новгородская область, владислав даванков, михаил мишустин, олег газманов, госдума рф, общество