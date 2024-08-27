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Раненый житель Горловки рассказал об обстрелах ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:48 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/gorlovka-1968830353.html
Раненый житель Горловки рассказал об обстрелах ВСУ
Раненый житель Горловки рассказал об обстрелах ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024
Раненый житель Горловки рассказал об обстрелах ВСУ
Житель Горловки в ДНР, получивший ранение после атаки ВСУ, заявил, что обстрелы города - это просто способ терроризировать народ. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:48
2024-08-27T18:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ГОРЛОВКА (ДНР), 27 авг - РИА Новости. Житель Горловки в ДНР, получивший ранение после атаки ВСУ, заявил, что обстрелы города - это просто способ терроризировать народ. "Они просто народ терроризируют и всё. Доводят до безумия. Уже то трамваи "пофигачили", люди боятся ходить, то по машинам, по автобусам бьют. И как на работу добираться?", - рассказал РИА Новости раненый житель Горловки Сергей. Во время взрыва Сергей находился в огороде у своего дома. Один из осколков пробил ему ногу, а соседка получила контузию. "В огороде стоял спокойно, копал картошку. Сначала не понял, а потом в ногу сквозное ранение. Соседку сильно оглушило, она поехала в больницу, не слышит ничего. Начал гореть забор, я кричу ей, что кровью истекаю, скорую вызываю", - вспоминает он. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел произошел в Центрально-Городском районе города. Несколько снарядов были выпущены по домам в частном секторе по улице Белинского и проспекту Ленина, в результате чего повреждения получили по меньшей шесть частных жилых домов и два гражданских автомобиля, полностью разрушена одна хозпостройка. На месте обстрела были найдены фрагменты выпущенного снаряда. Как сообщили РИА Новости в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), они характерны именно для "натовского" снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 25 раз обстреляли территорию республики, выпустив 83 единицы различных боеприпасов. Ранения получили двое мирных жителей. Повреждения получили пять жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240825/vsu-1968330691.html
https://ria.ru/20240826/naemnik-1968625829.html
https://ria.ru/20240827/sudzha-1968648867.html
донецкая народная республика
горловка
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донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Раненый житель Горловки рассказал об обстрелах ВСУ

Житель Горловки: обстрелами города ВСУ терроризируют народ

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ГОРЛОВКА (ДНР), 27 авг - РИА Новости. Житель Горловки в ДНР, получивший ранение после атаки ВСУ, заявил, что обстрелы города - это просто способ терроризировать народ.
"Они просто народ терроризируют и всё. Доводят до безумия. Уже то трамваи "пофигачили", люди боятся ходить, то по машинам, по автобусам бьют. И как на работу добираться?", - рассказал РИА Новости раненый житель Горловки Сергей.
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Во время взрыва Сергей находился в огороде у своего дома. Один из осколков пробил ему ногу, а соседка получила контузию.
"В огороде стоял спокойно, копал картошку. Сначала не понял, а потом в ногу сквозное ранение. Соседку сильно оглушило, она поехала в больницу, не слышит ничего. Начал гореть забор, я кричу ей, что кровью истекаю, скорую вызываю", - вспоминает он.
Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел произошел в Центрально-Городском районе города. Несколько снарядов были выпущены по домам в частном секторе по улице Белинского и проспекту Ленина, в результате чего повреждения получили по меньшей шесть частных жилых домов и два гражданских автомобиля, полностью разрушена одна хозпостройка.
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На месте обстрела были найдены фрагменты выпущенного снаряда. Как сообщили РИА Новости в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), они характерны именно для "натовского" снаряда калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 25 раз обстреляли территорию республики, выпустив 83 единицы различных боеприпасов. Ранения получили двое мирных жителей. Повреждения получили пять жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.
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