https://ria.ru/20240827/gorlovka-1968830353.html

Раненый житель Горловки рассказал об обстрелах ВСУ

Раненый житель Горловки рассказал об обстрелах ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024

Раненый житель Горловки рассказал об обстрелах ВСУ

Житель Горловки в ДНР, получивший ранение после атаки ВСУ, заявил, что обстрелы города - это просто способ терроризировать народ. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T18:48

2024-08-27T18:48

2024-08-27T18:48

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ГОРЛОВКА (ДНР), 27 авг - РИА Новости. Житель Горловки в ДНР, получивший ранение после атаки ВСУ, заявил, что обстрелы города - это просто способ терроризировать народ. "Они просто народ терроризируют и всё. Доводят до безумия. Уже то трамваи "пофигачили", люди боятся ходить, то по машинам, по автобусам бьют. И как на работу добираться?", - рассказал РИА Новости раненый житель Горловки Сергей. Во время взрыва Сергей находился в огороде у своего дома. Один из осколков пробил ему ногу, а соседка получила контузию. "В огороде стоял спокойно, копал картошку. Сначала не понял, а потом в ногу сквозное ранение. Соседку сильно оглушило, она поехала в больницу, не слышит ничего. Начал гореть забор, я кричу ей, что кровью истекаю, скорую вызываю", - вспоминает он. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел произошел в Центрально-Городском районе города. Несколько снарядов были выпущены по домам в частном секторе по улице Белинского и проспекту Ленина, в результате чего повреждения получили по меньшей шесть частных жилых домов и два гражданских автомобиля, полностью разрушена одна хозпостройка. На месте обстрела были найдены фрагменты выпущенного снаряда. Как сообщили РИА Новости в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), они характерны именно для "натовского" снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 25 раз обстреляли территорию республики, выпустив 83 единицы различных боеприпасов. Ранения получили двое мирных жителей. Повреждения получили пять жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240825/vsu-1968330691.html

https://ria.ru/20240826/naemnik-1968625829.html

https://ria.ru/20240827/sudzha-1968648867.html

донецкая народная республика

горловка

россия

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донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины, россия, происшествия