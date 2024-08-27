https://ria.ru/20240827/gorlovka-1968689329.html

В Горловке два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ

В Горловке два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024

В Горловке два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ

Два мирных жителя получили ранения во вторник в результате обстрела украинскими войсками поселка в Центрально-Городском районе Горловки, сообщил мэр этого... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:13

2024-08-27T11:13

2024-08-27T11:13

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения во вторник в результате обстрела украинскими войсками поселка в Центрально-Городском районе Горловки, сообщил мэр этого города Иван Приходько. "В результате сегодняшнего обстрела поселка Победы со стороны украинских неонацистов ранены двое мирных горловчан", - написал Приходько в Telegram-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украиснкие войска обстреляли указанный район Горловки в 9.40 мск, выпустив два снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия