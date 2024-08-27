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В Горловке два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/gorlovka-1968689329.html
В Горловке два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ
В Горловке два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024
В Горловке два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ
Два мирных жителя получили ранения во вторник в результате обстрела украинскими войсками поселка в Центрально-Городском районе Горловки, сообщил мэр этого... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:13
2024-08-27T11:13
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения во вторник в результате обстрела украинскими войсками поселка в Центрально-Городском районе Горловки, сообщил мэр этого города Иван Приходько. "В результате сегодняшнего обстрела поселка Победы со стороны украинских неонацистов ранены двое мирных горловчан", - написал Приходько в Telegram-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украиснкие войска обстреляли указанный район Горловки в 9.40 мск, выпустив два снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения во вторник в результате обстрела украинскими войсками поселка в Центрально-Городском районе Горловки, сообщил мэр этого города Иван Приходько.
"В результате сегодняшнего обстрела поселка Победы со стороны украинских неонацистов ранены двое мирных горловчан", - написал Приходько в Telegram-канале.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украиснкие войска обстреляли указанный район Горловки в 9.40 мск, выпустив два снаряда калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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