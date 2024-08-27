https://ria.ru/20240827/gladkov-1968690649.html

Глава Белгородской области назвал ситуацию на границе контролируемой

Глава Белгородской области назвал ситуацию на границе контролируемой - РИА Новости, 27.08.2024

Глава Белгородской области назвал ситуацию на границе контролируемой

Ситуация на границе Белгородской области с Украиной остается контролируемой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале со ссылкой на военное РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:20

2024-08-27T11:20

2024-08-27T12:15

белгородская область

специальная военная операция на украине

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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БЕЛГОРОД, 27 авг — РИА Новости. Ситуация на границе Белгородской области с Украиной остается контролируемой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале со ссылкой на военное ведомство."Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны Российской Федерации, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой", — написал Гладков.Он уточнил, что военные проводят "плановые работы" и призвал граждан сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации.Всего за минувшие сутки украинская армия обстреляла и атаковала беспилотниками территорию Белгородской области около 100 раз, пострадали 11 мирных жителей.Из-за оперативной обстановки в регионе закрыты для въезда 35 населенных пунктов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

https://ria.ru/20240827/belgorodskaya-1968655997.html

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белгородская область

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белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф