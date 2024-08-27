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Глава Белгородской области назвал ситуацию на границе контролируемой - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:20 27.08.2024 (обновлено: 12:15 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/gladkov-1968690649.html
Глава Белгородской области назвал ситуацию на границе контролируемой
Глава Белгородской области назвал ситуацию на границе контролируемой - РИА Новости, 27.08.2024
Глава Белгородской области назвал ситуацию на границе контролируемой
Ситуация на границе Белгородской области с Украиной остается контролируемой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале со ссылкой на военное РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:20
2024-08-27T12:15
белгородская область
специальная военная операция на украине
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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БЕЛГОРОД, 27 авг — РИА Новости. Ситуация на границе Белгородской области с Украиной остается контролируемой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале со ссылкой на военное ведомство."Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны Российской Федерации, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой", — написал Гладков.Он уточнил, что военные проводят "плановые работы" и призвал граждан сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации.Всего за минувшие сутки украинская армия обстреляла и атаковала беспилотниками территорию Белгородской области около 100 раз, пострадали 11 мирных жителей.Из-за оперативной обстановки в регионе закрыты для въезда 35 населенных пунктов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
https://ria.ru/20240827/belgorodskaya-1968655997.html
https://ria.ru/20240826/oblasti-1968624594.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Глава Белгородской области назвал ситуацию на границе контролируемой

Гладков: ситуация на границе в Белгородской области сложная, но контролируемая

© РИА Новости / Валерий Морев | Перейти в медиабанкПункт пропуска "Щебекино" на российско-украинской границе
Пункт пропуска Щебекино на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Валерий Морев
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Пункт пропуска "Щебекино" на российско-украинской границе. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 авг — РИА Новости. Ситуация на границе Белгородской области с Украиной остается контролируемой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале со ссылкой на военное ведомство.
"Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны Российской Федерации, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой", — написал Гладков.
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Он уточнил, что военные проводят "плановые работы" и призвал граждан сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации.
Всего за минувшие сутки украинская армия обстреляла и атаковала беспилотниками территорию Белгородской области около 100 раз, пострадали 11 мирных жителей.
Из-за оперативной обстановки в регионе закрыты для въезда 35 населенных пунктов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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