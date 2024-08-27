https://ria.ru/20240827/germaniya-1968836735.html

Глава ХДС предложил объявить в Германии режим ЧС

Глава ХДС предложил объявить в Германии режим ЧС - РИА Новости, 27.08.2024

Глава ХДС предложил объявить в Германии режим ЧС

Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил во вторник, что в ходе встречи с канцлером Олафом... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T19:30

2024-08-27T19:30

2024-08-27T19:30

в мире

германия

фридрих мерц

хдс/хсс

европа

олаф шольц

евросоюз

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил во вторник, что в ходе встречи с канцлером Олафом Шольцем предложил объявить в стране режим чрезвычайной ситуации, чтобы упростить высылку мигрантов в случае неудачных переговоров с Евросоюзом. "Все те, кто подаёт прошение об убежище на внешней границе Германии ... уже въезжали, как минимум, в одну страну ЕС. Поэтому, как мне кажется, их можно высылать. Если по европейскому законодательству так не работает - а в пользу этого есть свои аргументы - то тогда Европа должна разъяснить, как это работает. И если Европа не в состоянии изменить ситуацию в короткие сроки, то, согласно статье 74 Договора о функционировании Европейского союза, у нас есть право - а в свете текущей ситуации, как я считаю, долг - объявить чрезвычайную ситуацию национального уровня из-за ситуации с беженцами, что сделает законодательство ФРГ выше законодательства ЕС", - сказал Мерц на пресс-конференции вскоре после переговоров с Шольцем. Трансляцию вёл государственный Youtube-канал Phoenix. Глава ХДС также заявил, что необходимо принимать различные поправки в законодательство для изменения ситуации с нелегальной миграцией. "Я знаю, что моя партия не невиновна в этой проблеме. Но сейчас стало ещё хуже и теперь мы хотим совместными усилиями решить проблему", - добавил Мерц, вероятно имея в виду миграционную политику бывшего канцлера от ХДС Ангелы Меркель. Дебаты о миграционной политике обострились в Германии после теракта в Золингене, предположительно совершённого в пятницу гражданином Сирии, которого должны были депортировать из ФРГ ещё в 2023 году. В результате нападения с ножом погибли три человека, ещё восемь получили ранения.

https://ria.ru/20240827/repke-1968642877.html

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в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, европа, олаф шольц, евросоюз