Россия в 2023 году сохранила мировое лидерство по экспорту газа
IGU: Россия в 2023 г сохранила лидерство по экспорту газа, опередив Катар и США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия, несмотря на западные санкции и снижение трубопроводных поставок, по итогам 2023 года сохранила мировое лидерство по объему экспорта газа; Катар и США заняли второе и третье место соответственно, следует из отчета Международного газового союза (МГС, IGU).
Катар поставил на мировой рынок 128 миллиардов кубометров газа, Соединенные Штаты - 127 миллиардов. Норвегия экспортировала 120 миллиардов кубометров, а Австралия замкнула пятерку крупнейших мировых поставщиков со 110 миллиардами кубометров.
Из отчета также следует, что в 2023 году Россия по-прежнему оставалась вторым по величине экспортером трубопроводного газа в мире. Большая часть экспорта шла в Китай (26 миллиардов кубометров), Турцию (21 миллиард кубометров) и Белоруссию (18 миллиардов кубометров).
Что касается импорта, то Китай был крупнейшим нетто-импортером с дефицитом в 160 миллиардов кубометров, уточняет МГС. За ним следуют Япония (91 миллиард кубометров), Германия (77 миллиардов кубометров), Мексика (64 миллиарда кубометров) и Южная Корея (61 миллиард кубометров). Кроме того, Китай в 2023 году обогнал Японию в качестве крупнейшего импортера сжиженного природного газа.
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Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, экспорт трубопроводного газа из России по итогам 2023 года составил 99,6 миллиарда кубометров, СПГ - около 45,4 миллиарда кубометров. Еще в 2021 году трубопроводный экспорт был на уровне в 206,8 миллиарда кубометров, а в 2022 году резко сократился до 142,1 миллиарда. Тем временем в 2022 году РФ сумела нарастить поставки СПГ до 46,3 миллиарда кубометров с 42,4 миллиарда в 2021 году.
Новак также отмечал, что страны Евросоюза постепенно сокращают импорт газа из России: доля РФ упала с 45% в 2021 году до менее чем 15% в 2023 году. При этом страна успешно перенаправляет поставки по альтернативным маршрутам. По данным Минэнерго, весь экспорт газа в дружественные страны в прошлом году составил 76 миллиардов кубометров.
Планомерная работа по диверсификации экспорта российских энергоресурсов ведется уже не первый год. Оперативно перенаправить значительные объемы газа Россия смогла за счет уже имеющейся инфраструктуры в страны Азии (газопровод "Сила Сибири", проект "Ямал СПГ"), говорил Новак.
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