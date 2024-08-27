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Россия в 2023 году сохранила мировое лидерство по экспорту газа - РИА Новости, 27.08.2024
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18:02 27.08.2024 (обновлено: 18:14 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/gaz-1968823927.html
Россия в 2023 году сохранила мировое лидерство по экспорту газа
Россия в 2023 году сохранила мировое лидерство по экспорту газа - РИА Новости, 27.08.2024
Россия в 2023 году сохранила мировое лидерство по экспорту газа
Россия, несмотря на западные санкции и снижение трубопроводных поставок, по итогам 2023 года сохранила мировое лидерство по объему экспорта газа; Катар и США... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:02
2024-08-27T18:14
цены на нефть
россия
катар
китай
александр новак
группа газ
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия, несмотря на западные санкции и снижение трубопроводных поставок, по итогам 2023 года сохранила мировое лидерство по объему экспорта газа; Катар и США заняли второе и третье место соответственно, следует из отчета Международного газового союза (МГС, IGU). "Суммируя поставки газа по трубопроводам и в виде СПГ, Россия, Катар, США, Норвегия и Австралия в 2023 году вошли в пятерку крупнейших экспортеров газа. Россия лидировала с объемом поставок в размере 139 миллиардов кубометров", - говорится в сообщении. Катар поставил на мировой рынок 128 миллиардов кубометров газа, Соединенные Штаты - 127 миллиардов. Норвегия экспортировала 120 миллиардов кубометров, а Австралия замкнула пятерку крупнейших мировых поставщиков со 110 миллиардами кубометров. Из отчета также следует, что в 2023 году Россия по-прежнему оставалась вторым по величине экспортером трубопроводного газа в мире. Большая часть экспорта шла в Китай (26 миллиардов кубометров), Турцию (21 миллиард кубометров) и Белоруссию (18 миллиардов кубометров). Что касается импорта, то Китай был крупнейшим нетто-импортером с дефицитом в 160 миллиардов кубометров, уточняет МГС. За ним следуют Япония (91 миллиард кубометров), Германия (77 миллиардов кубометров), Мексика (64 миллиарда кубометров) и Южная Корея (61 миллиард кубометров). Кроме того, Китай в 2023 году обогнал Японию в качестве крупнейшего импортера сжиженного природного газа. Куда идет российский газКак сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, экспорт трубопроводного газа из России по итогам 2023 года составил 99,6 миллиарда кубометров, СПГ - около 45,4 миллиарда кубометров. Еще в 2021 году трубопроводный экспорт был на уровне в 206,8 миллиарда кубометров, а в 2022 году резко сократился до 142,1 миллиарда. Тем временем в 2022 году РФ сумела нарастить поставки СПГ до 46,3 миллиарда кубометров с 42,4 миллиарда в 2021 году. Новак также отмечал, что страны Евросоюза постепенно сокращают импорт газа из России: доля РФ упала с 45% в 2021 году до менее чем 15% в 2023 году. При этом страна успешно перенаправляет поставки по альтернативным маршрутам. По данным Минэнерго, весь экспорт газа в дружественные страны в прошлом году составил 76 миллиардов кубометров. Планомерная работа по диверсификации экспорта российских энергоресурсов ведется уже не первый год. Оперативно перенаправить значительные объемы газа Россия смогла за счет уже имеющейся инфраструктуры в страны Азии (газопровод "Сила Сибири", проект "Ямал СПГ"), говорил Новак.
https://ria.ru/20240827/gaz-1968791264.html
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цены на нефть, россия, катар, китай, александр новак, группа газ, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сила сибири — 2, ямал спг, в мире
Цены на нефть, Россия, Катар, Китай, Александр Новак, Группа ГАЗ, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Сила Сибири — 2, Ямал СПГ, В мире
Россия в 2023 году сохранила мировое лидерство по экспорту газа

IGU: Россия в 2023 г сохранила лидерство по экспорту газа, опередив Катар и США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия, несмотря на западные санкции и снижение трубопроводных поставок, по итогам 2023 года сохранила мировое лидерство по объему экспорта газа; Катар и США заняли второе и третье место соответственно, следует из отчета Международного газового союза (МГС, IGU).
"Суммируя поставки газа по трубопроводам и в виде СПГ, Россия, Катар, США, Норвегия и Австралия в 2023 году вошли в пятерку крупнейших экспортеров газа. Россия лидировала с объемом поставок в размере 139 миллиардов кубометров", - говорится в сообщении.
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Вчера, 16:30
Катар поставил на мировой рынок 128 миллиардов кубометров газа, Соединенные Штаты - 127 миллиардов. Норвегия экспортировала 120 миллиардов кубометров, а Австралия замкнула пятерку крупнейших мировых поставщиков со 110 миллиардами кубометров.
Из отчета также следует, что в 2023 году Россия по-прежнему оставалась вторым по величине экспортером трубопроводного газа в мире. Большая часть экспорта шла в Китай (26 миллиардов кубометров), Турцию (21 миллиард кубометров) и Белоруссию (18 миллиардов кубометров).
Что касается импорта, то Китай был крупнейшим нетто-импортером с дефицитом в 160 миллиардов кубометров, уточняет МГС. За ним следуют Япония (91 миллиард кубометров), Германия (77 миллиардов кубометров), Мексика (64 миллиарда кубометров) и Южная Корея (61 миллиард кубометров). Кроме того, Китай в 2023 году обогнал Японию в качестве крупнейшего импортера сжиженного природного газа.
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21 июля, 08:00

Куда идет российский газ

Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, экспорт трубопроводного газа из России по итогам 2023 года составил 99,6 миллиарда кубометров, СПГ - около 45,4 миллиарда кубометров. Еще в 2021 году трубопроводный экспорт был на уровне в 206,8 миллиарда кубометров, а в 2022 году резко сократился до 142,1 миллиарда. Тем временем в 2022 году РФ сумела нарастить поставки СПГ до 46,3 миллиарда кубометров с 42,4 миллиарда в 2021 году.
Новак также отмечал, что страны Евросоюза постепенно сокращают импорт газа из России: доля РФ упала с 45% в 2021 году до менее чем 15% в 2023 году. При этом страна успешно перенаправляет поставки по альтернативным маршрутам. По данным Минэнерго, весь экспорт газа в дружественные страны в прошлом году составил 76 миллиардов кубометров.
Планомерная работа по диверсификации экспорта российских энергоресурсов ведется уже не первый год. Оперативно перенаправить значительные объемы газа Россия смогла за счет уже имеющейся инфраструктуры в страны Азии (газопровод "Сила Сибири", проект "Ямал СПГ"), говорил Новак.
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Цены на нефтьРоссияКатарКитайАлександр НовакГруппа ГАЗМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Сила Сибири — 2Ямал СПГВ мире
 
 
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