https://ria.ru/20240827/gaz-1968791264.html

Украина не продлит договор с Россией о транзите газа, заявил Зеленский

Украина не продлит договор с Россией о транзите газа, заявил Зеленский - РИА Новости, 27.08.2024

Украина не продлит договор с Россией о транзите газа, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:30

2024-08-27T16:30

2024-08-27T16:36

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года."Договор с Россией (о транзите газа – ред.) никто продлевать не будет. На этом поставлена точка", - сказал Зеленский во вторник на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона.В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с "Газпромом", который истекает в конце 2024 года.В Европе на фоне заявлений Киева по будущему контракта о транзите российского газа не торопятся ставить точку в этом вопросе, Россия намерена развивать сотрудничество в энергетике с теми странами, кто в этом заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.Многие страны Европы в 2022 году лишились – частично или полностью – газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту - "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал–Европа" также остановилась, а по украинскому - ощутимо снизилась.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html

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украина, россия, европа, владимир зеленский, герман галущенко, михаил галузин, газпром, евросоюз, северный поток, в мире