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Расчет гаубицы уничтожил танк ВСУ в Запорожской области
Расчет гаубицы уничтожил танк ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.08.2024
Расчет гаубицы уничтожил танк ВСУ в Запорожской области
Расчет буксируемой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Об... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T05:11
2024-08-27T05:11
2024-08-27T11:44
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Расчет буксируемой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил журналистам командир огневого взвода с позывным Амур. "Танк противника выдвинулся на позицию, чтобы нанести удар по российским подразделениям, БПЛА его обнаружил. <...> То есть (танки – ред.) выкатываются, отработают, сразу прячутся. Как только мы обнаруживаем их, сразу же непосредственно идет уничтожение противника", - рассказал он. По словам Амура, на счету этого расчета несколько уничтоженных гаубиц М777 производства США, а также значительное количество орудий и боевых машин ВСУ. "Есть попытки наступательных действий у противника, которые мы оперативно пресекаем. Целей у бойцов много, они прикрывают нашу пехоту на переднем крае", - добавил офицер.
https://ria.ru/20240827/caesar-1968645996.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, США
Расчет гаубицы уничтожил танк ВСУ в Запорожской области
Расчет "Мсты-Б" группировки "Днепр" уничтожил танк ВСУ на Ореховском направлении