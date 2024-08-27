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Расчет гаубицы уничтожил танк ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 27.08.2024 (обновлено: 11:44 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/gaubitsa-1968646327.html
Расчет гаубицы уничтожил танк ВСУ в Запорожской области
Расчет гаубицы уничтожил танк ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.08.2024
Расчет гаубицы уничтожил танк ВСУ в Запорожской области
Расчет буксируемой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Об... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T05:11
2024-08-27T11:44
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
сша
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Расчет буксируемой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил журналистам командир огневого взвода с позывным Амур. "Танк противника выдвинулся на позицию, чтобы нанести удар по российским подразделениям, БПЛА его обнаружил. &lt;...&gt; То есть (танки – ред.) выкатываются, отработают, сразу прячутся. Как только мы обнаруживаем их, сразу же непосредственно идет уничтожение противника", - рассказал он. По словам Амура, на счету этого расчета несколько уничтоженных гаубиц М777 производства США, а также значительное количество орудий и боевых машин ВСУ. "Есть попытки наступательных действий у противника, которые мы оперативно пресекаем. Целей у бойцов много, они прикрывают нашу пехоту на переднем крае", - добавил офицер.
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запорожская область, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, США
Расчет гаубицы уничтожил танк ВСУ в Запорожской области

Расчет "Мсты-Б" группировки "Днепр" уничтожил танк ВСУ на Ореховском направлении

© Минобороны РоссииРасчет буксируемой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил танк ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области
Расчет буксируемой гаубицы Мста-Б группировки войск Днепр уничтожил танк ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Минобороны России
Расчет буксируемой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил танк ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Расчет буксируемой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил журналистам командир огневого взвода с позывным Амур.
«
"Танк противника выдвинулся на позицию, чтобы нанести удар по российским подразделениям, БПЛА его обнаружил. <...> То есть (танки – ред.) выкатываются, отработают, сразу прячутся. Как только мы обнаруживаем их, сразу же непосредственно идет уничтожение противника", - рассказал он.
По словам Амура, на счету этого расчета несколько уничтоженных гаубиц М777 производства США, а также значительное количество орудий и боевых машин ВСУ.
"Есть попытки наступательных действий у противника, которые мы оперативно пресекаем. Целей у бойцов много, они прикрывают нашу пехоту на переднем крае", - добавил офицер.
Операторы FPV-дронов бригады морской пехоты ТОФ уничтожили французскую САУ Caesar на Угледарском участке СВО - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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