https://ria.ru/20240827/gaubitsa-1968646327.html

Расчет гаубицы уничтожил танк ВСУ в Запорожской области

Расчет гаубицы уничтожил танк ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.08.2024

Расчет гаубицы уничтожил танк ВСУ в Запорожской области

Расчет буксируемой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Об... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T05:11

2024-08-27T05:11

2024-08-27T11:44

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

сша

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Расчет буксируемой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил журналистам командир огневого взвода с позывным Амур. "Танк противника выдвинулся на позицию, чтобы нанести удар по российским подразделениям, БПЛА его обнаружил. <...> То есть (танки – ред.) выкатываются, отработают, сразу прячутся. Как только мы обнаруживаем их, сразу же непосредственно идет уничтожение противника", - рассказал он. По словам Амура, на счету этого расчета несколько уничтоженных гаубиц М777 производства США, а также значительное количество орудий и боевых машин ВСУ. "Есть попытки наступательных действий у противника, которые мы оперативно пресекаем. Целей у бойцов много, они прикрывают нашу пехоту на переднем крае", - добавил офицер.

https://ria.ru/20240827/caesar-1968645996.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, сша