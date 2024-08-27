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Умер профессор Санкт-Петербургской консерватории Леонид Гаккель

Умер профессор Санкт-Петербургской консерватории Леонид Гаккель - РИА Новости, 27.08.2024

Умер профессор Санкт-Петербургской консерватории Леонид Гаккель

Специалист-музыковед Мариинского театра, профессор Санкт-Петербургской консерватории Леонид Гаккель ушел из жизни 26 августа, сообщили в Мариинке. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T20:33

2024-08-27T20:33

2024-08-27T20:33

культура

мариинский театр

леонид гаккель (музыкальный критик)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалист-музыковед Мариинского театра, профессор Санкт-Петербургской консерватории Леонид Гаккель ушел из жизни 26 августа, сообщили в Мариинке. "Двадцать шестого августа не стало Леонида Евгеньевича Гаккеля. Главный специалист-музыковед _а, профессор Санкт-Петербургской консерватории, авторитетный ученый и автор множества книг о музыке, одаренный педагог и блистательный оратор — таким запомнит его музыкальный мир", - говорится в Telegram-канале театра. Прощание с ним пройдет 30 августа в 13:00 на Большеохтинском кладбище. Церемония состоится в Зале прощания в доме с вывеской "Память бесконечна", добавили в театре. Коллектив выразил соболезнования родным, близким, коллегам, друзьям и ученикам Гаккеля. "Его уход стал невосполнимой утратой. Живой ум, инициативность и талант Леонида Евгеньевича навсегда вписали его имя в историю. А он записывал ее — на протяжении полувека выступая усердным летописцем музыкальной жизни Северной столицы", - заключили в театре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мариинский театр, леонид гаккель (музыкальный критик)