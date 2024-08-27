https://ria.ru/20240827/f-16-1968784247.html
США перепрограммировали системы РЭБ на переданных Украине F-16
США перепрограммировали системы РЭБ на переданных Украине F-16 - РИА Новости, 27.08.2024
США перепрограммировали системы РЭБ на переданных Украине F-16
Военные США в сотрудничестве с Данией и Норвегией перепрограммировали системы радиоэлектронной борьбы для их использования на переданных Украине истребителях... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:14
2024-08-27T16:14
2024-08-27T16:14
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Военные США в сотрудничестве с Данией и Норвегией перепрограммировали системы радиоэлектронной борьбы для их использования на переданных Украине истребителях F-16, следует из заявления 35-го крыла армии США. "Для эффективной интеграции F-16 в украинские ВВС его подсистемы РЭБ требовали перепрограммирования... 68-я эскадрилья РЭБ приняла этот вызов лицом к лицу, учитывая его приоритетность для США и наших партнеров", - говорится в заявлении. Военные заявили, что разработали новые процессы и подходы для понимания системы РЭБ, установленной на F-16, и перепрограммировали ее, поскольку стандартные системы не подходили по требованиям. Затем усовершенствованная система была протестирована в "лаборатории страны-партнера" вместе с "товарищами по коалиции". Ранее журнал Economist сообщил, что Украина 31 июля получила первые 10 из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Газета Telegraph писала, что эти истребители уже использовались ВВС Украины в качестве средства ПВО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240812/istrebiteli-1965215072.html
https://ria.ru/20240730/f-16-1962940972.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, россия, нато, f-16, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, НАТО, F-16, В мире
США перепрограммировали системы РЭБ на переданных Украине F-16
Американские военные перепрограммировали системы РЭБ на переданных Украине F-16
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Военные США в сотрудничестве с Данией и Норвегией перепрограммировали системы радиоэлектронной борьбы для их использования на переданных Украине истребителях F-16, следует из заявления 35-го крыла армии США.
"Для эффективной интеграции F-16 в украинские ВВС его подсистемы РЭБ требовали перепрограммирования... 68-я эскадрилья РЭБ приняла этот вызов лицом к лицу, учитывая его приоритетность для США и наших партнеров", - говорится в заявлении.
Военные заявили, что разработали новые процессы и подходы для понимания системы РЭБ, установленной на F-16, и перепрограммировали ее, поскольку стандартные системы не подходили по требованиям. Затем усовершенствованная система была протестирована в "лаборатории страны-партнера" вместе с "товарищами по коалиции".
Ранее журнал Economist сообщил, что Украина 31 июля получила первые 10 из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Газета Telegraph писала, что эти истребители уже использовались ВВС Украины в качестве средства ПВО.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.