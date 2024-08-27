https://ria.ru/20240827/f-16-1968784247.html

США перепрограммировали системы РЭБ на переданных Украине F-16

США перепрограммировали системы РЭБ на переданных Украине F-16 - РИА Новости, 27.08.2024

США перепрограммировали системы РЭБ на переданных Украине F-16

Военные США в сотрудничестве с Данией и Норвегией перепрограммировали системы радиоэлектронной борьбы для их использования на переданных Украине истребителях... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:14

2024-08-27T16:14

2024-08-27T16:14

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Военные США в сотрудничестве с Данией и Норвегией перепрограммировали системы радиоэлектронной борьбы для их использования на переданных Украине истребителях F-16, следует из заявления 35-го крыла армии США. "Для эффективной интеграции F-16 в украинские ВВС его подсистемы РЭБ требовали перепрограммирования... 68-я эскадрилья РЭБ приняла этот вызов лицом к лицу, учитывая его приоритетность для США и наших партнеров", - говорится в заявлении. Военные заявили, что разработали новые процессы и подходы для понимания системы РЭБ, установленной на F-16, и перепрограммировали ее, поскольку стандартные системы не подходили по требованиям. Затем усовершенствованная система была протестирована в "лаборатории страны-партнера" вместе с "товарищами по коалиции". Ранее журнал Economist сообщил, что Украина 31 июля получила первые 10 из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Газета Telegraph писала, что эти истребители уже использовались ВВС Украины в качестве средства ПВО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240812/istrebiteli-1965215072.html

https://ria.ru/20240730/f-16-1962940972.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, сша, россия, нато, f-16, в мире