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Ермак отчитался перед Соросом-младшим о реализации "формулы мира"
Ермак отчитался перед Соросом-младшим о реализации "формулы мира" - РИА Новости, 27.08.2024
Ермак отчитался перед Соросом-младшим о реализации "формулы мира"
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил во вторник, что встретился с главой сети фондов "Открытое общество" Александром Соросом - сыном... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T23:02
2024-08-27T23:02
2024-08-27T23:02
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил во вторник, что встретился с главой сети фондов "Открытое общество" Александром Соросом - сыном скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса, отчитался о реализации так называемой "формулы мира" и последствиях ударов в понедельник. В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства. "Сегодня встретился с американским бизнесменом, филантропом, главой сети фондов "Открытое общество" Александром Соросом… Значительное внимание уделили реализации формулы мира, в частности, говорили о пунктах по энергетической и ядерной безопасности, продовольственной безопасности... Рассказал о последствиях вчерашней... атаки. Это был один из крупнейших обстрелов", - написал Ермак в своем Telegram-канале. По его словам, стороны обсудили восстановление объектов критической инфраструктуры на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "формула мира" Зеленского никуда не продвинется, поскольку всё, что шло ей в поддержку, в том числе конференции, саммиты, форумы - привело "к абсолютному тупику",
https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1966971111.html
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в мире, россия, украина, андрей ермак, владимир зеленский, александр сорос, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Александр Сорос, Генеральная прокуратура РФ
Ермак отчитался перед Соросом-младшим о реализации "формулы мира"
Ермак отчитался перед сыном Джорджа Сороса о реализации "формулы мира"