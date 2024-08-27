Рейтинг@Mail.ru
Ермак отчитался перед Соросом-младшим о реализации "формулы мира" - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/ermak-1968860700.html
Ермак отчитался перед Соросом-младшим о реализации "формулы мира"
Ермак отчитался перед Соросом-младшим о реализации "формулы мира" - РИА Новости, 27.08.2024
Ермак отчитался перед Соросом-младшим о реализации "формулы мира"
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил во вторник, что встретился с главой сети фондов "Открытое общество" Александром Соросом - сыном... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T23:02
2024-08-27T23:02
в мире
россия
украина
андрей ермак
владимир зеленский
александр сорос
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:42:3072:1769_1920x0_80_0_0_756eaf8879e6f0cbc880ed84b6566c18.jpg
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил во вторник, что встретился с главой сети фондов "Открытое общество" Александром Соросом - сыном скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса, отчитался о реализации так называемой "формулы мира" и последствиях ударов в понедельник. В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства. "Сегодня встретился с американским бизнесменом, филантропом, главой сети фондов "Открытое общество" Александром Соросом… Значительное внимание уделили реализации формулы мира, в частности, говорили о пунктах по энергетической и ядерной безопасности, продовольственной безопасности... Рассказал о последствиях вчерашней... атаки. Это был один из крупнейших обстрелов", - написал Ермак в своем Telegram-канале. По его словам, стороны обсудили восстановление объектов критической инфраструктуры на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "формула мира" Зеленского никуда не продвинется, поскольку всё, что шло ей в поддержку, в том числе конференции, саммиты, форумы - привело "к абсолютному тупику",
https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1966971111.html
https://ria.ru/20240808/peregovory-1965056659.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_585df68eff96d6a88b6a3839a3b7c058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, андрей ермак, владимир зеленский, александр сорос, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Александр Сорос, Генеральная прокуратура РФ
Ермак отчитался перед Соросом-младшим о реализации "формулы мира"

Ермак отчитался перед сыном Джорджа Сороса о реализации "формулы мира"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил во вторник, что встретился с главой сети фондов "Открытое общество" Александром Соросом - сыном скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса, отчитался о реализации так называемой "формулы мира" и последствиях ударов в понедельник.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Киеве раскрыли коварный план Ермака в отношении Зеленского
19 августа, 07:01
"Сегодня встретился с американским бизнесменом, филантропом, главой сети фондов "Открытое общество" Александром Соросом… Значительное внимание уделили реализации формулы мира, в частности, говорили о пунктах по энергетической и ядерной безопасности, продовольственной безопасности... Рассказал о последствиях вчерашней... атаки. Это был один из крупнейших обстрелов", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
По его словам, стороны обсудили восстановление объектов критической инфраструктуры на Украине.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "формула мира" Зеленского никуда не продвинется, поскольку всё, что шло ей в поддержку, в том числе конференции, саммиты, форумы - привело "к абсолютному тупику",
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией
8 августа, 21:57
 
В миреРоссияУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийАлександр СоросГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала