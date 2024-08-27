Рейтинг@Mail.ru
Эксперты назвали тех, кому положены выплаты к 1 сентября - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:38 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/eksperty-1968644779.html
Эксперты назвали тех, кому положены выплаты к 1 сентября
Эксперты назвали тех, кому положены выплаты к 1 сентября - РИА Новости, 27.08.2024
Эксперты назвали тех, кому положены выплаты к 1 сентября
Отдельные категории семей с детьми могут получить финансовую поддержку к 1 сентября в рамках региональных мер поддержки, её размер может отличаться в... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T04:38
2024-08-27T04:38
россия
курганская область
свердловская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575108947_0:42:3207:1845_1920x0_80_0_0_c8cf3c353fbe4eed8f22ca2d1127baaa.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Отдельные категории семей с детьми могут получить финансовую поддержку к 1 сентября в рамках региональных мер поддержки, её размер может отличаться в зависимости от места проживания, рассказали РИА Новости эксперты. "Единая федеральная выплата к 1 сентября была назначена лишь однажды – в 2021 году в связи с пандемией. Тем не менее, многие субъекты и города такую помощь оказывают самостоятельно. Размер и порядок начисления устанавливаются на региональном уровне. Как правило, получение такой поддержки предусмотрено для определенных категорий семей с детьми – малоимущих, многодетных, семей участников СВО, родителей с инвалидностью и других", - сказала старший научный сотрудник ИПЭИ Президентской Академии Елена Цацура. Она отметила, что узнать о положенной выплате можно в региональном отделении Социального фонда. По словам доцента кафедры экономической теории РАНХиГСА на Урале Натальи Усовой, региональные меры поддержки для категорий семей с детьми школьного возраста предусмотрены более чем в 30 субъектах РФ. Например, в Уральском федеральном округе подобные меры установлены в четырех регионах. "Так, в Курганской области многодетные семьи имеют право на ежегодную выплату в размере пяти тысяч рублей на одного ребенка, посещающего школу. В Свердловской области выплата в размере шести тысяч рублей предусмотрена для многодетных семей с детьми-школьниками, если среднедушевой доход в такой семье не превышает двукратный прожиточный минимум в регионе. Эти средства можно получить один раз в два года", - объяснила Усова. В Тюменской области, по словам эксперта, ежегодная выплата составляет 14 989 рублей. Претендовать на нее могут семьи с душевым доходом, не превышающим региональный прожиточный минимум для трудоспособного населения. А в Челябинской области ежегодная выплата на одного школьника в многодетной семье составляет десять тысяч рублей. Ее могут получить семьи, в которых душевой доход не превышает двукратный прожиточный минимум для трудоспособного населения в субъекте.
https://ria.ru/20240824/vyplaty-1968188072.html
https://ria.ru/20240823/posobiya-1967920322.html
россия
курганская область
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575108947_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_b701433fc3bd12e877b6246d9eef42d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курганская область, свердловская область, общество
Россия, Курганская область, Свердловская область, Общество
Эксперты назвали тех, кому положены выплаты к 1 сентября

Эксперты: ряд категорий семей с детьми могут получить выплаты к 1 сентября

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДень знаний
День знаний - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
День знаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Отдельные категории семей с детьми могут получить финансовую поддержку к 1 сентября в рамках региональных мер поддержки, её размер может отличаться в зависимости от места проживания, рассказали РИА Новости эксперты.
"Единая федеральная выплата к 1 сентября была назначена лишь однажды – в 2021 году в связи с пандемией. Тем не менее, многие субъекты и города такую помощь оказывают самостоятельно. Размер и порядок начисления устанавливаются на региональном уровне. Как правило, получение такой поддержки предусмотрено для определенных категорий семей с детьми – малоимущих, многодетных, семей участников СВО, родителей с инвалидностью и других", - сказала старший научный сотрудник ИПЭИ Президентской Академии Елена Цацура.
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Эксперт рассказала о новой ежегодной выплате для российских семей
24 августа, 03:19
Она отметила, что узнать о положенной выплате можно в региональном отделении Социального фонда.
По словам доцента кафедры экономической теории РАНХиГСА на Урале Натальи Усовой, региональные меры поддержки для категорий семей с детьми школьного возраста предусмотрены более чем в 30 субъектах РФ. Например, в Уральском федеральном округе подобные меры установлены в четырех регионах.
"Так, в Курганской области многодетные семьи имеют право на ежегодную выплату в размере пяти тысяч рублей на одного ребенка, посещающего школу. В Свердловской области выплата в размере шести тысяч рублей предусмотрена для многодетных семей с детьми-школьниками, если среднедушевой доход в такой семье не превышает двукратный прожиточный минимум в регионе. Эти средства можно получить один раз в два года", - объяснила Усова.
В Тюменской области, по словам эксперта, ежегодная выплата составляет 14 989 рублей. Претендовать на нее могут семьи с душевым доходом, не превышающим региональный прожиточный минимум для трудоспособного населения. А в Челябинской области ежегодная выплата на одного школьника в многодетной семье составляет десять тысяч рублей. Ее могут получить семьи, в которых душевой доход не превышает двукратный прожиточный минимум для трудоспособного населения в субъекте.
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В Госдуму внесут проект о выплатах пособий по безработице предпенсионерам
23 августа, 00:53
 
РоссияКурганская областьСвердловская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала