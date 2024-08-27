https://ria.ru/20240827/eksperty-1968644779.html

Эксперты назвали тех, кому положены выплаты к 1 сентября

Эксперты назвали тех, кому положены выплаты к 1 сентября - РИА Новости, 27.08.2024

Эксперты назвали тех, кому положены выплаты к 1 сентября

Отдельные категории семей с детьми могут получить финансовую поддержку к 1 сентября в рамках региональных мер поддержки, её размер может отличаться в... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T04:38

2024-08-27T04:38

2024-08-27T04:38

россия

курганская область

свердловская область

общество

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Отдельные категории семей с детьми могут получить финансовую поддержку к 1 сентября в рамках региональных мер поддержки, её размер может отличаться в зависимости от места проживания, рассказали РИА Новости эксперты. "Единая федеральная выплата к 1 сентября была назначена лишь однажды – в 2021 году в связи с пандемией. Тем не менее, многие субъекты и города такую помощь оказывают самостоятельно. Размер и порядок начисления устанавливаются на региональном уровне. Как правило, получение такой поддержки предусмотрено для определенных категорий семей с детьми – малоимущих, многодетных, семей участников СВО, родителей с инвалидностью и других", - сказала старший научный сотрудник ИПЭИ Президентской Академии Елена Цацура. Она отметила, что узнать о положенной выплате можно в региональном отделении Социального фонда. По словам доцента кафедры экономической теории РАНХиГСА на Урале Натальи Усовой, региональные меры поддержки для категорий семей с детьми школьного возраста предусмотрены более чем в 30 субъектах РФ. Например, в Уральском федеральном округе подобные меры установлены в четырех регионах. "Так, в Курганской области многодетные семьи имеют право на ежегодную выплату в размере пяти тысяч рублей на одного ребенка, посещающего школу. В Свердловской области выплата в размере шести тысяч рублей предусмотрена для многодетных семей с детьми-школьниками, если среднедушевой доход в такой семье не превышает двукратный прожиточный минимум в регионе. Эти средства можно получить один раз в два года", - объяснила Усова. В Тюменской области, по словам эксперта, ежегодная выплата составляет 14 989 рублей. Претендовать на нее могут семьи с душевым доходом, не превышающим региональный прожиточный минимум для трудоспособного населения. А в Челябинской области ежегодная выплата на одного школьника в многодетной семье составляет десять тысяч рублей. Ее могут получить семьи, в которых душевой доход не превышает двукратный прожиточный минимум для трудоспособного населения в субъекте.

https://ria.ru/20240824/vyplaty-1968188072.html

https://ria.ru/20240823/posobiya-1967920322.html

россия

курганская область

свердловская область

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россия, курганская область, свердловская область, общество