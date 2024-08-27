Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о новых нацпроектах - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 27.08.2024 (обновлено: 15:44 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/ekonomika-1968770558.html
Мишустин рассказал о новых нацпроектах
Мишустин рассказал о новых нацпроектах - РИА Новости, 27.08.2024
Мишустин рассказал о новых нацпроектах
Новые национальные проекты помогут России построить эффективную экономику предложения и ответить на существующие вызовы, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:34
2024-08-27T15:44
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968772962_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_1de6a97031ac68cdae5f960892726480.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Новые национальные проекты помогут России построить эффективную экономику предложения и ответить на существующие вызовы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Такие решения призваны не только помочь стране ответить на существующие вызовы, но и продолжить глубокую трансформацию в нашей экономике, прежде всего в сторону формирования экономики предложения", — сказал Мишустин в ходе стратегической сессии о национальных проектах на 2025–2030 годы. По его словам, реализация новых нацпроектов поможет к 2030 году вовлечь 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, а также госорганизаций социальной сферы в выполнение проектов по повышению производительности труда, создать благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, развивать туристическую инфраструктуру, построить новые федеральные круглогодичные курорты, внедрить передовые платформенные решения и сервисы в госуправление.
https://ria.ru/20240602/natsproekty-1950000592.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968772962_417:0:3148:2048_1920x0_80_0_0_cd62057fc82d95cb31004f7662463a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о новых нацпроектах

Мишустин: новые нацпроекты помогут РФ создать эффективную экономику предложения

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в Координационном центре правительства РФ стратегическую сессию "Национальные проекты 2025-2030". 27 августа 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в Координационном центре правительства РФ стратегическую сессию Национальные проекты 2025-2030. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в Координационном центре правительства РФ стратегическую сессию "Национальные проекты 2025-2030". 27 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Новые национальные проекты помогут России построить эффективную экономику предложения и ответить на существующие вызовы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Такие решения призваны не только помочь стране ответить на существующие вызовы, но и продолжить глубокую трансформацию в нашей экономике, прежде всего в сторону формирования экономики предложения", — сказал Мишустин в ходе стратегической сессии о национальных проектах на 2025–2030 годы.
По его словам, реализация новых нацпроектов поможет к 2030 году вовлечь 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, а также госорганизаций социальной сферы в выполнение проектов по повышению производительности труда, создать благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, развивать туристическую инфраструктуру, построить новые федеральные круглогодичные курорты, внедрить передовые платформенные решения и сервисы в госуправление.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Мишустин ответил на вопрос о реалистичности выполнения новых нацпроектов
2 июня, 13:18
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала