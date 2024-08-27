https://ria.ru/20240827/ekonomika-1968770558.html
Мишустин рассказал о новых нацпроектах
Мишустин рассказал о новых нацпроектах - РИА Новости, 27.08.2024
Мишустин рассказал о новых нацпроектах
Новые национальные проекты помогут России построить эффективную экономику предложения и ответить на существующие вызовы, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:34
2024-08-27T15:34
2024-08-27T15:44
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Новые национальные проекты помогут России построить эффективную экономику предложения и ответить на существующие вызовы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Такие решения призваны не только помочь стране ответить на существующие вызовы, но и продолжить глубокую трансформацию в нашей экономике, прежде всего в сторону формирования экономики предложения", — сказал Мишустин в ходе стратегической сессии о национальных проектах на 2025–2030 годы. По его словам, реализация новых нацпроектов поможет к 2030 году вовлечь 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, а также госорганизаций социальной сферы в выполнение проектов по повышению производительности труда, создать благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, развивать туристическую инфраструктуру, построить новые федеральные круглогодичные курорты, внедрить передовые платформенные решения и сервисы в госуправление.
https://ria.ru/20240602/natsproekty-1950000592.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о новых нацпроектах
Мишустин: новые нацпроекты помогут РФ создать эффективную экономику предложения
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Новые национальные проекты помогут России построить эффективную экономику предложения и ответить на существующие вызовы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Такие решения призваны не только помочь стране ответить на существующие вызовы, но и продолжить глубокую трансформацию в нашей экономике, прежде всего в сторону формирования экономики предложения", — сказал Мишустин в ходе стратегической сессии о национальных проектах на 2025–2030 годы.
По его словам, реализация новых нацпроектов поможет к 2030 году вовлечь 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, а также госорганизаций социальной сферы в выполнение проектов по повышению производительности труда, создать благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, развивать туристическую инфраструктуру, построить новые федеральные круглогодичные курорты, внедрить передовые платформенные решения и сервисы в госуправление.