https://ria.ru/20240827/ege-1968704086.html

Минцифры и Минобрнауки хотят повысить популярность ЕГЭ по физике

Минцифры и Минобрнауки хотят повысить популярность ЕГЭ по физике - РИА Новости, 27.08.2024

Минцифры и Минобрнауки хотят повысить популярность ЕГЭ по физике

Минцифры и Минобрнауки готовят предложения по повышению популярности физики среди школьников, которые сдают ЕГЭ - сейчас доля тех, кто выбирает физику, меньше,... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:16

2024-08-27T12:16

2024-08-27T12:16

общество

максут шадаев

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минцифры и Минобрнауки готовят предложения по повышению популярности физики среди школьников, которые сдают ЕГЭ - сейчас доля тех, кто выбирает физику, меньше, чем тех, кто сдает информатику, сказал глава Минцифры Максут Шадаев на пресс-завтраке "Яндекс Образования" "Бигтехи и университеты: итоги приёмной кампании 2024/2025 и модели партнёрства". "У нас есть уже подведенные итоги ЕГЭ. Информатику у нас в этом году выбрали 19%, то есть почти каждый пятый. …Отрадно, что при этом не уменьшилось количество тех, кто выбирает физику, хотя выбирающих физику сейчас меньше, чем тех, кто выбирает информатику - 14%. ...Мы продолжаем дискуссию с Минобрнауки, чтобы исключить вот этот каннибализм, когда выбирают информатику, в общем снижая приоритет физики и профильной математики. Потому что нам кажется, что это, конечно, очень тесно связанные между собой дисциплины", - сказал Шадаев. Он отметил, что министерство видит определенный вызов, так как для развития высоких технологий физика и профильная математика также очень важны. "Я думаю, что мы осенью какое-то базовое решение вместе с Минобрнауки предложим", - добавил министр. Однако по словам Шадаева, в этом году по заявкам в вузы, которые абитуриенты подавали через портал "Госуслуг", виден "мизерный процент" тех, выбирает роботехнику и искусственный интеллект. "Меньше 1 тысячи - искусственный интеллект, на робототехнику немного побольше, но точно не отражает вызовы, которые стоят перед нашей отраслью в целом", - сказал он.

https://sn.ria.ru/20240826/muzaev-1968519711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, максут шадаев