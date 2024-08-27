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Ефимов: 158 тысяч москвичей заключили договоры на жилье по реновации - РИА Новости, 27.08.2024
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10:08 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/efimov-1968629036.html
Ефимов: 158 тысяч москвичей заключили договоры на жилье по реновации
Ефимов: 158 тысяч москвичей заключили договоры на жилье по реновации - РИА Новости, 27.08.2024
Ефимов: 158 тысяч москвичей заключили договоры на жилье по реновации
В столице за семь лет в рамках программы реновации правообладателями современного жилья в новостройках стали 158 тысяч человек, у них заключены договоры с... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T10:08
2024-08-27T10:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 27 августа - РИА Новости. В столице за семь лет в рамках программы реновации правообладателями современного жилья в новостройках стали 158 тысяч человек, у них заключены договоры с городом, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2017 года 158 тысяч горожан заключили договоры с городом на новые квартиры по программе реновации. Еще более 11 тысяч человек осматривают предложенное столицей жилье и оформляют документы для переезда. Из общего числа правообладателей более 127 тысяч человек ранее проживали в 760 старых домах, которые уже полностью расселены", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что жителям предоставили равнозначные квартиры. Они находятся в новых современных районах.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что больше всего жилья по программе получили москвичи на юго-востоке города. Там правообладателями нового жилья стали почти 29,4 тысяч человек. На востоке Москвы квартиры получили более 22,5 тысяч жителей.Кроме того. около 19,7 тысячи человек уже оформили документы на свои новые квартиры, расположенные в Западном административном округе.Программа реновации действует в столице с августа 2017 года.
https://ria.ru/20240814/efimov-1966047681.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: 158 тысяч москвичей заключили договоры на жилье по реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 августа - РИА Новости. В столице за семь лет в рамках программы реновации правообладателями современного жилья в новостройках стали 158 тысяч человек, у них заключены договоры с городом, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"С 2017 года 158 тысяч горожан заключили договоры с городом на новые квартиры по программе реновации. Еще более 11 тысяч человек осматривают предложенное столицей жилье и оформляют документы для переезда. Из общего числа правообладателей более 127 тысяч человек ранее проживали в 760 старых домах, которые уже полностью расселены", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что жителям предоставили равнозначные квартиры. Они находятся в новых современных районах.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что больше всего жилья по программе получили москвичи на юго-востоке города. Там правообладателями нового жилья стали почти 29,4 тысяч человек. На востоке Москвы квартиры получили более 22,5 тысяч жителей.
Кроме того. около 19,7 тысячи человек уже оформили документы на свои новые квартиры, расположенные в Западном административном округе.
Программа реновации действует в столице с августа 2017 года.
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