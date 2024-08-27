https://ria.ru/20240827/durov-1968683231.html

В парижском суде не располагают информацией о заседании по делу Дурова

В парижском суде не располагают информацией о заседании по делу Дурова - РИА Новости, 27.08.2024

В парижском суде не располагают информацией о заседании по делу Дурова

В суде Парижа, где, согласно процедуре, может пройти заседание по делу основателя Telegram Павла Дурова, по-прежнему не располагают информацией о его... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T10:49

2024-08-27T10:49

2024-08-27T11:01

задержание павла дурова во франции

париж

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968456621_0:348:960:888_1920x0_80_0_0_be5602dc6020da9743218d9dfbd4dcd5.jpg

ПАРИЖ, 27 авг - РИА Новости. В суде Парижа, где, согласно процедуре, может пройти заседание по делу основателя Telegram Павла Дурова, по-прежнему не располагают информацией о его проведении, сообщили РИА Новости во вторник в суде."На сегодняшний день информации по этому лицу нет", - сказал собеседник агентства.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу.На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html

https://ria.ru/20240826/mask-1968385717.html

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

задержание павла дурова во франции, париж, в мире