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В парижском суде не располагают информацией о заседании по делу Дурова - РИА Новости, 27.08.2024
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10:49 27.08.2024 (обновлено: 11:01 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/durov-1968683231.html
В парижском суде не располагают информацией о заседании по делу Дурова
В парижском суде не располагают информацией о заседании по делу Дурова - РИА Новости, 27.08.2024
В парижском суде не располагают информацией о заседании по делу Дурова
В суде Парижа, где, согласно процедуре, может пройти заседание по делу основателя Telegram Павла Дурова, по-прежнему не располагают информацией о его... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T10:49
2024-08-27T11:01
задержание павла дурова во франции
париж
в мире
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ПАРИЖ, 27 авг - РИА Новости. В суде Парижа, где, согласно процедуре, может пройти заседание по делу основателя Telegram Павла Дурова, по-прежнему не располагают информацией о его проведении, сообщили РИА Новости во вторник в суде."На сегодняшний день информации по этому лицу нет", - сказал собеседник агентства.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу.На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html
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задержание павла дурова во франции, париж, в мире
Задержание Павла Дурова во Франции, Париж, В мире
В парижском суде не располагают информацией о заседании по делу Дурова

В парижском суде заявили, что не располагают данными о заседании по делу Дурова

© Фото : Du Rove's Channel/TelegramПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Du Rove's Channel/Telegram
Павел Дуров. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 авг - РИА Новости. В суде Парижа, где, согласно процедуре, может пройти заседание по делу основателя Telegram Павла Дурова, по-прежнему не располагают информацией о его проведении, сообщили РИА Новости во вторник в суде.
"На сегодняшний день информации по этому лицу нет", - сказал собеседник агентства.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Париж темнит. Власти намекнули на судьбу Павла Дурова
08:00
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу.
На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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