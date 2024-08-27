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В Чечне заявили об участившихся вбросах против спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:31 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/dudaev-1968853006.html
В Чечне заявили об участившихся вбросах против спецназа "Ахмат"
В Чечне заявили об участившихся вбросах против спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 27.08.2024
В Чечне заявили об участившихся вбросах против спецназа "Ахмат"
Противник, проигрывая на поле боя, повысил интенсивность информационных вбросов в отношении спецназа "Ахмат" и его командира Апти Алаудинова, в том числе с... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T21:31
2024-08-27T21:31
специальная военная операция на украине
ахмед дудаев
россия
курская область
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ГРОЗНЫЙ, 27 авг - РИА Новости. Противник, проигрывая на поле боя, повысил интенсивность информационных вбросов в отношении спецназа "Ахмат" и его командира Апти Алаудинова, в том числе с использованием искусственного интеллекта, заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "Мы в последние недели наблюдаем, как повышается интенсивность информационных вбросов и диверсий в адрес спецназа "Ахмат", в адрес всех подразделений Чеченской Республики, в частности – командира, Героя России Апти Алаудинова… На разных интернет-платформах массово распространяется провокационный контент, который искусственно монтируется, как правило, любительского уровня, периодически используются инструменты искусственного интеллекта", – говорит Дудаев на видео, опубликованном в его Telegram-канале. По словам министра, предпринимаются попытки создать впечатление, что бойцы спецназа "Ахмат" якобы массово отступают, сдаются в плен в большом количестве или массово гибнут. Он также заявил, что в эту "информационно-гибридную войну" включаются западные СМИ, в том числе такие популярные печатные издания как Washington Post и New York Times, которые "периодически публикуют на своих полосах ложь и дезинформацию о спецназе "Ахмат". По мнению Дудаева, противник прибегает к информационным вбросам потому, что российские военнослужащие разбили его планы по захвату Курской области. "Они, не имея успеха на поле боя, в последнее время на все обороты запустили эту информационку. Сейчас фокус находится на спецназе "Ахмат", все информационные прицелы сегодня направлены на спецназ "Ахмат"… Но мы вынуждены констатировать, в очередной раз разочаровать сатанистов, поскольку наше общество имеет иммунитет против ваших попыток создать ложное общественное мнение. Мы имеем характер, мы имеем опыт, чтобы противостоять этими манипуляциям", – добавил чеченский министр.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ахмед дудаев, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Ахмед Дудаев, Россия, Курская область
В Чечне заявили об участившихся вбросах против спецназа "Ахмат"

Дудаев: противник повысил интенсивность инфовбросов против спецназа "Ахмат"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы спецназа "Ахмат"
Бойцы спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы спецназа "Ахмат". Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 27 авг - РИА Новости. Противник, проигрывая на поле боя, повысил интенсивность информационных вбросов в отношении спецназа "Ахмат" и его командира Апти Алаудинова, в том числе с использованием искусственного интеллекта, заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
"Мы в последние недели наблюдаем, как повышается интенсивность информационных вбросов и диверсий в адрес спецназа "Ахмат", в адрес всех подразделений Чеченской Республики, в частности – командира, Героя России Апти Алаудинова… На разных интернет-платформах массово распространяется провокационный контент, который искусственно монтируется, как правило, любительского уровня, периодически используются инструменты искусственного интеллекта", – говорит Дудаев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По словам министра, предпринимаются попытки создать впечатление, что бойцы спецназа "Ахмат" якобы массово отступают, сдаются в плен в большом количестве или массово гибнут. Он также заявил, что в эту "информационно-гибридную войну" включаются западные СМИ, в том числе такие популярные печатные издания как Washington Post и New York Times, которые "периодически публикуют на своих полосах ложь и дезинформацию о спецназе "Ахмат".
По мнению Дудаева, противник прибегает к информационным вбросам потому, что российские военнослужащие разбили его планы по захвату Курской области.
"Они, не имея успеха на поле боя, в последнее время на все обороты запустили эту информационку. Сейчас фокус находится на спецназе "Ахмат", все информационные прицелы сегодня направлены на спецназ "Ахмат"… Но мы вынуждены констатировать, в очередной раз разочаровать сатанистов, поскольку наше общество имеет иммунитет против ваших попыток создать ложное общественное мнение. Мы имеем характер, мы имеем опыт, чтобы противостоять этими манипуляциям", – добавил чеченский министр.
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апти Алаудинов на передовых позициях в Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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22 августа, 09:26
 
Специальная военная операция на УкраинеАхмед ДудаевРоссияКурская область
 
 
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