https://ria.ru/20240827/dtp-1968863260.html

В Пензенской области "КамАЗ" с пьяным водителем протаранил легковушку

В Пензенской области "КамАЗ" с пьяным водителем протаранил легковушку - РИА Новости, 27.08.2024

В Пензенской области "КамАЗ" с пьяным водителем протаранил легковушку

Грузовик под управлением пьяного водителя протаранил легковой автомобиль в Кузнецке Пензенской области, в результате погибла женщина с двухлетним ребенком, еще... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T23:39

2024-08-27T23:39

2024-08-27T23:40

происшествия

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кузнецк

пенза

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САРАТОВ, 27 авг - РИА Новости. Грузовик под управлением пьяного водителя протаранил легковой автомобиль в Кузнецке Пензенской области, в результате погибла женщина с двухлетним ребенком, еще одна женщина с ребенком госпитализированы, заведено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "По данным следствия, сегодня днем на улице Республики в городе Кузнецке водитель грузовой автомашины "КамАЗ", находившийся в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение и наезд на автомобиль марки "Лада Приора" под управлением 32-летней женщины. В результате ДТП водитель легковой автомашины и пассажир - двухлетний ребенок скончались на месте... Еще два пассажира - малолетний ребенок и женщина - госпитализированы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении. Следователи возбудили в отношении 43-летнего водителя грузовика уголовное дело по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. "Водитель грузовой автомашины задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240827/dtp-1968678225.html

https://ria.ru/20240826/dtp-1968613937.html

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происшествия, россия, кузнецк, пенза, следственный комитет россии (ск рф)