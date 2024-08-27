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В Пензенской области "КамАЗ" с пьяным водителем протаранил легковушку - РИА Новости, 27.08.2024
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23:39 27.08.2024 (обновлено: 23:40 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/dtp-1968863260.html
В Пензенской области "КамАЗ" с пьяным водителем протаранил легковушку
В Пензенской области "КамАЗ" с пьяным водителем протаранил легковушку - РИА Новости, 27.08.2024
В Пензенской области "КамАЗ" с пьяным водителем протаранил легковушку
Грузовик под управлением пьяного водителя протаранил легковой автомобиль в Кузнецке Пензенской области, в результате погибла женщина с двухлетним ребенком, еще... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T23:39
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происшествия
россия
кузнецк
пенза
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САРАТОВ, 27 авг - РИА Новости. Грузовик под управлением пьяного водителя протаранил легковой автомобиль в Кузнецке Пензенской области, в результате погибла женщина с двухлетним ребенком, еще одна женщина с ребенком госпитализированы, заведено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "По данным следствия, сегодня днем на улице Республики в городе Кузнецке водитель грузовой автомашины "КамАЗ", находившийся в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение и наезд на автомобиль марки "Лада Приора" под управлением 32-летней женщины. В результате ДТП водитель легковой автомашины и пассажир - двухлетний ребенок скончались на месте... Еще два пассажира - малолетний ребенок и женщина - госпитализированы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении. Следователи возбудили в отношении 43-летнего водителя грузовика уголовное дело по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. "Водитель грузовой автомашины задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240827/dtp-1968678225.html
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происшествия, россия, кузнецк, пенза, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кузнецк, Пенза, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пензенской области "КамАЗ" с пьяным водителем протаранил легковушку

"КамАЗ" с пьяным водителем протаранил легковушку под Пензой, погибли 2 человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 27 авг - РИА Новости. Грузовик под управлением пьяного водителя протаранил легковой автомобиль в Кузнецке Пензенской области, в результате погибла женщина с двухлетним ребенком, еще одна женщина с ребенком госпитализированы, заведено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
"По данным следствия, сегодня днем на улице Республики в городе Кузнецке водитель грузовой автомашины "КамАЗ", находившийся в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение и наезд на автомобиль марки "Лада Приора" под управлением 32-летней женщины. В результате ДТП водитель легковой автомашины и пассажир - двухлетний ребенок скончались на месте... Еще два пассажира - малолетний ребенок и женщина - госпитализированы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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Следователи возбудили в отношении 43-летнего водителя грузовика уголовное дело по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
"Водитель грузовой автомашины задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
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