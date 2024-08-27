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В Волгоградской области столкнулись две легковушки, есть погибшие - РИА Новости, 27.08.2024
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22:49 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/dtp-1968859593.html
В Волгоградской области столкнулись две легковушки, есть погибшие
В Волгоградской области столкнулись две легковушки, есть погибшие - РИА Новости, 27.08.2024
В Волгоградской области столкнулись две легковушки, есть погибшие
Два легковых автомобиля столкнулись в Новониколаевском районе Волгоградской области, два человека погибли, шестеро пострадали, сообщает ГУМВД России по региону. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T22:49
2024-08-27T22:49
kia rio
volkswagen touareg
volkswagen group
россия
волгоградская область
новониколаевский район
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Новониколаевском районе Волгоградской области, два человека погибли, шестеро пострадали, сообщает ГУМВД России по региону. По предварительной информации ведомства, в 19.30 вторника на 670 километре автодороги Р-22 "Каспий" столкнулись легковые автомобили Kia и Volkswagen. "В результате ДТП от полученных травм скончались два человека, среди которых несовершеннолетняя девочка. За медицинской помощью обратились ещё шесть человек", - говорится в сообщении. На месте аварии работают следственно-оперативная группа, экипажи Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20240827/dtp-1968678225.html
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россия
волгоградская область
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kia rio, volkswagen touareg, volkswagen group, россия, волгоградская область, новониколаевский район, происшествия
Kia Rio, Volkswagen Touareg, Volkswagen Group, Россия, Волгоградская область, Новониколаевский район, Происшествия
В Волгоградской области столкнулись две легковушки, есть погибшие

МВД: под Волгоградом столкнулись 2 легковушки, 2 человека погибли, 6 пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Новониколаевском районе Волгоградской области, два человека погибли, шестеро пострадали, сообщает ГУМВД России по региону.
По предварительной информации ведомства, в 19.30 вторника на 670 километре автодороги Р-22 "Каспий" столкнулись легковые автомобили Kia и Volkswagen.
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"В результате ДТП от полученных травм скончались два человека, среди которых несовершеннолетняя девочка. За медицинской помощью обратились ещё шесть человек", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают следственно-оперативная группа, экипажи Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка.
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Kia RioVolkswagen TouaregVolkswagen GroupРоссияВолгоградская областьНовониколаевский районПроисшествия
 
 
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