https://ria.ru/20240827/dtp-1968859593.html

В Волгоградской области столкнулись две легковушки, есть погибшие

В Волгоградской области столкнулись две легковушки, есть погибшие - РИА Новости, 27.08.2024

В Волгоградской области столкнулись две легковушки, есть погибшие

Два легковых автомобиля столкнулись в Новониколаевском районе Волгоградской области, два человека погибли, шестеро пострадали, сообщает ГУМВД России по региону. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T22:49

2024-08-27T22:49

2024-08-27T22:49

kia rio

volkswagen touareg

volkswagen group

россия

волгоградская область

новониколаевский район

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Новониколаевском районе Волгоградской области, два человека погибли, шестеро пострадали, сообщает ГУМВД России по региону. По предварительной информации ведомства, в 19.30 вторника на 670 километре автодороги Р-22 "Каспий" столкнулись легковые автомобили Kia и Volkswagen. "В результате ДТП от полученных травм скончались два человека, среди которых несовершеннолетняя девочка. За медицинской помощью обратились ещё шесть человек", - говорится в сообщении. На месте аварии работают следственно-оперативная группа, экипажи Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20240827/dtp-1968678225.html

https://ria.ru/20240827/dtp-1968652883.html

россия

волгоградская область

новониколаевский район

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kia rio, volkswagen touareg, volkswagen group, россия, волгоградская область, новониколаевский район, происшествия