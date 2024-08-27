https://ria.ru/20240827/dtp-1968652883.html
В результате ДТП с коровой в Бурятии пострадали пять человек
В результате ДТП с коровой в Бурятии пострадали пять человек - РИА Новости, 27.08.2024
В результате ДТП с коровой в Бурятии пострадали пять человек
Водитель и пятеро пассажиров, в том числе 4 детей, пострадали в ДТП с коровой на федеральной трассе в Бурятии, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T07:44
2024-08-27T07:44
2024-08-27T12:10
улан-удэ
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кяхта
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УЛАН-УДЭ, 27 авг - РИА Новости. Водитель и пятеро пассажиров, в том числе 4 детей, пострадали в ДТП с коровой на федеральной трассе в Бурятии, сообщает прокуратура республики. По предварительным данным, в ночь на вторник на 189-м километре федеральной дороги Улан-Удэ - Кяхта автомобиль Toyota Vista наехал на корову, съехал в кювет и опрокинулся. Дети находились в автомобиле без специальных удерживающих устройств и ремней безопасности. "Водитель и пять пассажиров, в том числе четверо детей, получили телесные повреждения. Причины и условия произошедшего, тяжесть телесных повреждений устанавливаются", - говорится в сообщении. Прокуратура республики начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
https://ria.ru/20240826/kaliningrad-1968606727.html
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улан-удэ
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улан-удэ, происшествия, кяхта, toyota corolla
Улан-Удэ, Происшествия, Кяхта, Toyota Corolla
В результате ДТП с коровой в Бурятии пострадали пять человек
В результате ДТП с коровой в Бурятии пострадали водитель и пятеро пассажиров