https://ria.ru/20240827/dtp-1968652883.html

В результате ДТП с коровой в Бурятии пострадали пять человек

В результате ДТП с коровой в Бурятии пострадали пять человек - РИА Новости, 27.08.2024

В результате ДТП с коровой в Бурятии пострадали пять человек

Водитель и пятеро пассажиров, в том числе 4 детей, пострадали в ДТП с коровой на федеральной трассе в Бурятии, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T07:44

2024-08-27T07:44

2024-08-27T12:10

улан-удэ

происшествия

кяхта

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УЛАН-УДЭ, 27 авг - РИА Новости. Водитель и пятеро пассажиров, в том числе 4 детей, пострадали в ДТП с коровой на федеральной трассе в Бурятии, сообщает прокуратура республики. По предварительным данным, в ночь на вторник на 189-м километре федеральной дороги Улан-Удэ - Кяхта автомобиль Toyota Vista наехал на корову, съехал в кювет и опрокинулся. Дети находились в автомобиле без специальных удерживающих устройств и ремней безопасности. "Водитель и пять пассажиров, в том числе четверо детей, получили телесные повреждения. Причины и условия произошедшего, тяжесть телесных повреждений устанавливаются", - говорится в сообщении. Прокуратура республики начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

https://ria.ru/20240826/kaliningrad-1968606727.html

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улан-удэ

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улан-удэ, происшествия, кяхта, toyota corolla