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В результате ДТП с коровой в Бурятии пострадали пять человек - РИА Новости, 27.08.2024
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07:44 27.08.2024 (обновлено: 12:10 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/dtp-1968652883.html
В результате ДТП с коровой в Бурятии пострадали пять человек
В результате ДТП с коровой в Бурятии пострадали пять человек - РИА Новости, 27.08.2024
В результате ДТП с коровой в Бурятии пострадали пять человек
Водитель и пятеро пассажиров, в том числе 4 детей, пострадали в ДТП с коровой на федеральной трассе в Бурятии, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T07:44
2024-08-27T12:10
улан-удэ
происшествия
кяхта
toyota corolla
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УЛАН-УДЭ, 27 авг - РИА Новости. Водитель и пятеро пассажиров, в том числе 4 детей, пострадали в ДТП с коровой на федеральной трассе в Бурятии, сообщает прокуратура республики. По предварительным данным, в ночь на вторник на 189-м километре федеральной дороги Улан-Удэ - Кяхта автомобиль Toyota Vista наехал на корову, съехал в кювет и опрокинулся. Дети находились в автомобиле без специальных удерживающих устройств и ремней безопасности. "Водитель и пять пассажиров, в том числе четверо детей, получили телесные повреждения. Причины и условия произошедшего, тяжесть телесных повреждений устанавливаются", - говорится в сообщении. Прокуратура республики начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
https://ria.ru/20240826/kaliningrad-1968606727.html
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улан-удэ, происшествия, кяхта, toyota corolla
Улан-Удэ, Происшествия, Кяхта, Toyota Corolla
В результате ДТП с коровой в Бурятии пострадали пять человек

В результате ДТП с коровой в Бурятии пострадали водитель и пятеро пассажиров

© Фото : Управление ГИБДД МВД по Республике БурятияМесто ДТП на федеральной трассе в Бурятии. 27 августа 2024
Место ДТП на федеральной трассе в Бурятии. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Управление ГИБДД МВД по Республике Бурятия
Место ДТП на федеральной трассе в Бурятии. 27 августа 2024
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 27 авг - РИА Новости. Водитель и пятеро пассажиров, в том числе 4 детей, пострадали в ДТП с коровой на федеральной трассе в Бурятии, сообщает прокуратура республики.
По предварительным данным, в ночь на вторник на 189-м километре федеральной дороги Улан-Удэ - Кяхта автомобиль Toyota Vista наехал на корову, съехал в кювет и опрокинулся. Дети находились в автомобиле без специальных удерживающих устройств и ремней безопасности.
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"Водитель и пять пассажиров, в том числе четверо детей, получили телесные повреждения. Причины и условия произошедшего, тяжесть телесных повреждений устанавливаются", - говорится в сообщении.
Прокуратура республики начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
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Улан-УдэПроисшествияКяхтаToyota Corolla
 
 
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