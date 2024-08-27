https://ria.ru/20240827/dron-1968697044.html
В Москве задержали граждан, запускавших дрон возле режимных объектов
В Москве задержали граждан, запускавших дрон возле режимных объектов - РИА Новости, 27.08.2024
В Москве задержали граждан, запускавших дрон возле режимных объектов
Граждане, которые запускали дрон рядом с режимными объектами, задержаны правоохранительными органами на территории Москвы, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:50
2024-08-27T11:50
2024-08-27T11:50
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Граждане, которые запускали дрон рядом с режимными объектами, задержаны правоохранительными органами на территории Москвы, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Предварительно, граждане изучали обстановку возле режимных объектов на территории Москвы. У них изъяли для проверки телефоны и дрон", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас проводится проверка.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве задержали граждан, запускавших дрон возле режимных объектов
В Москве задержали граждан, запускавших дрон рядом с режимными объектами