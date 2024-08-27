https://ria.ru/20240827/dron-1968697044.html

В Москве задержали граждан, запускавших дрон возле режимных объектов

В Москве задержали граждан, запускавших дрон возле режимных объектов - РИА Новости, 27.08.2024

В Москве задержали граждан, запускавших дрон возле режимных объектов

Граждане, которые запускали дрон рядом с режимными объектами, задержаны правоохранительными органами на территории Москвы, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:50

2024-08-27T11:50

2024-08-27T11:50

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Граждане, которые запускали дрон рядом с режимными объектами, задержаны правоохранительными органами на территории Москвы, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Предварительно, граждане изучали обстановку возле режимных объектов на территории Москвы. У них изъяли для проверки телефоны и дрон", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас проводится проверка.

https://ria.ru/20240415/dron-1940099010.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия