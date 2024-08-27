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Опубликованы кадры уничтожения ДРГ ВСУ при высадке на Кинбурнской косе
Опубликованы кадры уничтожения ДРГ ВСУ при высадке на Кинбурнской косе - РИА Новости, 27.08.2024
Опубликованы кадры уничтожения ДРГ ВСУ при высадке на Кинбурнской косе
Минобороны России опубликовало снятые с разведывательного беспилотника кадры объективного контроля, запечатлевшие отражение десантниками группировки войск... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T05:05
2024-08-27T05:05
2024-08-27T10:43
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ГЕНИЧЕСК, 27 авг — РИА Новости. Минобороны России опубликовало снятые с разведывательного беспилотника кадры объективного контроля, запечатлевшие отражение десантниками группировки войск "Днепр" высадки украинской диверсионно-разведывательной группы на Кинбурнскую косу в ночь с 8 на 9 августа."Противотанковые расчеты артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" не допустили высадки диверсионно-разведывательных групп ВСУ на морское побережье Кинбурнской косы в Херсонской области, уничтожив два десантных катера и более десяти военнослужащих ВСУ", — сообщили в ведомстве.Как уточнили в Минобороны, рано утром 9 августа десантники с помощью средств воздушной разведки обнаружили украинские десантные катера с личным составом, двигавшиеся на большой скорости в направлении Кинбурнской косы со стороны Очакова.На опубликованных кадрах видно, что противник в ходе высадки, подорвав управляемый боевой катер, разминировал небольшой участок берега. Пуском управляемой ракеты была уничтожена первая группа ВСУ, после чего в стрелковом бою десантники-противотанкисты артиллерийского соединения ВДВ уничтожили остальной личный состав ДРГ.ВСУ в первой половине августа предприняли попытку высадки десанта на быстроходных катерах сначала на Тендровской, а затем Кинбурнской косе, но отступили с потерями после отпора российских войск.Как сообщил позднее херсонский губернатор Владимир Сальдо, попытки высадки стоили Киеву "двух десятков подготовленных диверсантов".
https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968645517.html
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Опубликованы кадры уничтожения ДРГ ВСУ при высадке на Кинбурнской косе
Минобороны показало видео уничтожения ДРГ ВСУ при высадке на Кинбурнской косе
ГЕНИЧЕСК, 27 авг — РИА Новости.
Минобороны России опубликовало снятые с разведывательного беспилотника кадры
объективного контроля, запечатлевшие отражение десантниками группировки войск "Днепр" высадки украинской диверсионно-разведывательной группы на Кинбурнскую косу в ночь с 8 на 9 августа.
«
"Противотанковые расчеты артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" не допустили высадки диверсионно-разведывательных групп ВСУ на морское побережье Кинбурнской косы в Херсонской области, уничтожив два десантных катера и более десяти военнослужащих ВСУ", — сообщили в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, рано утром 9 августа десантники с помощью средств воздушной разведки обнаружили украинские десантные катера с личным составом, двигавшиеся на большой скорости в направлении Кинбурнской косы со стороны Очакова.
На опубликованных кадрах видно, что противник в ходе высадки, подорвав управляемый боевой катер, разминировал небольшой участок берега. Пуском управляемой ракеты была уничтожена первая группа ВСУ, после чего в стрелковом бою десантники-противотанкисты артиллерийского соединения ВДВ уничтожили остальной личный состав ДРГ.
ВСУ в первой половине августа предприняли попытку высадки десанта на быстроходных катерах сначала на Тендровской, а затем Кинбурнской косе, но отступили с потерями после отпора российских войск.
Как сообщил позднее херсонский губернатор Владимир Сальдо, попытки высадки стоили Киеву "двух десятков подготовленных диверсантов".