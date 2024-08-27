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В 26 регионах в 2023 году построили дороги из вторсырья - РИА Новости, 27.08.2024
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00:20 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/dorogi-1968634541.html
В 26 регионах в 2023 году построили дороги из вторсырья
В 26 регионах в 2023 году построили дороги из вторсырья - РИА Новости, 27.08.2024
В 26 регионах в 2023 году построили дороги из вторсырья
Переработанные материалы применили в прошлом году при строительстве и ремонте дорог в 26 российских регионах, сообщили в пресс-службе Российского экологического РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T00:20
2024-08-27T00:20
россия
нижегородская область
экономика
денис буцаев
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
пермский край
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Переработанные материалы применили в прошлом году при строительстве и ремонте дорог в 26 российских регионах, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО). "В 2023 году при строительстве и реконструкции автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, подведомственных Росавтодору, в 26 субъектах РФ применили 879,4 квадратных километра переработанного асфальтобетона (RAP), 12 тонн золошлаковой смеси, 91,79 тонны резиновой крошки, 4026,55 тонны вторичного щебня", - приводятся в сообщении слова гендиректора РЭО Дениса Буцаева. В компании также отметили, что на трех федеральных автодорогах, подведомственных госкомпании "Автодор", с 2021 по 2023 год применили более 5,7 миллиона тонн вторичных ресурсов и сырья, большая часть из которых пришлась на Астраханскую, Саратовскую, Рязанскую и Нижегородскую области, а также на Пермский край. В частности, на М-12 "Восток" для несущих слоев основания конструкции дорожной одежды использовали 5469,1 тысячи тонн шлаков черной металлургии, для укрепления обочин - 71,7 тысячи тонн асфальтогранулята, для испытаний качества почвогрунта - 40 кубометров компоста. Кроме того, асфальтогранулят применяли для укрепления обочин на двух участках трассы М-3 "Украина" и на участке М-4 "Дон". Как пояснили в РЭО, обочина, укрепленная асфальтогранулятом, по сравнению с природными материалами более устойчива к размывам и разрушениям. Применение шлаков черной металлургии обеспечивает модуль упругости и его повышенную однородность, это дешевле и технологичнее природных материалов. Испытания качества почвогрунта на основе вторичных ресурсов показали эффективность озеленения, отсутствие эрозионных процессов и сползания грунта, добавили в компании. Как пояснил Буцаев, объем применения вторичных ресурсов в дорожной отрасли зависит от конкретных применяемых технических решений, которые, в свою очередь, ограничены факторами стоимости и климата. Он может быть определен только по опыту проектирования конкретных объектов дорожного строительства.
https://ria.ru/20240826/gosduma-1968415631.html
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россия, нижегородская область, экономика, денис буцаев, федеральное дорожное агентство (росавтодор), пермский край
Россия, Нижегородская область, Экономика, Денис Буцаев, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Пермский край
В 26 регионах в 2023 году построили дороги из вторсырья

РЭО: в 26 регионах России в 2023 году построили дороги из вторсырья

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабочий измеряет параметры асфальта
Рабочий измеряет параметры асфальта - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Рабочий измеряет параметры асфальта. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Переработанные материалы применили в прошлом году при строительстве и ремонте дорог в 26 российских регионах, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).
"В 2023 году при строительстве и реконструкции автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, подведомственных Росавтодору, в 26 субъектах РФ применили 879,4 квадратных километра переработанного асфальтобетона (RAP), 12 тонн золошлаковой смеси, 91,79 тонны резиновой крошки, 4026,55 тонны вторичного щебня", - приводятся в сообщении слова гендиректора РЭО Дениса Буцаева.
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В компании также отметили, что на трех федеральных автодорогах, подведомственных госкомпании "Автодор", с 2021 по 2023 год применили более 5,7 миллиона тонн вторичных ресурсов и сырья, большая часть из которых пришлась на Астраханскую, Саратовскую, Рязанскую и Нижегородскую области, а также на Пермский край.
В частности, на М-12 "Восток" для несущих слоев основания конструкции дорожной одежды использовали 5469,1 тысячи тонн шлаков черной металлургии, для укрепления обочин - 71,7 тысячи тонн асфальтогранулята, для испытаний качества почвогрунта - 40 кубометров компоста. Кроме того, асфальтогранулят применяли для укрепления обочин на двух участках трассы М-3 "Украина" и на участке М-4 "Дон".
Как пояснили в РЭО, обочина, укрепленная асфальтогранулятом, по сравнению с природными материалами более устойчива к размывам и разрушениям. Применение шлаков черной металлургии обеспечивает модуль упругости и его повышенную однородность, это дешевле и технологичнее природных материалов. Испытания качества почвогрунта на основе вторичных ресурсов показали эффективность озеленения, отсутствие эрозионных процессов и сползания грунта, добавили в компании.
Как пояснил Буцаев, объем применения вторичных ресурсов в дорожной отрасли зависит от конкретных применяемых технических решений, которые, в свою очередь, ограничены факторами стоимости и климата. Он может быть определен только по опыту проектирования конкретных объектов дорожного строительства.
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РоссияНижегородская областьЭкономикаДенис БуцаевФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Пермский край
 
 
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