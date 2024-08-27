https://ria.ru/20240827/dolina-1968679952.html
Курьера, получившую деньги Ларисы Долиной, оставили под стражей
Курьера, получившую деньги Ларисы Долиной, оставили под стражей - РИА Новости, 27.08.2024
Курьера, получившую деньги Ларисы Долиной, оставили под стражей
Суд в Москве оставил под стражей курьера Анжелу Цырульникову, получившей денежные средства певицы Ларисы Долиной, сообщается в Telegram-канале судов общей... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T10:34
2024-08-27T10:34
2024-08-27T10:34
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Суд в Москве оставил под стражей курьера Анжелу Цырульникову, получившей денежные средства певицы Ларисы Долиной, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. "Московский городской суд оставил постановление Хамовнического районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без удовлетворения", - говорится в сообщении. Ранее Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников - на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову - предполагаемую пособницу аферистов. Хамовнический суд Москвы 13 августа отправил ее в СИЗО. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.
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Шоубиз, Происшествия, Москва, Лариса Долина, Московский городской суд, Россия
Курьера, получившую деньги Ларисы Долиной, оставили под стражей
Суд в Москве оставил под стражей курьера, получившую деньги Ларисы Долиной