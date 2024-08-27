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"Оставит умирать": в США раскрыли, что задумал Киев в ДНР - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:34 27.08.2024 (обновлено: 21:28 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/dnr-1968846386.html
"Оставит умирать": в США раскрыли, что задумал Киев в ДНР
"Оставит умирать": в США раскрыли, что задумал Киев в ДНР - РИА Новости, 27.08.2024
"Оставит умирать": в США раскрыли, что задумал Киев в ДНР
Киев от отчаяния может приказать военным сражаться в ДНР до конца, чтобы создать оборонительный рубеж на Днепре, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T20:34
2024-08-27T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
днр
покровск
красноармейск
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Киев от отчаяния может приказать военным сражаться в ДНР до конца, чтобы создать оборонительный рубеж на Днепре, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Есть мнение, что Украина отдаст приказ оставшимся в Донбассе силам сражаться до последней капли крови, чтобы задержать Россию, пока Киев будет пытаться создать линию обороны на западном берегу Днепра", — отметил он.По словам аналитика, после этого Киев оставит умирать своих же солдат, находящихся к востоку от реки. Риттер назвал такой шаг проявлением отчаяния, так как Украина лишилась каких-либо вариантов действий после отправки стратегических резервов в Курскую область."Россия не стала перенаправлять значительные силы, чтобы среагировать на ситуацию в Курской области. Они по-прежнему успешно действуют на Донецком направлении. Они на грани крупной победы в Донбассе, в Запорожской области, тогда как ВСУ находятся на грани коллапса", — резюмировал эксперт.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
https://ria.ru/20240827/voennyy-1968837691.html
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в мире, сша, украина, россия, днр, покровск, красноармейск, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, ДНР, Покровск, Красноармейск, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Оставит умирать": в США раскрыли, что задумал Киев в ДНР

Риттер: Киев может бросить солдат на смерть в ДНР и окопаться у Днепра

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Киев от отчаяния может приказать военным сражаться в ДНР до конца, чтобы создать оборонительный рубеж на Днепре, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Есть мнение, что Украина отдаст приказ оставшимся в Донбассе силам сражаться до последней капли крови, чтобы задержать Россию, пока Киев будет пытаться создать линию обороны на западном берегу Днепра", — отметил он.
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По словам аналитика, после этого Киев оставит умирать своих же солдат, находящихся к востоку от реки. Риттер назвал такой шаг проявлением отчаяния, так как Украина лишилась каких-либо вариантов действий после отправки стратегических резервов в Курскую область.
«
"Россия не стала перенаправлять значительные силы, чтобы среагировать на ситуацию в Курской области. Они по-прежнему успешно действуют на Донецком направлении. Они на грани крупной победы в Донбассе, в Запорожской области, тогда как ВСУ находятся на грани коллапса", — резюмировал эксперт.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДНРПокровскКрасноармейскКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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