https://ria.ru/20240827/dnr-1968846386.html

"Оставит умирать": в США раскрыли, что задумал Киев в ДНР

"Оставит умирать": в США раскрыли, что задумал Киев в ДНР - РИА Новости, 27.08.2024

"Оставит умирать": в США раскрыли, что задумал Киев в ДНР

Киев от отчаяния может приказать военным сражаться в ДНР до конца, чтобы создать оборонительный рубеж на Днепре, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T20:34

2024-08-27T20:34

2024-08-27T21:28

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

россия

днр

покровск

красноармейск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_0:360:2901:1992_1920x0_80_0_0_7b610c67a1d6759af970306811de985f.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Киев от отчаяния может приказать военным сражаться в ДНР до конца, чтобы создать оборонительный рубеж на Днепре, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Есть мнение, что Украина отдаст приказ оставшимся в Донбассе силам сражаться до последней капли крови, чтобы задержать Россию, пока Киев будет пытаться создать линию обороны на западном берегу Днепра", — отметил он.По словам аналитика, после этого Киев оставит умирать своих же солдат, находящихся к востоку от реки. Риттер назвал такой шаг проявлением отчаяния, так как Украина лишилась каких-либо вариантов действий после отправки стратегических резервов в Курскую область."Россия не стала перенаправлять значительные силы, чтобы среагировать на ситуацию в Курской области. Они по-прежнему успешно действуют на Донецком направлении. Они на грани крупной победы в Донбассе, в Запорожской области, тогда как ВСУ находятся на грани коллапса", — резюмировал эксперт.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.

https://ria.ru/20240827/voennyy-1968837691.html

https://ria.ru/20240827/zapad-1968833621.html

сша

украина

россия

покровск

красноармейск

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, днр, покровск, красноармейск, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф