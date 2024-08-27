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Российские военные продвинулись в районе Карловского водохранилища в ДНР
Российские военные продвинулись в районе Карловского водохранилища в ДНР - РИА Новости, 27.08.2024
Российские военные продвинулись в районе Карловского водохранилища в ДНР
Российские войска успешно продвинулись возле Карловского водохранилища и на Угледарском направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:27
2024-08-27T16:27
2024-08-27T17:04
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские войска успешно продвинулись возле Карловского водохранилища и на Угледарском направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "После освобождения Калиново у нас успехи возле Карловского водохранилища, идет наступление на Мемрике. Если все получится и будет нормально, то в районе самого водохранилища украинские вооруженные формирования могут попасть в котел", — сказал он.Кроме того, российские военные ведут успешные бои возле Константиновки на Угледарском направлении: они взяли там несколько опорных пунктов, а также у самого Угледара, и вывесили на дороге российский флаг, отметил Кимаковский.По его словам, ВСУ начнут принудительно вывозить мирных жителей из Константиновки в ближайшее время и это говорит о том, что "они для себя этот город хоронят".Накануне Минобороны заявило, что штурмовые подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в направлении Константиновки. Отмечается, что задача российских военных — отрезать проходящие через населенный пункт пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре.
https://ria.ru/20240823/rszo-1967930935.html
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Российские военные продвинулись в районе Карловского водохранилища в ДНР
Советник главы ДНР: ВС РФ продвинулись у Карловского водохранилища и Угледара