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Российские военные продвинулись в районе Карловского водохранилища в ДНР - РИА Новости, 27.08.2024
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16:27 27.08.2024 (обновлено: 17:04 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/dnr-1968790762.html
Российские военные продвинулись в районе Карловского водохранилища в ДНР
Российские военные продвинулись в районе Карловского водохранилища в ДНР - РИА Новости, 27.08.2024
Российские военные продвинулись в районе Карловского водохранилища в ДНР
Российские войска успешно продвинулись возле Карловского водохранилища и на Угледарском направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:27
2024-08-27T17:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
угледар
константиновка
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские войска успешно продвинулись возле Карловского водохранилища и на Угледарском направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "После освобождения Калиново у нас успехи возле Карловского водохранилища, идет наступление на Мемрике. Если все получится и будет нормально, то в районе самого водохранилища украинские вооруженные формирования могут попасть в котел", — сказал он.Кроме того, российские военные ведут успешные бои возле Константиновки на Угледарском направлении: они взяли там несколько опорных пунктов, а также у самого Угледара, и вывесили на дороге российский флаг, отметил Кимаковский.По его словам, ВСУ начнут принудительно вывозить мирных жителей из Константиновки в ближайшее время и это говорит о том, что "они для себя этот город хоронят".Накануне Минобороны заявило, что штурмовые подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в направлении Константиновки. Отмечается, что задача российских военных — отрезать проходящие через населенный пункт пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре.
https://ria.ru/20240823/rszo-1967930935.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
угледар
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, угледар, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Угледар, Константиновка
Российские военные продвинулись в районе Карловского водохранилища в ДНР

Советник главы ДНР: ВС РФ продвинулись у Карловского водохранилища и Угледара

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета САУ
Военнослужащий артиллерийского расчета САУ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские войска успешно продвинулись возле Карловского водохранилища и на Угледарском направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
"После освобождения Калиново у нас успехи возле Карловского водохранилища, идет наступление на Мемрике. Если все получится и будет нормально, то в районе самого водохранилища украинские вооруженные формирования могут попасть в котел", — сказал он.
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Кроме того, российские военные ведут успешные бои возле Константиновки на Угледарском направлении: они взяли там несколько опорных пунктов, а также у самого Угледара, и вывесили на дороге российский флаг, отметил Кимаковский.
По его словам, ВСУ начнут принудительно вывозить мирных жителей из Константиновки в ближайшее время и это говорит о том, что "они для себя этот город хоронят".
Накануне Минобороны заявило, что штурмовые подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в направлении Константиновки. Отмечается, что задача российских военных — отрезать проходящие через населенный пункт пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьУгледарКонстантиновка
 
 
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