https://ria.ru/20240827/dnepr-1968752699.html
Два жителя Одессы на лодке сбежали от мобилизации к российским десантникам
Два жителя Одессы на лодке сбежали от мобилизации к российским десантникам - РИА Новости, 27.08.2024
Два жителя Одессы на лодке сбежали от мобилизации к российским десантникам
Два жителя Одессы переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским военным на Кинбурнской косе, сообщил РИА Новости командир взвода десантников РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:55
2024-08-27T14:55
2024-08-27T19:40
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ГЕНИЧЕСК, 27 авг — РИА Новости. Два жителя Одессы переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским военным на Кинбурнской косе, сообщил РИА Новости командир взвода десантников из группировки войск "Днепр" с позывным Смерч. "Восемнадцатого августа при дежурстве противотанкового расчета было обнаружено плавсредство на воде. <...> Показались двое гражданских с белыми флагами-тряпками. Их встретили на берегу", — рассказал собеседник агентства. На допросе выяснилось, что речь идет о жителях Одессы, им около 30-35 лет, они не были вооружены, уточнил он."С их слов понятно, что там большое скопление ВСУ, теробороны, наемников. <...> Они во избежание мобилизации приняли решение пересечь участок моря, линию фронта и прибыть к нам", — указал командир.Российские военные готовы принять и обогреть всех желающих среди гражданских прибыть на Кинбурнскую косу, отметил десантник.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Кроме того, в стране 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. Все военнообязанные должны обновить данные в военкомате в течение 60 дней с момента вступления документа в силу. Для этого им необходимо явиться в ТЦК лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму оттуда изъяли, что вызвало негодование у некоторых украинских депутатов.
https://ria.ru/20240827/rada-1968648710.html
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965592421.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968755393_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9e7520927576f6122b5f8a19df54a714.jpg
Командир взвода о двух одесситах, сдавшихся российским десантникам
Два одессита переправились через Днепр на лодке и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе, чтобы избежать мобилизации, рассказал РИА Новости командир взвода из группировки войск "Днепр"
2024-08-27T14:55
true
PT2M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский
Два жителя Одессы на лодке сбежали от мобилизации к российским десантникам
Два жителя Одессы пересекли на лодке Днепр и сдались российским десантникам
ГЕНИЧЕСК, 27 авг — РИА Новости. Два жителя Одессы переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским военным на Кинбурнской косе, сообщил РИА Новости командир взвода десантников из группировки войск "Днепр" с позывным Смерч.
"Восемнадцатого августа при дежурстве противотанкового расчета было обнаружено плавсредство на воде. <...> Показались двое гражданских с белыми флагами-тряпками. Их встретили на берегу", — рассказал собеседник агентства.
На допросе выяснилось, что речь идет о жителях Одессы, им около 30-35 лет, они не были вооружены, уточнил он.
"С их слов понятно, что там большое скопление ВСУ, теробороны, наемников. <...> Они во избежание мобилизации приняли решение пересечь участок моря, линию фронта и прибыть к нам", — указал командир.
Российские военные готовы принять и обогреть всех желающих среди гражданских прибыть на Кинбурнскую косу, отметил десантник.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Кроме того, в стране 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. Все военнообязанные должны обновить данные в военкомате в течение 60 дней с момента вступления документа в силу. Для этого им необходимо явиться в ТЦК лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму оттуда изъяли, что вызвало негодование у некоторых украинских депутатов.