https://ria.ru/20240827/dnepr-1968752699.html

Два жителя Одессы на лодке сбежали от мобилизации к российским десантникам

Два жителя Одессы на лодке сбежали от мобилизации к российским десантникам - РИА Новости, 27.08.2024

Два жителя Одессы на лодке сбежали от мобилизации к российским десантникам

Два жителя Одессы переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским военным на Кинбурнской косе, сообщил РИА Новости командир взвода десантников РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:55

2024-08-27T14:55

2024-08-27T19:40

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968755393_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b9d087d77e43fb34558f384c4b0af34a.jpg

ГЕНИЧЕСК, 27 авг — РИА Новости. Два жителя Одессы переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским военным на Кинбурнской косе, сообщил РИА Новости командир взвода десантников из группировки войск "Днепр" с позывным Смерч. "Восемнадцатого августа при дежурстве противотанкового расчета было обнаружено плавсредство на воде. <...> Показались двое гражданских с белыми флагами-тряпками. Их встретили на берегу", — рассказал собеседник агентства. На допросе выяснилось, что речь идет о жителях Одессы, им около 30-35 лет, они не были вооружены, уточнил он."С их слов понятно, что там большое скопление ВСУ, теробороны, наемников. <...> Они во избежание мобилизации приняли решение пересечь участок моря, линию фронта и прибыть к нам", — указал командир.Российские военные готовы принять и обогреть всех желающих среди гражданских прибыть на Кинбурнскую косу, отметил десантник.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Кроме того, в стране 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. Все военнообязанные должны обновить данные в военкомате в течение 60 дней с момента вступления документа в силу. Для этого им необходимо явиться в ТЦК лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму оттуда изъяли, что вызвало негодование у некоторых украинских депутатов.

https://ria.ru/20240827/rada-1968648710.html

https://ria.ru/20240812/ukraina-1965592421.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964235236.html

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Командир взвода о двух одесситах, сдавшихся российским десантникам Два одессита переправились через Днепр на лодке и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе, чтобы избежать мобилизации, рассказал РИА Новости командир взвода из группировки войск "Днепр" 2024-08-27T14:55 true PT2M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир зеленский