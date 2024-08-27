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Два жителя Одессы на лодке сбежали от мобилизации к российским десантникам - РИА Новости, 27.08.2024
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14:55 27.08.2024 (обновлено: 19:40 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/dnepr-1968752699.html
Два жителя Одессы на лодке сбежали от мобилизации к российским десантникам
Два жителя Одессы на лодке сбежали от мобилизации к российским десантникам - РИА Новости, 27.08.2024
Два жителя Одессы на лодке сбежали от мобилизации к российским десантникам
Два жителя Одессы переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским военным на Кинбурнской косе, сообщил РИА Новости командир взвода десантников РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:55
2024-08-27T19:40
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир зеленский
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ГЕНИЧЕСК, 27 авг — РИА Новости. Два жителя Одессы переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским военным на Кинбурнской косе, сообщил РИА Новости командир взвода десантников из группировки войск "Днепр" с позывным Смерч. "Восемнадцатого августа при дежурстве противотанкового расчета было обнаружено плавсредство на воде. &lt;...&gt; Показались двое гражданских с белыми флагами-тряпками. Их встретили на берегу", — рассказал собеседник агентства. На допросе выяснилось, что речь идет о жителях Одессы, им около 30-35 лет, они не были вооружены, уточнил он."С их слов понятно, что там большое скопление ВСУ, теробороны, наемников. &lt;...&gt; Они во избежание мобилизации приняли решение пересечь участок моря, линию фронта и прибыть к нам", — указал командир.Российские военные готовы принять и обогреть всех желающих среди гражданских прибыть на Кинбурнскую косу, отметил десантник.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Кроме того, в стране 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. Все военнообязанные должны обновить данные в военкомате в течение 60 дней с момента вступления документа в силу. Для этого им необходимо явиться в ТЦК лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму оттуда изъяли, что вызвало негодование у некоторых украинских депутатов.
https://ria.ru/20240827/rada-1968648710.html
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60
353
60
Командир взвода о двух одесситах, сдавшихся российским десантникам
Два одессита переправились через Днепр на лодке и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе, чтобы избежать мобилизации, рассказал РИА Новости командир взвода из группировки войск "Днепр"
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в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский
Два жителя Одессы на лодке сбежали от мобилизации к российским десантникам

Два жителя Одессы пересекли на лодке Днепр и сдались российским десантникам

Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 27 авг — РИА Новости. Два жителя Одессы переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским военным на Кинбурнской косе, сообщил РИА Новости командир взвода десантников из группировки войск "Днепр" с позывным Смерч.
"Восемнадцатого августа при дежурстве противотанкового расчета было обнаружено плавсредство на воде. <...> Показались двое гражданских с белыми флагами-тряпками. Их встретили на берегу", — рассказал собеседник агентства.
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На допросе выяснилось, что речь идет о жителях Одессы, им около 30-35 лет, они не были вооружены, уточнил он.
"С их слов понятно, что там большое скопление ВСУ, теробороны, наемников. <...> Они во избежание мобилизации приняли решение пересечь участок моря, линию фронта и прибыть к нам", — указал командир.
Российские военные готовы принять и обогреть всех желающих среди гражданских прибыть на Кинбурнскую косу, отметил десантник.
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На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Кроме того, в стране 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. Все военнообязанные должны обновить данные в военкомате в течение 60 дней с момента вступления документа в силу. Для этого им необходимо явиться в ТЦК лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму оттуда изъяли, что вызвало негодование у некоторых украинских депутатов.
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