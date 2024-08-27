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Сотрудники Росгвардии собрали в школу девочку, эвакуированную из Херсона - РИА Новости, 27.08.2024
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03:52 27.08.2024 (обновлено: 11:31 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/devochka-1968642722.html
Сотрудники Росгвардии собрали в школу девочку, эвакуированную из Херсона
Сотрудники Росгвардии собрали в школу девочку, эвакуированную из Херсона - РИА Новости, 27.08.2024
Сотрудники Росгвардии собрали в школу девочку, эвакуированную из Херсона
Сотрудники Росгвардии и депутат Херсонской областной думы Энвер Абдураимов приняли участие в акции "Собери ребёнка в школу" и поздравили с наступающим 1... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T03:52
2024-08-27T11:31
общество
россия
херсон
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ГЕНИЧЕСК, 27 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии и депутат Херсонской областной думы Энвер Абдураимов приняли участие в акции "Собери ребёнка в школу" и поздравили с наступающим 1 сентября Владу Алферовскую. "Продолжаем акцию, которая по всей России идет, "Собери ребенка в школу". И совместно с росгвардейцами мы посетили семью, нашу красавицу белокурую. И собрали ей два рюкзака, не один, а два", - рассказал РИА Новости Абдураимов. Влада - родом из села Серогозы, в 2022 году уехала в Херсон на лечение. С началом боевых действий семья девочки переехала жить на освобожденную территорию Херсонской области. Увидев впервые российский танк с флагом, Влада стала мечтать прокатиться на военной технике. Ранее сотрудники Росгвардии поздравили юную жительницу Гениечска с Днем защиты детей и исполнили ее мечту покататься на военной машине. Ведомство продолжает опекать Владу и ее семью. "С Владленой сложились дружеские отношения. Мы на постоянной основе принимаем участие в ее жизни", - рассказал РИА Новости сотрудник Росгвардии с позывным "Цемент". Влада любит заниматься творчеством. Именно благодаря выставке рисунков сотрудники Росгвардии узнали о девочке. Поэтому в подарочные рюкзаки положили много канцелярии и материалов для рукоделия.
https://ria.ru/20240825/detonatsiya-1968396055.html
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херсон
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общество, россия, херсон, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Россия, Херсон, Херсонская область , Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Сотрудники Росгвардии собрали в школу девочку, эвакуированную из Херсона

Сотрудники Росгвардии собрали в школу эвакуированную из Херсона девочку-инвалида

© Фото : Пресс-служба Управления Росгвардии в Херсонской областиСотрудники Росгвардии и депутат Херсонской областной думы Энвер Абдураимов приняли участие в акции "Собери ребёнка в школу"
Сотрудники Росгвардии и депутат Херсонской областной думы Энвер Абдураимов приняли участие в акции Собери ребёнка в школу - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Пресс-служба Управления Росгвардии в Херсонской области
Сотрудники Росгвардии и депутат Херсонской областной думы Энвер Абдураимов приняли участие в акции "Собери ребёнка в школу"
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 27 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии и депутат Херсонской областной думы Энвер Абдураимов приняли участие в акции "Собери ребёнка в школу" и поздравили с наступающим 1 сентября Владу Алферовскую.
"Продолжаем акцию, которая по всей России идет, "Собери ребенка в школу". И совместно с росгвардейцами мы посетили семью, нашу красавицу белокурую. И собрали ей два рюкзака, не один, а два", - рассказал РИА Новости Абдураимов.
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Влада - родом из села Серогозы, в 2022 году уехала в Херсон на лечение. С началом боевых действий семья девочки переехала жить на освобожденную территорию Херсонской области. Увидев впервые российский танк с флагом, Влада стала мечтать прокатиться на военной технике. Ранее сотрудники Росгвардии поздравили юную жительницу Гениечска с Днем защиты детей и исполнили ее мечту покататься на военной машине. Ведомство продолжает опекать Владу и ее семью.
"С Владленой сложились дружеские отношения. Мы на постоянной основе принимаем участие в ее жизни", - рассказал РИА Новости сотрудник Росгвардии с позывным "Цемент".
Влада любит заниматься творчеством. Именно благодаря выставке рисунков сотрудники Росгвардии узнали о девочке. Поэтому в подарочные рюкзаки положили много канцелярии и материалов для рукоделия.
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ОбществоРоссияХерсонХерсонская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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