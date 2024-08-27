https://ria.ru/20240827/devochka-1968642722.html

Сотрудники Росгвардии собрали в школу девочку, эвакуированную из Херсона

Сотрудники Росгвардии собрали в школу девочку, эвакуированную из Херсона - РИА Новости, 27.08.2024

Сотрудники Росгвардии собрали в школу девочку, эвакуированную из Херсона

Сотрудники Росгвардии и депутат Херсонской областной думы Энвер Абдураимов приняли участие в акции "Собери ребёнка в школу" и поздравили с наступающим 1... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T03:52

2024-08-27T03:52

2024-08-27T11:31

общество

россия

херсон

херсонская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ГЕНИЧЕСК, 27 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии и депутат Херсонской областной думы Энвер Абдураимов приняли участие в акции "Собери ребёнка в школу" и поздравили с наступающим 1 сентября Владу Алферовскую. "Продолжаем акцию, которая по всей России идет, "Собери ребенка в школу". И совместно с росгвардейцами мы посетили семью, нашу красавицу белокурую. И собрали ей два рюкзака, не один, а два", - рассказал РИА Новости Абдураимов. Влада - родом из села Серогозы, в 2022 году уехала в Херсон на лечение. С началом боевых действий семья девочки переехала жить на освобожденную территорию Херсонской области. Увидев впервые российский танк с флагом, Влада стала мечтать прокатиться на военной технике. Ранее сотрудники Росгвардии поздравили юную жительницу Гениечска с Днем защиты детей и исполнили ее мечту покататься на военной машине. Ведомство продолжает опекать Владу и ее семью. "С Владленой сложились дружеские отношения. Мы на постоянной основе принимаем участие в ее жизни", - рассказал РИА Новости сотрудник Росгвардии с позывным "Цемент". Влада любит заниматься творчеством. Именно благодаря выставке рисунков сотрудники Росгвардии узнали о девочке. Поэтому в подарочные рюкзаки положили много канцелярии и материалов для рукоделия.

https://ria.ru/20240825/detonatsiya-1968396055.html

https://ria.ru/20240601/deti--1949829183.html

россия

херсон

херсонская область

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общество, россия, херсон, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)