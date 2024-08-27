Сотрудники Росгвардии собрали в школу девочку, эвакуированную из Херсона
Сотрудники Росгвардии собрали в школу эвакуированную из Херсона девочку-инвалида
© Фото : Пресс-служба Управления Росгвардии в Херсонской областиСотрудники Росгвардии и депутат Херсонской областной думы Энвер Абдураимов приняли участие в акции "Собери ребёнка в школу"
© Фото : Пресс-служба Управления Росгвардии в Херсонской области
Сотрудники Росгвардии и депутат Херсонской областной думы Энвер Абдураимов приняли участие в акции "Собери ребёнка в школу"
ГЕНИЧЕСК, 27 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии и депутат Херсонской областной думы Энвер Абдураимов приняли участие в акции "Собери ребёнка в школу" и поздравили с наступающим 1 сентября Владу Алферовскую.
"Продолжаем акцию, которая по всей России идет, "Собери ребенка в школу". И совместно с росгвардейцами мы посетили семью, нашу красавицу белокурую. И собрали ей два рюкзака, не один, а два", - рассказал РИА Новости Абдураимов.
Влада - родом из села Серогозы, в 2022 году уехала в Херсон на лечение. С началом боевых действий семья девочки переехала жить на освобожденную территорию Херсонской области. Увидев впервые российский танк с флагом, Влада стала мечтать прокатиться на военной технике. Ранее сотрудники Росгвардии поздравили юную жительницу Гениечска с Днем защиты детей и исполнили ее мечту покататься на военной машине. Ведомство продолжает опекать Владу и ее семью.
"С Владленой сложились дружеские отношения. Мы на постоянной основе принимаем участие в ее жизни", - рассказал РИА Новости сотрудник Росгвардии с позывным "Цемент".
Влада любит заниматься творчеством. Именно благодаря выставке рисунков сотрудники Росгвардии узнали о девочке. Поэтому в подарочные рюкзаки положили много канцелярии и материалов для рукоделия.