Дети участников СВО из Донбасса и Кузбасса отдохнули в историческом лагере
© Фото : Пресс-служба ПСБДети участников СВО из Кемеровской области, Донецкой и Луганской Народных Республик отдохнули в летнем военно-историческом лагере "Гордость нации"
© Фото : Пресс-служба ПСБ
Дети участников СВО из Кемеровской области, Донецкой и Луганской Народных Республик отдохнули в летнем военно-историческом лагере "Гордость нации"
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Дети участников СВО из Кемеровской области, Донецкой и Луганской Народных Республик отдохнули в августе в летнем военно-историческом лагере "Гордость нации" благодаря совместному проекту ПСБ, фонда "Защитники Отечества" и Российского военно-исторического общества, сообщает пресс-служба банка.
Первую смену лагеря принял центр активного отдыха "Спутник" в Кузбассе. Ее участниками стали более 100 школьников. Программа смены включила пять тематических направлений: "Защитники" – для начальной военной подготовки, "Хранители истории" – по поисковой деятельности и работе с архивными документами, "Волонтеры Победы" – для приобретения навыков социального проектирования, "Креативные индустрии" – по развитию базовых компетенций в сфере прикладного творчества, а также "Медиа Победы", где ребят обучили монтажу видеороликов о событиях, происходящих в лагере, говорится в сообщении.
Также для школьников были организованы творческие и культурные мероприятия: фестиваль "Взлетаем!", экскурсионный тур в Кемерово, посещение центра "Сириус. Кузбасс", встречи с успешными спортсменами, общественными деятелями и Героями России, тематические дни Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых", Кузбасского центра "Дом ЮНАРМИИ", технопарка "Кванториум", рассказали в пресс-службе.
"Детям нужны особое внимание и забота. Важно объединить усилия для их поддержки, чтобы они могли учиться, творить, делать добрые дела. В лагере собрались ребята, которые хотят лучше узнать героическую историю своей страны, освоить и закрепить навыки военного дела, реализовать свои таланты. Такой формат отдыха позволил им не только интересно провести время, но и получить знания, которые пригодятся в будущем и помогут открыть новые дороги в жизни", – отметила старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, слова которой привели в пресс-службе.
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