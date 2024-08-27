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Дети участников СВО из Донбасса и Кузбасса отдохнули в историческом лагере - РИА Новости, 27.08.2024
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14:11 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/deti-1968741127.html
Дети участников СВО из Донбасса и Кузбасса отдохнули в историческом лагере
Дети участников СВО из Донбасса и Кузбасса отдохнули в историческом лагере - РИА Новости, 27.08.2024
Дети участников СВО из Донбасса и Кузбасса отдохнули в историческом лагере
Дети участников СВО из Кемеровской области, Донецкой и Луганской Народных Республик отдохнули в августе в летнем военно-историческом лагере "Гордость нации"... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:11
2024-08-27T14:11
кемеровская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
дети
отдых
псб (банк псб)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Дети участников СВО из Кемеровской области, Донецкой и Луганской Народных Республик отдохнули в августе в летнем военно-историческом лагере "Гордость нации" благодаря совместному проекту ПСБ, фонда "Защитники Отечества" и Российского военно-исторического общества, сообщает пресс-служба банка. Первую смену лагеря принял центр активного отдыха "Спутник" в Кузбассе. Ее участниками стали более 100 школьников. Программа смены включила пять тематических направлений: "Защитники" – для начальной военной подготовки, "Хранители истории" – по поисковой деятельности и работе с архивными документами, "Волонтеры Победы" – для приобретения навыков социального проектирования, "Креативные индустрии" – по развитию базовых компетенций в сфере прикладного творчества, а также "Медиа Победы", где ребят обучили монтажу видеороликов о событиях, происходящих в лагере, говорится в сообщении. Также для школьников были организованы творческие и культурные мероприятия: фестиваль "Взлетаем!", экскурсионный тур в Кемерово, посещение центра "Сириус. Кузбасс", встречи с успешными спортсменами, общественными деятелями и Героями России, тематические дни Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых", Кузбасского центра "Дом ЮНАРМИИ", технопарка "Кванториум", рассказали в пресс-службе. "Детям нужны особое внимание и забота. Важно объединить усилия для их поддержки, чтобы они могли учиться, творить, делать добрые дела. В лагере собрались ребята, которые хотят лучше узнать героическую историю своей страны, освоить и закрепить навыки военного дела, реализовать свои таланты. Такой формат отдыха позволил им не только интересно провести время, но и получить знания, которые пригодятся в будущем и помогут открыть новые дороги в жизни", – отметила старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, слова которой привели в пресс-службе.
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кемеровская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, дети, отдых, псб (банк псб)
Кемеровская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Дети, Отдых, ПСБ (Банк ПСБ)

Дети участников СВО из Донбасса и Кузбасса отдохнули в историческом лагере

© Фото : Пресс-служба ПСБДети участников СВО из Кемеровской области, Донецкой и Луганской Народных Республик отдохнули в летнем военно-историческом лагере "Гордость нации"
Дети участников СВО из Кемеровской области, Донецкой и Луганской Народных Республик отдохнули в летнем военно-историческом лагере Гордость нации - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Пресс-служба ПСБ
Дети участников СВО из Кемеровской области, Донецкой и Луганской Народных Республик отдохнули в летнем военно-историческом лагере "Гордость нации"
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Дети участников СВО из Кемеровской области, Донецкой и Луганской Народных Республик отдохнули в августе в летнем военно-историческом лагере "Гордость нации" благодаря совместному проекту ПСБ, фонда "Защитники Отечества" и Российского военно-исторического общества, сообщает пресс-служба банка.
Первую смену лагеря принял центр активного отдыха "Спутник" в Кузбассе. Ее участниками стали более 100 школьников. Программа смены включила пять тематических направлений: "Защитники" – для начальной военной подготовки, "Хранители истории" – по поисковой деятельности и работе с архивными документами, "Волонтеры Победы" – для приобретения навыков социального проектирования, "Креативные индустрии" – по развитию базовых компетенций в сфере прикладного творчества, а также "Медиа Победы", где ребят обучили монтажу видеороликов о событиях, происходящих в лагере, говорится в сообщении.
Также для школьников были организованы творческие и культурные мероприятия: фестиваль "Взлетаем!", экскурсионный тур в Кемерово, посещение центра "Сириус. Кузбасс", встречи с успешными спортсменами, общественными деятелями и Героями России, тематические дни Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых", Кузбасского центра "Дом ЮНАРМИИ", технопарка "Кванториум", рассказали в пресс-службе.
"Детям нужны особое внимание и забота. Важно объединить усилия для их поддержки, чтобы они могли учиться, творить, делать добрые дела. В лагере собрались ребята, которые хотят лучше узнать героическую историю своей страны, освоить и закрепить навыки военного дела, реализовать свои таланты. Такой формат отдыха позволил им не только интересно провести время, но и получить знания, которые пригодятся в будущем и помогут открыть новые дороги в жизни", – отметила старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, слова которой привели в пресс-службе.
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Кемеровская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДетиОтдыхПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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